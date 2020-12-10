GreenX schließt Erwerb des Kupferprojekts Tannenberg ab

12. DEZEMBER 2025 / IRW-Press / GreenX Metals Limited (ASX:GRX, LSE:GRX, GPW:GRX, Deutschland-FWB:5PMA) (GreenX oder das Unternehmen) freut sich unter Bezugnahme auf seine Mitteilung vom 20. November 2025 bekannt zu geben, dass es nach der Ausübung seiner Option nun die 90%ige Beteiligung an Group 11 Exploration GmbH (Group 11 oder der Verkäufer), dem Besitzer der Explorationslizenzen Tannenberg (Tannenberg oder das Projekt), erworben hat.

Seit Unterzeichnung der Joint-Venture- und Earn-in-Vereinbarung (die Vereinbarung) wurde das Konzessionsgebiet um ein Siebenfaches auf rund 1.900 km2 erweitert, was die Explorationslizenzen Tannenberg 1 und Tannenberg 2 umfasst (am 28. April 2025 angekündigt). Die Option bezieht sich auf das gesamte erweiterte Projektgebiet.

Das Kupferprojekt Tannenberg entwickelt sich zu einer strategisch günstigen Gelegenheit. Tannenberg liegt in einer historisch ertragreichen Bergbauregion und kann in puncto Umfang, geologischen Vorzügen und einem geringen Hoheitsrisiko punkten. Nach Ansicht von GreenX steht das Projekt im Einklang mit den politischen Prioritäten der EU und Deutschlands. Das Unternehmen beabsichtigt, Tannenberg in Stellung zu bringen, sodass es in Zukunft einen Beitrag zur Widerstandsfähigkeit Europas im Bereich kritischer Minerale leistet.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/82180/GreenX_121225_DEPRcom2.001.png

Abbildung 1: Lage des Kupferprojekts Tannenberg im Verhältnis zu den Standorten wichtiger historischer und aktuell in Betrieb befindlicher Minen, Minerallagerstätten und Konzessionen.

Herr Ben Stoikovich, Chief Executive Officer von GreenX, sagt dazu: Das Projekt Tannenberg bietet aufgrund seines Umfangs, seiner Höffigkeit, seiner Lage und seiner Geschichte ein enormes Potenzial. Vor allem konnten wir innerhalb kurzer Zeit erhebliche Fortschritte erzielen, nachdem wir das Projekt um ein Siebenfaches auf 1.900 km² erweitert und eine große Menge an historischen geologischen Informationen ausfindig gemacht haben.

Anhand der Arbeiten im Jahr 2025 konnten wir unser Verständnis des geologischen Modells des Projekts deutlich verbessern und die Zuverlässigkeit der historischen Ergebnisse bekräftigen. Die modernen Analysen bestätigen das Vorkommen einer hochgradigen Kupfermineralisierung und von mächtigeren mineralisierten Abschnitten als bisher angenommen. Zugleich lassen die umfassenderen geologischen, strukturellen und historischen Datensätze ein bezirksweites Potenzial auf dem gesamten erweiterten Konzessionsgebiet erkennen.

Wir haben zwar in kurzer Zeit enorme Fortschritte erzielt, stehen jedoch angesichts des potenziellen Umfangs des Projekts noch ganz am Anfang. Wir beabsichtigen, in den nächsten 12 Monaten gezieltere Explorationsaktivitäten durchzuführen, sodass wir das wahre Potenzial des Projekts erschließen können.

Der Zeitpunkt ist günstig: Europa stellt die Sicherung heimischer Quellen für strategische Rohstoffe stärker in den Vordergrund als jemals zuvor. Kupfer ist nun gemäß dem Europäischen Gesetz zu kritischen Rohstoffen als strategischer Rohstoff anerkannt, und die politische Unterstützung für eine inländische Versorgung hat sich im Laufe des Jahres 2025 weiter verstärkt. Deutschland und die EU in ihrer Gesamtheit führen Maßnahmen ein, die darauf abzielen, die Genehmigungsverfahren zu beschleunigen, die Projektentwicklung zu unterstützen und die Versorgungssicherheit für strategische Rohstoffe wie Kupfer zu verbessern. Vor allem sorgen diese Initiativen nun für eine direkte finanzielle Unterstützung, so hat die deutsche Regierung zuletzt 150 Millionen in Vulcan Energy investiert. Dies zeigt eine klare Verlagerung von politischen Absichten hin zu konkreten Maßnahmen und unterstreicht die strategische Bedeutung des Ausbaus eines groß angelegten Kupferprojekts in Deutschland zum jetzigen Zeitpunkt.

