GreenScout e.V. und IWS Energy bündeln ihre Erfahrung und Kompetenzen für ganzheitliche Photovoltaiklösungen

Wirtschaftliche Dach- und Flächennutzung für Photovoltaik (PV) und Batteriespeicher (BESS) – ohne Investitionen für den Bau und Betrieb einer Solaranlage: GreenScout e.V. und IWS Energy kooperieren

Ökologisches und ökonomisches Stromkostenmanagement: Die Kooperation der beiden Solarexperten ermöglicht gewerblichen Dach- und Flächeneigentümern professionelle Projekt-Bewertung, -Beratung und -Begleitung, von der Flächenprüfung bis zum rentablen Betrieb – ohne eigene Investitionen für den Bau und das Betreiben einer Photovoltaikanlage.

Utecht / Reichenbach – Ungenutzte Dächer, Gewerbeflächen, landwirtschaftliche Gebäude, Parkplätze und Freiflächen sind für viele Eigentümer immer noch lediglich stille Reserven und Kostenfaktoren. Für eine funktionierende Energiewende, für die regionale (Öko-)Stromversorgung und für die Wirtschaftlichkeit sowie den Cashflow von Unternehmen können sie jedoch zu wertvollen Energieflächen werden. Genau hier setzt die Kooperation von GreenScout e.V. ( https://greenscout-ev.de ) und IWS Energy ( https://pv-anlage.de ) an.

Die erfahrenen Partner verbinden zwei Aufgaben, die in der Praxis oft getrennt betrachtet werden: GreenScout e.V. identifiziert und prüft geeignete Flächen, erstellt unabhängige Machbarkeitsstudien und entwickelt aus ersten Standortdaten belastbare Entscheidungsgrundlagen für Unternehmer und Geschäftsführer, ob ihr Dach / ihre Fläche für Photovoltaik geeignet ist und welche Pachtzahlungen plus Stromkostenersparnisse möglich sind. Wenn die GreenScout e.V. Machbarkeitsstudie die technische und wirtschaftliche Eignung für ein Photovoltaikprojekt ergibt, entwickelt der unabhängige Klimaschutzverein daraus Engergieprojekte bis zur Investitionsreife. GreenScout e.V. betreibt selbst keine Energieanlagen und verkauft keinen Strom. IWS Energy bietet professionelle Beratung und individuelle Lösungen für die technische und operative Seite von Solarprojekten an: Umsetzung, Inbetriebnahme, Monitoring und Betrieb für Photovoltaikanlagen auf Gewerbedächern, Batteriespeicher (BESS), Freiflächenanlagen und Vollstromversorgung.

Durch die Kooperation kann eine 360-Grad-Beratung und ein durchgängiger Prozess für Eigentümer, Unternehmen, Investoren und Projektpartner geboten werden. Aus den grundsätzlichen Fragen „Ist meine Fläche überhaupt für Solar geeignet? Und rechnet sich das für mich?“ wird Schritt für Schritt ein prüf- und kalkulierbares Energieprojekt. Nicht mit vagen Vertriebsversprechen und intransparenten Angeboten einzelner Anbieter und Generalunternehmen, die ihre eigenen Produkte verkaufen wollen, sondern durch unabhängige Prüfung, Daten und Analysen sowie klarem Blick auf Wirtschaftlichkeit, CO2- und Stromkostenreduktion, Verpachtungsmodelle, Contracting, Risiken und eine optimale Umsetzung ohne Investitionsaufwand der Flächenbesitzer für den Bau und den Betrieb einer Solaranlage.

Zwei erfahrene Partner schließen gemeinsam eine Lücke im Markt

Viele Solarprojekte scheitern nicht am fehlenden Interesse. Sie scheitern an fehlender Information und Unsicherheit. Eigentümer wissen nicht, ob ihr Dach statisch für eine Solaranlage geeignet ist. Unternehmen kennen ihr Stromsparpotenzial nicht. Landwirte und Kommunen fragen sich, ob eine Freifläche genehmigungsfähig sein könnte. Investoren wiederum benötigen Projekte, die nicht nur attraktiv klingen, sondern sauber bis zur Investitionsreife vor- und aufbereitet sind und klare Kennzahlen zur Rentabilität vermitteln.

GreenScout e.V. setzt am Anfang dieser Kette an. Der Verein identifiziert geeignete Dächer und Flächen, bündelt Hinweise aus seinem Netzwerk und prüft unabhängig, ob aus einer Dachfläche, Freifläche oder einem Speicherstandort ein sinnvolles Solarprojekt werden kann. Dazu gehören unter anderem die technische Eignung, die Verschattung, der Netzanschluss, das Ertragspotenzial, das Stromsparpotenzial, mögliche Pachteinnahmen und die wirtschaftliche Machbarkeit. IWS Energy ergänzt diesen Ansatz dort, wo aus Prüfung Umsetzung werden kann. IWS Energy bietet technische Konzepte, Dimensionierung, Finanzierungsmöglichkeiten, Beschaffung, Installation, Netzanmeldung, Dokumentation, Monitoring und Betrieb an. Für Eigentümer, Unternehmen und Organisationen ist das hilfreich, weil die Energiewende am Standort nicht bei der Idee enden darf. Sie wird erst dann konkret, wenn Planung, Bau und Betrieb funktionieren.

