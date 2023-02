Grenzlotsen: Experten für Zoll und Außenwirtschaft

Professionelle Beratung und Betreuung rund um die Themen Zoll und Außenwirtschaft.

Bei der Pflege der Stammdaten ist absolute Präzision gefragt. Infolgedessen gestaltet sich dieser Aufgabenbereich sehr aufwendig und nimmt in importierenden und exportierenden Betrieben viel Zeit in Anspruch. Mit den Lösungen von Grenzlotsen können dieser Tätigkeitsbereich in Ihrem Unternehmen gestrafft werden. Die Grenzlotsen übernehmen auf Wunsch das gesamte Projektmanagement, das Monitoring und führen etwaige Änderungen an den Stammdaten in regelmäßigen Abständen durch. Eine große Hilfe dabei sind die von dem Dienstleister verwendeten Automatisierungssysteme. So bleiben die Daten stets auf dem aktuellsten Stand und jederzeit qualitativ hochwertig – ein wichtiges Merkmal für einen professionellen Firmenauftritt.

Ein weiterer essenzieller Aufgabenbereich von Grenzlotsen ist die Qualitätsprüfung. Ob Dual-Use-Prüfung oder Zolltarifnummer: Die DIN ISO 2859-1 ist Grundlage für die vom Experten durchgeführte Qualitätsprüfung und -sicherung. Im Sinne eines internen Kontrollsystems übernehmen die Grenzlotsen eine fortlaufende Datenprüfung. Auf diese Weise sind Unternehmen bei der Qualität ihrer Daten jederzeit auf der sicheren Seite und können das Zahlen möglicher Bußgelder vermeiden.

Der Dienstleister Grenzlotsen setzt sich mit gezielten Trainingsmaßnahmen und Lösungen zur Wissensvermittlung dafür ein, dass Unternehmen den komplexen Zollanforderungen künftig im optimalen Umfang gerecht werden. Neben den Themen Zoll und Exportkontrolle geht es hierbei ebenso um das außenwirtschaftliche Management, die Organisation und die Didaktik. Damit Unternehmen Compliance von A bis Z leben können, bietet Grenzlotsen eine Fachberatung. Ziel dieser Beratung ist es, Prozesse einfacher zu gestalten und die Kosten dafür zu senken.

Gute Gründe für die Inanspruchnahme der Leistungen von Grenzlotsen

Mit Grenzlotsen entscheiden Unternehmen sich für einen erfahrenen Spezialisten in den Bereichen Zoll und Außenwirtschaft. Der Dienstleister denkt bei all seinen Tätigkeiten unternehmerisch und betrachtet die Lösungsansätze aus der Perspektive des Kunden. Unternehmen profitieren von nachhaltigen Lösungen, die funktionieren, durchdacht und in der Praxis bereits hinlänglich erprobt sind. Ein großer Vorteil ist die persönliche Betreuung durch Grenzlotsen. Auf diese Weise steht Unternehmen jederzeit ein konkreter Ansprechpartner zur Verfügung. Mit ihrer langjährigen Erfahrung und ihrem Know-how hebt Grenzlotsen den Zoll und die Außenwirtschaft auf ein digitales Level. Bemerkenswert ist der signifikante Zeitgewinn, der aus dem Komplettservice des Dienstleisters resultiert und die Kosten im Unternehmen senkt. Die Leistungen von Grenzlotsen stehen im- und exportierenden Unternehmen ab sofort zur Verfügung.

Suchen Sie für Ihr Unternehmen professionelle Unterstützung für Ihren grenzüberschreitenden Warenverkehr? Dann lassen Sie sich von Grenzlotsen aus Herrenberg helfen. Unser erfahrenes Team kümmert sich um alle Themen rund um die Zoll- und Außenwirtschaft. Als Spezialist für Import, Export, Exportkontrolle, Präferenzen und Einreihung bieten wir Ihnen einen angenehmen Rundum-Service an. Zu unseren Leistungen gehören u. a. Beratungen, Stammdatenprojekte, Trainings und Seminare. Grenzlotsen hilft Ihnen, Zollprozesse zu vereinfachen und Kosten einzusparen. Kontaktieren Sie uns gerne für weitere Informationen.