ECKDATEN DES PROJEKTS

Seit Abschluss der Vereinbarung, wie am 2. August 2024 bekannt gegeben, hat GreenX bedeutende Fortschritte auf dem Projekt Tannenberg erzielt und eine starke technische Grundlage für die Ausübung der Option geschaffen. Zu den Highlights gehören:

– Bedeutende historische Schätzung aus dem Jahr 1940: Die historische Schätzung von 1940 umfasst 728.000 Tonnen (1.605 Mio. Pfund) enthaltenes Kupfer bei einem Durchschnittsgehalt von 2,6 % Kupfer in einem Teil des Konzessionsgebiets des Projekts Tannenberg und wurde in den ursprünglichen Projektdatenarchiven entdeckt (am 20. Oktober 2025 angekündigt).

o Die Schätzung basiert auf einer Bohrkampagne, die zwischen 1935 und 1938 von der nationalsozialistischen Regierung in vier Zonen durchgeführt wurde: Ronshausen, Hönebach, Wolfsberg und Schnepfenbusch.

o Die Bohrungen zielten ausschließlich auf den Kupferschiefer-Horizont mit geringer Mächtigkeit ab.

o Nur Kupfer stand im Fokus, andere Metalle wurden nicht als mögliche Nebenprodukte berücksichtigt.

– Historische Schätzung aus dem Jahr 1984 liefert Bestätigung: Das unabhängige Unternehmen St Joe Exploration GmbH führte zwischen 1980 und 1984 in begrenztem Umfang Bohrungen durch, die die historische Schätzung von 1940 bestätigten.

o Die Bohrungen konzentrierten sich auf nur 28 % der Zone Ronshausen, berücksichtigten jedoch Silber als Nebenprodukt.

o Die Bohrungen identifizierten eine bis zu 3,45 m mächtige Mineralisation, die den Kupferschiefer sowie den Kalkstein im Hangenden und den Sandstein im Liegenden ober- und unterhalb des Kupferschiefers überspannte.

o Die historische Schätzung weist einen beständigen Gehalt von 2,1 % Kupfer plus 25 g/t Silber auf und enthält 169.000 Tonnen Kupfer sowie 6,5 Millionen Unzen Silber.

– Vorsorglicher Hinweis: Die historischen Schätzungen in dieser Mitteilung werden nicht im Einklang mit dem JORC Code (2012) (JORC Code) ausgewiesen. Eine sachkundige Person hat keine ausreichenden Arbeiten durchgeführt, um die historische Schätzung als eine Mineralressource oder Erzreserve in Übereinstimmung mit dem JORC Code einzustufen. Es ist ungewiss, ob die historische Schätzung nach einer Bewertung und/oder weiteren Explorationsarbeiten als Mineralressource oder Erzreserve gemäß dem JORC Code ausgewiesen werden kann.

– Die ersten Analyseergebnisse bestätigen historische Gehalte und eine mächtigere Mineralisierung: Ein laufendes Programm mit Qualitätssicherung, in dessen Rahmen Bohrkerne aus 47 archivierten Bohrungen aus den 1980er-Jahren erneut protokolliert und analysiert sowie einem hyperspektralen Scan und einer petrophysikalischen Untersuchung unterzogen werden, soll die historischen Daten an moderne Standards anpassen. Im Folgenden die Ergebnisse der ersten sechs Bohrlöcher (am 20. November 2025 bekannt gegeben):

o Mächtigkeit der Mineralisierung von 1,0 bis 3,7 m, welche die in der Schätzung von 1940 verwendeten geringen Mächtigkeiten deutlich übertreffen.

o Einschließlich 1,5 m mit 2,7 % Cu und 55 g/t Ag (Ro23) sowie 3,7 m mit 1,2 % Cu und 17 g/t Ag (Ro15).

o Bestätigung mächtiger mineralisierter Abschnitte, was die Explorationshypothese von GreenX stützt, dass sich das System weit über den Kupferschieferhorizont hinaus erstreckt, wie auch an den Aktivitäten von KGHM in Polen zu sehen ist, wo die Mineralisierung bis zu 30 m oberhalb und 60 m unterhalb des Schiefers auftritt.