Planungs- und Entscheidungssicherheit, Einnahmen, Stromkostenvorteile, weniger Aufwand und keine Bau- und Betriebsinvestitionen für Dach- und Flächeneigentümer

Für Dachflächen- und Grundstücksbesitzer liegt der Nutzen der Kooperation vor allem in der Kombination aus unabhängiger Prüfung und Bewertung plus möglicher Umsetzung. GreenScout e.V. schafft zunächst Klarheit: Ist die Fläche geeignet? Welche Nutzung kommt in Frage? Welche wirtschaftlichen und ökologischen Effekte sind realistisch? Welche nächsten Schritte sind sinnvoll? IWS Energy kann bei positiver Bewertung die technische Umsetzung strukturieren, wenn der Flächenbesitzer dies wünscht. Je nach Projekt kommen individuelle Pachtmodelle, Eigeninvestitionen, Betreibermodelle oder Kombinationen mit günstigem Solarstrom und Speichern in Betracht. Für Eigentümer bedeutet das: Eine ungenutzte Fläche kann vom Kostenfaktor zur Einnahmequelle werden, ohne dass sie selbst in Bau und Betrieb einer Photovoltaikanlage investieren müssen. Statt den betrieblichen Cashflow zu belasten, können Solarprojekte durch den Pacht- und Contracting-Ansatz im Gegenteil den Cashflow verbessern.

Besonders interessant ist dieser Ansatz für Gewerbedächer, Industriehallen, Logistikflächen, landwirtschaftliche und kommunale Gebäude, größere Parkplatz- oder Freiflächen sowie belastete Flächen und Konversionsflächen. Dort treffen mehrere unternehmerische Interessen aufeinander: Flächen sollen (besser) genutzt werden, Stromkosten sollen planbarer und gesenkt werden, Klimaschutz und Nachhaltigkeit der Firma sollen sicht-, nachweis- und kommunizierbar werden und Investitionsrisiken sollen beherrschbar bleiben. GreenScout e.V. und IWS Energy bieten für all diese Anforderungen überzeugende und praxisbewährte Lösungen.

Vorteile für Unternehmen, Kommunen und Organisationen: Energiekosten strategisch steuern

„Für Unternehmen geht es nicht allein um grüne Energie. Es geht um Zukunft und Wettbewerbsfähigkeit“, stellt IWS Energy Geschäftsführer Danny Christof klar. „Strom ist für viele Betriebe längst ein strategischer, aber leidiger Kostenfaktor. Photovoltaik, Batteriespeicher und intelligente Vollstromversorgung helfen, Strombezug und Ökostromproduktion, Eigenverbrauch, Lastspitzen und Reststrombedarf besser aufeinander abzustimmen.“ IWS Energy adressiert diese Themen mit ökologisch wie ökonomisch sinnvollen Lösungen für PV-Gewerbedächer, Industriespeicher und Vollstromversorgung. Das ist mehr als klassische Solartechnik, das ist unternehmerisches Ökostrommanagement: Ein Industrie- bzw. Gewerbedach kann grünen Strom für den eigenen Betrieb liefern. Ein Batteriespeicher kann Lastspitzen glätten, den Eigenverbrauch erhöhen und die Beschaffung flexibler machen. Eine passende Vollstromversorgung kann Reststrombedarf und Marktchancen besser verbinden. Richtig geprüft, beraten, geplant und orchestriert, kann ein unternehmerisches Solarstromprojekt mit Pacht- und Contractingmodellen dem Dach- und Flächenbesitzer Hunderttausende von Euros sparen und einbringen, statt enorme Summen für den eigenen Bau und Betrieb der Photovoltaikanlage zu verschlingen.

„GreenScout e.V. liefert in diesem Kontext die Basis und die vorgelagerte Struktur: gewerbliche, industrielle und landwirtschaftliche Dächer und Flächen werden identifiziert, unabhängig geprüft und wirtschaftlich belastbar eingeordnet“, erklärt Sebastian Trautschold, Vorstandsvorsitzender des GreenScout e.V. „Die Zeit der Solarromantik und der Photovoltaik-Goldgräbermentalität sind vorbei! Gefragt sind wirtschaftlich wie ökologisch sinnvolle und schnell umsetzbare Ökostromprojekte. Unsere Kooperation reagiert auf das reale und dringende Problem der Energiewende: Viele potenzielle Standorte bleiben ungenutzt, weil zwischen Flächenbesitz, Prüfung, Projektentwicklung, Finanzierung und Betrieb zu viele Aufwände, Unsicherheiten und Reibungsverluste entstehen. Genau diese Lücke werden IWS Energy und GreenScout e.V. gemeinsam verkleinern.“

Vorteile für Investoren: besser vorbereitete und rundum investitionsreife Projekte

