Greenridge gibt im Rahmen seiner 3,0-Mio.-$-Privatplatzierung mit einem führenden Investor aus Südostasien die Unterzeichnung einer Kaufvereinbarung bekannt

31. Juli 2026 / IRW-Press / Vancouver, B.C. / Greenridge Exploration Inc. (Greenridge oder das Unternehmen) (CSE: GXP | OTC: GXPLF | FWB: HW3), freut sich, über den aktuellen Stand der 3,0-Mio.-$-Finanzierung (die Platzierung) zu informieren, die mit einem führenden südostasiatischen Konzern mit weitreichenden Beteiligungen im internationalen Energiesektor (der Unternehmensinvestor) arrangiert wurde und über die erstmals am 20. Juli 2026 berichtet wurde. Am 30. Juli 2026 hat das Unternehmen in Verbindung mit der Platzierung nun eine Kaufvereinbarung (Sale and Purchase Agreement, SPA) mit dem Unternehmensinvestor unterzeichnet. Nach dem Erhalt der üblichen innerbetrieblichen und behördlichen Genehmigungen soll die Platzierung planmäßig im dritten Quartal 2026 geschlossen werden.

Die Platzierung setzt sich zusammen aus 13.111.888 Wertpapiereinheiten (die Einheiten) zum Preis von 0,2288 $ pro Einheit, von denen wiederum jede aus einer (1) Stammaktie und der Hälfte (1/2) eines Stammaktienkaufwarrants besteht. Jeder ganze Warrant (ein ganzer Warrant gilt jeweils als ein Warrant) kann über einen Zeitraum von 36 Monaten zum Preis von 0,34 $ ausgeübt werden und ist an eine Klausel zur vorzeitigen Fälligkeit gebunden. Gemäß der Klausel zur vorzeitigen Fälligkeit kann die Ausübungsfrist der Warrants nach Ermessen des Unternehmens auf sechzig (60) Tage verkürzt werden, wenn der volumengewichtete Durchschnittskurs der Stammaktien des Unternehmens an der Börse an zehn (10) aufeinanderfolgenden Handelstagen mindestens 0,50 $ beträgt (das auslösende Ereignis). Voraussetzung dafür ist, dass innerhalb von sieben (7) Tagen nach dem auslösenden Ereignis eine entsprechende Pressemitteilung veröffentlicht wird.

Gemäß den geltenden Wertpapiergesetzen sind alle im Rahmen der Platzierung ausgegebenen Wertpapiere ab dem Ausgabedatum an eine gesetzliche Sperrfrist von vier Monaten und einem Tag gebunden. Tritt das auslösende Ereignis ein, während die Warrants noch der gesetzlichen Sperrfrist von vier Monaten und einem Tag unterliegen, kann das Unternehmen nach eigenem Ermessen die Ausübungsfrist nach Ablauf dieser Sperrfrist verkürzen. Alle Warrants, die nicht vor Ablauf dieser 60-tägigen Frist ausgeübt werden, verfallen und werden ungültig.

Im Rahmen der Platzierung haben das Unternehmen und der Unternehmensinvestor die Absicht, eine Vereinbarung über Anlegerrechte (die Vereinbarung) abzuschließen. Diese Vereinbarung räumt dem Unternehmensinvestor das Recht ein, sich anteilsmäßig an den zukünftigen Finanzierungsrunden des Unternehmens zu beteiligen, und gesteht ihm auch bestimmte Nominierungsrechte für das Board zu, sofern der Unternehmensinvestor im Besitz von mindestens 5 % der ausgegebenen und in Umlauf befindlichen Aktien des Unternehmens bleibt. Bei Abschluss der Platzierung wird der Unternehmensinvestor auf unverwässerter Basis rund 17,17 % der Aktienanteile des Unternehmens halten.

Verwendung des Erlöses aus der Platzierung sowie innerbetriebliche und behördliche Genehmigungen

Das Unternehmen hat die Absicht, den Nettoerlös aus der Platzierung als Working Capital bzw. für allgemeine Unternehmenszwecke zu verwenden. Der Abschluss der Platzierung ist an eine Reihe von Bedingungen geknüpft, zu denen der Erhalt aller erforderlichen Genehmigungen seitens des Unternehmens, der Behörden und der Aktionäre (soweit zutreffend) sowie der endgültigen Genehmigung durch die Canadian Securities Exchange zählen.

Die hier beschriebenen Wertpapiere wurden bzw. werden weder nach dem United States Securities Act von 1933 in der geltenden Fassung (U.S. Securities Act) noch nach einzelstaatlichen Wertpapiergesetzen registriert und dürfen daher in den Vereinigten Staaten weder angeboten noch verkauft werden, außer dies ist mit den Registrierungsbestimmungen des U.S. Securities Act und den geltenden einzelstaatlichen Wertpapiergesetzen vereinbar oder es besteht eine Ausnahmegenehmigung von dieser Registrierungsverpflichtung. Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Verkauf der Wertpapiere in den Vereinigten Staaten dar, und es findet auch kein Verkauf der Wertpapiere in einer anderen Jurisdiktion statt, wo ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf rechtswidrig wäre.