– Explorationslizenz Tannenberg von 272 km2 auf 1.900 km2 erweitert: Nach der Erteilung einer zweiten Explorationslizenz vergrößerte sich die Fläche des Projekts Tannenberg auf 1.900 km2, was einer siebenfachen Steigerung gegenüber der zuvor gehaltenen Fläche von 272 km2 entspricht.

o Die ursprüngliche Explorationslizenz für Tannenberg wurde um weitere drei Jahre verlängert (Tannenberg 1).

o Eine zweite große Explorationslizenz für Tannenberg mit einer Fläche von 1.628 km2 und einer Laufzeit von 3 Jahren wurde erteilt (Tannenberg 2). Tannenberg 2 kann nach deutschem Recht um weitere 3 Jahre verlängert werden.

– Günstiges politisches Umfeld in Europa und Deutschland: Kupfer ist nun als strategischer Rohstoff im Europäischen Gesetz zu kritischen Rohstoffen (EU Critical Raw Materials Act/CRMA) aufgeführt; dies zeigt Wege für eine beschleunigte Genehmigung und strategische Finanzierung einer inländischen heimischen Versorgung auf.

o Deutschland hat vor Kurzem durch die Investition der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) in Höhe von 150 Millionen in Vulcan Energy seine starke Unterstützung für inländische Projekte im Bereich kritische Minerale unter Beweis gestellt und damit deutlich gemacht, dass politische Initiativen nun zu direkter finanzieller Unterstützung für strategische Projekte führen können.

o Diese politischen Entwicklungen unterstreichen die strategische Bedeutung der Sicherung einer europäischen Kupferversorgung und unterstützen die weitere Förderung des Projekts Tannenberg.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/82180/GreenX_121225_DEPRcom2.002.jpeg

Abbildung 2: Lageplan des Projektgebiets Tannenberg von GreenX mit den Standorten von Bohrungen aus den 1930er-Jahren und der Neuzeit sowie der drei untertägigen Kupfer-/Silberminen, die Ende der 1930er-Jahre eröffnet wurden

DEUTSCHE UND EU-POLITIK IN BEZUG AUF KRITISCHE MINERALE FÖRDERT DIE INLÄNDISCHE KUPFERVERSORGUNG

Deutschland und die Europäische Union haben im Jahr 2025 bedeutende Fortschritte bei der Beschleunigung der Erschließung strategischer Rohstoffe erzielt, wobei Kupfer zunehmend als Eckpfeiler der Industrie- und Energiewendeziele der Region anerkannt wird. Jüngste politische Initiativen und Investitionsaktivitäten bieten ebenfalls Unterstützung für die Entscheidung von GreenX, das Kupferprojekt Tannenberg auszubauen:

– Das EU-Gesetz zu kritischen Rohstoffen (CRMA) ist nun vollständig in Kraft getreten. Damit wird Kupfer offiziell als strategischer Rohstoff eingestuft und es werden konkrete Zielvorgaben für die inländische Gewinnung, Verarbeitung und das Recycling bis 2030 eingeführt. Im Jahr 2025 schlug sich das CRMA bereits in Finanzierungen, beschleunigten Genehmigungsverfahren und strategischen Projektkennzeichnungen nieder, wobei sich Kupferprojekte im Rahmen des neuen RESourceEU-Aktionsplans für vereinfachte Genehmigungen und bevorzugte Finanzierungen qualifizieren.

– Der deutsche Rohstofffonds in Höhe von 1 Milliarde , der über die staatliche Entwicklungsbank KfW aufgelegt wurde, investiert aktiv in kritische Minerale. Im Dezember 2025 hat der Fonds 150 Millionen für die gemeinsame Erschließung des Lithiumprojekts von Vulcan Energy bereitgestellt – die bislang größte Eigenkapitaltransaktion dieser Art für ein Rohstoffprojekt in Deutschland.

o Die Erschließungsfinanzierung von Vulcan wird auch von der Europäischen Investitionsbank (EIB) mit 250 Millionen und der deutschen Bundesregierung mit Zuschüssen in Höhe von 204 Millionen unterstützt.