Auch für Investoren ist die Kooperation relevant. Denn der Markt für Photovoltaik- und Speicherprojekte ist attraktiv, aber intransparent und anspruchsvoll. Entscheidend sind Erfahrung und die Qualität der Projektvorbereitung und -rechteentwicklung. Wer verlässlich und rentabel investieren will, braucht nachvollziehbare Unterlagen und Kennzahlen, transparente Risiken, belastbare Ertragsannahmen, geklärte Zuständigkeiten, erfahrene Experten und eine Projektstruktur, die finanzierbar ist. GreenScout e.V. kann den Zugang zu geeigneten Flächen und die frühe Projektprüfung verbessern. IWS Energy kann die technische und operative Substanz einbringen. So entsteht ein Projektfluss, bei dem nicht jede Fläche automatisch – „um jeden Preis“ – zum Projekt erklärt wird. Erst die umfassende Prüfung entscheidet, ob sich weitere Schritte überhaupt lohnen. Alle Projektbeteiligte arbeiten dann mit klaren Daten, Rollen und Schnittstellen.

Die Kooperation von GreenScout e.V. und IWS Energy hat damit das Potenzial, mehr Flächen in wirtschaftlich sinnvolle Energieprojekte zu überführen. Das ist für die beteiligten Unternehmen relevant und wertvoll, aber auch für die Energiewende insgesamt. Denn der dringend notwendige Ausbau erneuerbarer Energien braucht nicht nur bessere Technik. Er braucht bessere Prozesse, seriöse und verlässliche Partner sowie vor allem bereits bestehende, aber ungenutzte Flächen, die tatsächlich für Ökostromanlagen aktiviert werden.

Über den GreenScout e.V.

GreenScout e.V. ist eine Initiative von Fachleuten aus der Energie- und Projektentwicklungsbranche, deren Erfahrung bis ins Jahr 2008 zurückreicht. Der Verein macht Unternehmen und Organisationen darauf aufmerksam, dass viele Dächer, Freiflächen und Speicherstandorte wirtschaftlich genutzt werden können. GreenScout e.V. identifiziert geeignete Flächen, prüft deren Eignung für Photovoltaik, Speicherlösungen und kombinierte Energieprojekte und entwickelt dann geeignete Projekte bis zur Investitionsreife. Flächeneigentümer erhalten eine unabhängige und fundierte Entscheidungsgrundlage für ihre Solarprojekte, Pachtmodelle und Stromkostenvorteile.

Ziel des Vereins ist es, aktiven Klimaschutz und CO2-Reduktion, wirtschaftliche Flächennutzung und regionale Energiewende praktisch und rentabel miteinander zu verbinden. GreenScout e.V. betreibt selbst keine Energieanlagen und verkauft keinen Strom. Stattdessen unterstützt er Eigentümer dabei, ihre Flächen ohne eigenes Investment wirtschaftlich zu nutzen und Investoren geeignete Projekte bereitzustellen. Flächenbesitzer können so Pachteinnahmen, langfristig günstigeren Strom und Strompreissicherheit sowie eine nachweisbare und öffentlichkeitswirksame CO?-Reduktion in ihrer Region erreichen, ohne selbst in den Bau und Betrieb einer Solaranlage investieren zu müssen.

Über IWS Energy

IWS Energy steht für Lösungen rund um Photovoltaik, Speicher und Energieversorgung. Das Leistungsspektrum umfasst unter anderem PV-Gewerbedächer, BESS-Industriespeicher, BESS-Batteriegroßspeicher, PV-Parks und Freiflächenprojekte, Direktinvestments sowie Vollstromversorgung. Im Mittelpunkt stehen technische Umsetzung, Betrieb, Monitoring und transparente Projektführung.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

GreenScout e.V.

Herr Sebastian Trautschold

Utechter Str. 5

19217 Utecht

Deutschland

fon ..: 038875 169780

web ..: https://greenscout-ev.de/ueber-uns/

email : info@greenscout-ev.de

Über den GreenScout e.V.

GreenScout e.V. ist eine Initiative von Fachleuten aus der Energie- und Projektentwicklungsbranche, deren Erfahrung bis ins Jahr 2008 zurückreicht. Der Verein macht darauf aufmerksam, dass viele Dach-, Freiflächen und Speicherstandorte wirtschaftlich genutzt werden können. GreenScout e.V. identifiziert geeignete Flächen, prüft unabhängig deren Eignung für wirtschaftlich rentable Solaranlagen und entwickelt Projekte bis zur Investitionsreife. Der Verein betreibt selbst keine Energieanlagen und verkauft keinen Strom. Stattdessen unterstützt er Eigentümer*innen dabei, ihre Flächen ohne eigenes Investment wirtschaftlich zu nutzen und Investor*innen geeignete Projekte bereitzustellen.

Dach- oder Freifläche zur unabhängigen Prüfung einreichen: https://greenscout-ev.de/eine-flaeche-melden/

Jetzt GreenScout werden: https://greenscout-ev.de/scout-werden/

Pressekontakt:

GreenScout e.V.

Herr Daniel Görs

Utechter Str. 5

19217 Utecht

fon ..: 038875 169780

email : presse@greenscout-ev.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Neues Online-Feature zeigt aktuelle Wartezeiten aller Europa-Park-Attraktionen im Fünf-Minuten-Takt