Im Zusammenhang mit diesem Angebot fallen keine Vermittlerprovisionen (Finder’s Fees) an.

Über Greenridge Exploration Inc.

Greenridge Exploration Inc. ist ein Mineralexplorationsunternehmen, das es sich zur Aufgabe gemacht hat, durch den Erwerb, die Exploration und die Erschließung wichtiger Mineralprojekte in Kanada einen Mehrwert für seine Aktionäre zu schaffen. Das Unternehmen besitzt oder ist an 22 Projekten und weiteren Claims mit einer Fläche von ca. 242.239 Hektar beteiligt, die ein beträchtliches Potenzial für Uran-, Gold- und Nickelentdeckungen aufweisen. Das Unternehmen steht unter der Leitung eines erfahrenen Managementteams und Board of Directors, die über beträchtliche Erfahrung in der Kapitalbeschaffung und dem Ausbau von Bergbauprojekten verfügen.

Greenridge besitzt eines der größten Urankonzessionsportfolios in Kanada: Es besteht aus 13 Projekten und zusätzlichen vielversprechenden Claims, die ungefähr 167.573 Hektar umfassen. Das Unternehmen hat Wertschöpfungsmöglichkeiten in neun weiteren Projekten für strategische Metalle, welche Gold, Nickel, Kupfer und Kobaltexplorationskonzessionsgebiete über insgesamt ca. 74.666 Hektar umfassen. Zu den hervorzuhebenden Projekten gehören:

· Auf dem Uranprojekt Black Lake im Nordosten des Athabasca-Beckens (40 % Greenridge, 50,43 % Uranium Energy Corp., 8,57 % Orano Canada) ergab ein Entdeckungsbohrloch (BL-18) aus dem Jahr 2004 0,69 % U3O8 auf 4,4 m1.

· Das Uranprojekt Hook-Carter (25 % Greenridge, 75 % Denison Mines Corp.) liegt strategisch günstig am südwestlichen Rand des Athabasca-Beckens, etwa 13 km von der Lagerstätte Arrow von NexGen Energy Ltd. und etwa 20 km von der Lagerstätte Triple R von Paladin Energy entfernt.

· Das Uranprojekt Gibbons Creek beherbergt hochgradige uranhaltige Findlinge mit Gehalten von bis zu 4,28 % U3O8 2, die im Jahr 2013 gefunden wurden. Auf dem Projekt McKenzie Lake wurden im Rahmen eines Prospektionsprogramms im Jahr 2023 drei Proben entnommen, die 844 ppm U-Gesamt (0,101 % U3O8), 273 ppm U-Gesamt und 259 ppm U-Gesamt3 enthielten.

· Das Uranprojekt Nut Lake im Thelon-Becken umfasst historische Bohrungen, die bis zu 9 Fuß mit 0,69 % U3O8, einschließlich 4,90 % U3O8 über 1 Fuß aus 8 Fuß Tiefe4, durchschnitten. Im Rahmen des Prospektionsprogramms 2024 entnahm Greenridge eine Lesesteinprobe aus dem Vorkommen Tundra5, die 31,13 % U3O8 ergab.

· Auf dem Projekt Firebird Nickel wurden zwei Bohrprogramme (7 Bohrlöcher mit insgesamt 1.339 m) durchgeführt, wobei Bohrloch FN20-002 23,8 m mit 0,36 % Ni und 0,09 % Cu durchteufte, einschließlich 10,6 m mit 0,55 % Ni und 0,14 % Cu6.

Das Unternehmen verfügt über strategische Partnerschaften, zu denen Uranexplorationskonzessionen gehören, die von Denison Mines Corp. und Uranium Energy Corp. betrieben und weiterentwickelt werden. Das Managementteam, Board of Directors und das technische Team des Unternehmens verfügen über beträchtliche Erfahrung bei der Kapitalbeschaffung und der Förderung von Bergbauprojekten und sind bestens gerüstet, um neue Investoren anzuziehen und zukünftiges Kapital zu beschaffen.

Quellennachweis:

1 – Black Lake: Pressemitteilung von UEX Corporation vom 12. Oktober 2004.

2 – Gibbons Creek: Pressemitteilung von Lakeland Resources Inc. vom 8. Januar 2014.

3 – McKenzie Lake: Pressemitteilung von ALX Resources Corp. vom 7. November 2023.

4 – Nut Lake: Bewertungsbericht 1979 (Nummer 81075) von Pan Ocean Oil Ltd.

5 – Nut Lake: Pressemitteilung von Greenridge Exploration Inc. vom 19. Februar 2024.

6 – Firebird Nickel: Pressemitteilung von ALX Resources Corp. vom 15. April 2020.

