greiterundcie. macht Marketing im Bergwald

Das Team der Marketingagentur greiterundcie. tauscht einmal im Jahr die Laptops gegen Pflanzspaten und forstet den Allgäuer Bergwald auf.

Am 21. März ist wieder Tag des Waldes. In diesem Jahr jährt er sich zum 50. Mal. In „normalen“ Jahren würden Thomas Greiter und sein Team von der greiterundcie. Marketingagentur aus Kempten sich jetzt auf die jährliche Bergwald-Pflanzaktion vorbereiten. „Aufgeschoben ist nicht aufgehoben“, sagt Tom Greiter. „Ich weiß, dass wir unsere Aktion sofort starten, sobald es wieder möglich ist, gemeinschaftliche Aktionen mit richtig vielen Helfern auf die Beine zu bringen.“

Seit 2018 tauschen die greiterundcie. Mitarbeiter jedes Jahr im Frühling ihre Büroklamotten gegen Waldarbeiterkluft und ihre Laptops gegen Pflanzspaten. Dann geht’s gemeinsam mit Familienmitgliedern, Freunden und Agenturkunden ab in den Allgäuer Bergwald zum Aufforsten und Bäume pflanzen. Zwischen 2.000 und 2.500 Jungpflanzen werden nach Anweisung von Forstwirtschaftsmeistern an einem Tag nahezu fachmännisch in den Boden eingebracht. Es handelt sich vornehmlich um widerstandsfähige heimische Baumarten wie Weißtanne, Lärche und Fichte.

Die Motivation und die Freude an der Aktion begeistern die Teilnehmer jedes Mal aufs Neue. Das greiterundcie. Marketingteam begrüßt die Baumpflanzaktion als willkommenen Ausgleich zu den alltäglichen Agenturthemen wie Markenworkshops, Positionierung, Markenentwicklung, Onlinemarketing, Website-Entwicklung und Gestaltung, die meist indoor und am PC stattfinden. An den Pflanztagen heißt es stattdessen: „Raus in die Allgäuer Natur und etwas für die Umwelt tun.“

Thomas Greiter sieht als Initiator der Aktion nicht nur den positiven Effekt für das Teambuilding. Für ihn bedeutet die Bergwaldpflanzaktion auch die bewusste CO2-Kompensation für seine Unternehmungen. Und natürlich geht es – wenn Fachleute für Marketing und digitale Kommunikation gemeinsam unterwegs sind – auch an einem Naturtag nicht ganz ohne Marketing: Der hauseigene Fotograf und Videofilmer dokumentiert das Event von A bis Z und die Social Media Manager freuen sich über ausgezeichneten Content für den aktuellen Social Media Feed. In dem Fall eine Win-Win-Win Situation für die Allgäuer Heimat, das greiterundcie. Marketing-Team und die Profession.

greiterundcie. ist eine Marketingagentur für den Mittelstand. Sie kombiniert betriebswirtschaftliches Denken mit Kreativität und Digital-Kompetenz. Thomas Greiter gründete die Marketingagentur 2013 in Kempten (Allgäu). Das Team – bestehend aus Fachleuten für Marketing, Betriebswirtschaft, Gestaltung, Onlinemarketing und Softwareentwicklung – positioniert Marken, schafft Bekanntheit, generiert Leads und unterstützt beim Verkauf. Darüber hinaus ist greiterundcie. langjähriger Partner der Marke Allgäu.

www.greiterundcie.de