– Die kupferintensiven Industrien Deutschlands – Automobilbau, Maschinenbau, Elektrotechnik und Chemie – gehören nach wie vor zu den größten in Europa und machen zusammen mehr als 25 % des BIP aus. Mit der Elektrifizierung und Digitalisierung dieser Branchen nimmt die Nachfrage nach einer gesicherten, ESG-konformen Kupferversorgung zu.

– Infolge dieser Signale aus der Politik und aus der Wirtschaft haben sich die Explorations- und Erschließungsaktivitäten in ganz Deutschland intensiviert. Zusätzlich zu den Arbeiten von GreenX in Tannenberg erkundet Anglo American aktiv die nahe gelegenen Kupferprojekte Löwenstern und Leine-Kupfer. Löwenstern liegt 25 km südlich im deutschen Bundesland Thüringen, wo 2023 auf den Kupferschiefer ausgerichtete Bohrungen aufgenommen wurden. Die Genehmigung für das Projekt Leine-Kupfer, das 60 km nördlich im Bundesland Niedersachsen liegt, wurde im Januar 2024 erteilt.

– Deutschlands beständiger Bergbausektor und regionale Aktivitäten: Deutschland kann auf eine lange Bergbautradition zurückblicken und ist auch heute noch in der Mineralproduktion aktiv. Nur 4 km vom Konzessionsgebiet Tannenberg im Bundesland Hessen entfernt betreibt K+S große Kaliminen, was die etablierte Bergbauinfrastruktur in der Region unterstreicht. Darüber hinaus betreibt AMG Graphite einen vertikal integrierten Graphitabbau- und -verarbeitungskomplex in Kropfmühl in Bayern, womit die anhaltende Bedeutung des Landes für die Versorgung mit strategischen Rohstoffen deutlich wird. Diese Betriebe zeigen, dass Deutschland die anhaltende regulatorische und logistische Kapazität hat, neue Bergbauprojekte wie Tannenberg zu unterstützen.

LAUFENDE ARBEITSPROGRAMME

Nach der Ausübung der Option setzt GreenX nun eine koordinierte Reihe von Explorationsaktivitäten bei Tannenberg fort, darunter:

– Bohrkernansprache, Analyse und hyperspektrales Scannen der verbleibenden historischen Bohrkerne (im Gange)

– Neuverarbeitung und Analyse historischer geophysikalischer Daten (im Gange)

– Zusammenstellung und Digitalisierung historischer geologischer Daten, Daten zur Minenerschließung und Produktionsdaten (im Gange)

– Zwillingsbohrungen zur Verifizierung der historischen Schätzungen und Erstellung einer Mineralressourcenschätzung gemäß dem JORC Code.

ZUSAMMENFASSUNG DER JOINT-VENTURE- UND EARN-IN-VEREINBARUNG

GreenX hat durch die Ausgabe von GreenX-Aktien im Wert von 3.000.000 A$ (insgesamt 3,487,147 Aktien auf Grundlage des 10-tägigen volumengewichteten Durchschnittskurses) mittlerweile 90 % von Group 11 erworben.

Weitere Einzelheiten der Vereinbarung sind in der Mitteilung von GreenX vom 2. August 2024 enthalten, einschließlich:

– Die 10%ige Beteiligung des Verkäufers an Group 11 wird nun bis zum Abschluss und der Veröffentlichung einer Machbarkeitsstudie durch GreenX frei übertragen.

– Die Vereinbarung enthält auch die üblichen Mitnahme- und Mitzeichnungsrechte sowie eine Bestimmung über den Einflussbereich.

– Nachdem GreenX nun seine 90%ige Beteiligung an Group 11 erworben hat, kann der Verkäufer seine verbleibende 10%ige Beteiligung an Group 11 gegen eine 0,5%ige Net Smelter Royalty eintauschen.

– Wenn GreenX innerhalb von 5 Jahren ab dem 1. August 2024 eine Scoping-Studie über das Konzessionsgebiet oder ein Gebiet innerhalb des Einflussbereichs veröffentlicht, wird GreenX nach Abschluss dieser ersten Scoping-Studie 5 Millionen Aktien an den Verkäufer ausgeben.