Im Namen des Board of Directors von Greenridge

Russell Starr

Chief Executive Officer, Direktor

Telefon: +1 (778) 897-3388

E-Mail: info@greenridge-exploration.com

Haftungsausschluss für zukunftsgerichtete Informationen

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne des United States Private Securities Litigation Reform Act von 1995 und zukunftsgerichtete Informationen gemäß den geltenden kanadischen Wertpapiergesetzen. Die Verwendung von Wörtern wie annehmen, glauben, schätzen, erwarten, anvisieren, planen, prognostizieren, können, würden, könnten, vorsehen und ähnlichen Wörtern oder Ausdrücken in dieser Pressemitteilung dient der Kennzeichnung von zukunftsgerichteten Aussagen oder Informationen.

Zukunftsgerichtete Aussagen und zukunftsgerichtete Informationen, die sich auf die künftige Mineralproduktion, die Liquidität, die Wertsteigerung und das Kapitalmarktprofil von Greenridge, das künftige Wachstumspotenzial von Greenridge und seines Geschäfts sowie auf künftige Explorationspläne beziehen, beruhen auf den begründeten Annahmen, Schätzungen, Erwartungen, Analysen und Meinungen des Managements auf Grundlage seiner Erfahrungen und seiner Wahrnehmung von Trends, aktuellen Bedingungen und erwarteten Entwicklungen sowie auf anderen Faktoren, die das Management unter den gegebenen Umständen für relevant und angemessen hält, die sich jedoch als falsch erweisen können. Es wurden Annahmen getroffen, unter anderem in Bezug auf den Preis von Uran, Nickel, Kupfer, Kobalt, Gold und anderen Metallen, die Explorations- und Erschließungskosten, die geschätzten Kosten für die Erschließung von Explorationsprojekten, die Fähigkeit von Greenridge, sicher und effektiv zu arbeiten, und die Fähigkeit des Unternehmens, Finanzierungen zu angemessenen Bedingungen zu erhalten.

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der kanadischen Wertpapiergesetze. Aussagen, die keine historischen Tatsachen darstellen, können zukunftsgerichtete Informationen darstellen und umfassen unter anderem Aussagen bezüglich der Privatplatzierung und der beabsichtigten Verwendung der daraus erzielten Erlöse; der Ziele, Vorgaben oder Zukunftspläne des Unternehmens; der künftigen Aufnahme von Explorationsprogrammen; des Abschlusses der Vereinbarung; sowie des Abschlusses der Privatplatzierung. Im Hinblick auf die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen hat das Unternehmen zahlreiche Annahmen getroffen, unter anderem in Bezug darauf, dass die geologische, metallurgische, technische, finanzielle und wirtschaftliche Beratung, die das Unternehmen erhalten hat, zuverlässig ist und auf Praktiken und Methoden basieren, die den Industriestandards entsprechen. Obwohl das Unternehmen diese Annahmen für vernünftig hält, sind diese Annahmen naturgemäß erheblichen Ungewissheiten und Unwägbarkeiten unterworfen. Darüber hinaus gibt es bekannte und unbekannte Risikofaktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften des Unternehmens wesentlich von den zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Errungenschaften abweichen, die in den hier enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen ausgedrückt oder impliziert werden. Zu den bekannten Risikofaktoren gehören unter anderem: Schwankungen der Rohstoffpreise und Wechselkurse; Ungewissheiten in Bezug auf die Interpretation von Bohrergebnissen und auf die Geologie, die Kontinuität und den Gehalt von Uran-, Nickel-, Kupfer-, Gold- und anderen Metalllagerstätten; die Ungewissheit von Schätzungen der Kapital- und Betriebskosten, Gewinnungsraten, Produktionsschätzungen und geschätzten wirtschaftlichen Erträgen; die Notwendigkeit der Zusammenarbeit mit Regierungsbehörden bei der Exploration und Erschließung von Konzessionsgebieten und die Erteilung erforderlicher Genehmigungen; die Notwendigkeit, zusätzliche Finanzmittel für die Erschließung von Konzessionsgebieten zu beschaffen, und die Ungewissheit hinsichtlich der Verfügbarkeit und der Bedingungen zukünftiger Finanzierungen; die Möglichkeit von Verzögerungen bei Explorations- oder Erschließungsprogrammen oder bei Bauprojekten und die Ungewissheit, ob die erwarteten Programmmeilensteine erreicht werden; die Ungewissheit hinsichtlich der rechtzeitigen Verfügbarkeit von Genehmigungen und anderen behördlichen Zulassungen; erhöhte Kosten und Betriebseinschränkungen aufgrund der Einhaltung von Umwelt- und anderen Anforderungen; erhöhte Kosten, die die Metallindustrie betreffen, und verstärkter Wettbewerb in der Metallindustrie um Konzessionsgebiete, qualifiziertes Personal und Management. Alle hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen sind in ihrer Gesamtheit durch diesen vorsorglichen Hinweis eingeschränkt, und das Unternehmen lehnt jede Verpflichtung ab, solche zukunftsgerichteten Informationen zu überarbeiten oder zu aktualisieren oder das Ergebnis von Überarbeitungen der hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen öffentlich bekannt zu geben, um zukünftigen Ergebnissen, Ereignissen oder Entwicklungen Rechnung zu tragen, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

Die Canadian Securities Exchange (CSE) übernimmt keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Mitteilung.

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