ERKLÄRUNG DER SACHKUNDIGEN PERSONEN

Die Informationen in diesem Bericht, die sich auf Explorationsergebnisse beziehen, wurden den ASX-Pressemitteilungen vom 2. August 2024, 28. April 2025, 9. September 2025 und 20. November 2025 entnommen, die unter www.greenxmetals.com eingesehen werden können.

GreenX bestätigt, dass (a) dem Unternehmen keine neuen Informationen oder Daten bekannt sind, die die in der ursprünglichen Pressemitteilung enthaltenen Informationen wesentlich beeinflussen; (b) alle wesentlichen Annahmen und technischen Parameter, die den Inhalten der entsprechenden Pressemitteilung zugrunde liegen, weiterhin gelten und sich nicht wesentlich geändert haben; und (c) die Form und der Kontext, in denen die Ergebnisse der sachkundigen Person dargestellt werden, gegenüber der ursprünglichen Pressemitteilung nicht wesentlich geändert wurden.

Die Informationen in dieser Mitteilung, die sich auf die historischen Schätzungen beziehen, wurden der ASX-Pressemitteilung mit dem Titel GreenX Uncovers Historical Estimate at Tannenberg Copper Project vom 20. Oktober 2025 (die ursprüngliche Mitteilung) entnommen.

GreenX bestätigt, dass (a) dem Unternehmen keine neuen Informationen oder Daten in Bezug auf die historischen Schätzungen bekannt sind, die die Zuverlässigkeit der Schätzungen oder die Fähigkeit von GreenX, die historischen Schätzungen als Mineralressourcen oder Erzreserven im Einklang mit dem JORC Code zu bestätigten, wesentlich beeinflussen; (b) die zugrunde liegenden Informationen, die gemäß ASX Listing Rule 5.12 in der ursprünglichen Mitteilung bereitgestellt wurden, weiterhin gelten und sich nicht wesentlich geändert haben; und (c) die Form und der Kontext, in denen die Ergebnisse der sachkundigen Person dargestellt werden, gegenüber der ursprünglichen Mitteilung nicht wesentlich geändert wurden.

ZUKUNFTSGERICHTETE AUSSAGEN

Diese Mitteilung kann zukunftsgerichtete Aussagen enthalten, die durch Wörter wie erwartet, antizipiert, glaubt, projiziert, plant und ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet sind. Diese zukunftsgerichteten Aussagen beruhen auf den Erwartungen und Überzeugungen von GreenX in Bezug auf zukünftige Ereignisse. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen zwangsläufig Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, von denen viele außerhalb der Kontrolle von GreenX liegen und die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von diesen Aussagen abweichen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich zukunftsgerichtete Aussagen als richtig erweisen werden. GreenX verpflichtet sich nicht, die in dieser Mitteilung gemachten zukunftsgerichteten Aussagen nachträglich zu aktualisieren oder zu revidieren, um die Umstände oder Ereignisse nach dem Datum dieser Mitteilung zu berücksichtigen.

Diese Mitteilung wurde vom Chief Executive Officer des Unternehmens, Herrn Ben Stoikovich, zur Veröffentlichung freigegeben.

Hinweis/Disclaimer zur Übersetzung (inkl. KI-Unterstützung): Die Originalmeldung in der Ausgangssprache (in der Regel Englisch) ist die einzige maßgebliche, autorisierte und rechtsverbindliche Fassung. Diese deutschsprachige Übersetzung/Zusammenfassung dient ausschließlich der leichteren Verständlichkeit und kann gekürzt oder redaktionell verdichtet sein. Die Übersetzung kann ganz oder teilweise mithilfe maschineller Übersetzung bzw. generativer KI (Large Language Models) erfolgt sein und wurde redaktionell geprüft; trotzdem können Fehler, Auslassungen oder Sinnverschiebungen auftreten. Es wird keine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität oder Angemessenheit übernommen; Haftungsansprüche sind ausgeschlossen (auch bei Fahrlässigkeit), maßgeblich ist stets die Originalfassung. Diese Mitteilung stellt weder eine Kauf- noch eine Verkaufsempfehlung dar und ersetzt keine rechtliche, steuerliche oder finanzielle Beratung. Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung bzw. die offiziellen Unterlagen auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Website des Emittenten; bei Abweichungen gilt ausschließlich das Original.

