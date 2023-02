Grid Dynamics Mexico wurde im achten Jahr in Folge als Best Place to Code ausgezeichnet

Die wichtigsten Meldungen:

– Grid Dynamics Mexico wurde im achten Jahr in Folge als Best Place to Code akkreditiert.

– Mit der Auszeichnung Best Place to Code kann Grid Dynamics auf dem aufstrebenden und sehr wettbewerbsintensiven mexikanischen Markt ausgezeichnete technische Mitarbeiter anziehen und binden.

– Die Auszeichnung ist ein Qualitätssiegel, das auf den folgenden Bewertungskriterien basiert: Vergütung, Diversität und soziale Gerechtigkeit, berufliche Entwicklung, Kultur und Infrastruktur.

SAN RAMON, CA / ACCESSWIRE / 8. Februar 2023 / Grid Dynamics Holdings, Inc. (NASDAQ:GDYN) (Grid Dynamics), ein führendes Unternehmen für Services und Lösungen im Bereich digitale Transformation auf Unternehmensebene, gab heute bekannt, dass Grid Dynamics Mexico (vormals Tacit Knowledge Mexico) im achten Jahr in Folge als Best Place to Code ausgezeichnet wurde. Das Programm Best Place to Code wird von Software Guru betrieben, einer führenden Agentur zur Vernetzung von Softwareentwicklern in Lateinamerika; diese akkreditiert Unternehmen, die sich als attraktiver Arbeitsplatz für Softwareentwickler erweisen.

Von Oktober bis Dezember 2022 beteiligten sich nahezu 3.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an einer geheimen und vertraulichen Evaluation des Unternehmens, in dem sie tätig sind. Als Ergebnis dieser Umfrage wurden die Gewinner ermittelt. Grid Dynamics verdiente sich sein Ranking als Best Place to Code Mexico durch hervorragende Ergebnisse bei den folgenden Bewertungskriterien für Mitarbeiterzufriedenheit: Vergütung, Diversität und soziale Gerechtigkeit, berufliche Entwicklung, Kultur und Infrastruktur.

Die Auszeichnung als Best Place to Code ist eine Ehre. Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter treiben unser Unternehmen an und verhelfen unseren Kunden zum Erfolg. Und das Wissen, dass in einer anonymen Umfrage ermittelt wurde, welche Unternehmen die Auszeichnung Best Place to Code verdienen, ist ein aussagekräftiger Indikator für die Gesundheit unseres Unternehmens. Dennoch kommt diese Anerkennung für uns nicht überraschend, da wir in unserem gesamten Tagesgeschäft stets unsere Kernwerte hochhalten und durch Vorbildwirkung führen. Durch diese Bemühungen unterstützen wir eine förderliche Kultur für unsere präzise Engineering-Arbeit, Innovation und Teamarbeit, sagte Rajeev Sharma, der CTO von Grid Dynamics.

Der Erhalt dieser Akkreditierung im achten Jahr in Folge ist für unser gesamtes Team sehr motivierend. Sie ist ein Ausdruck unseres Engagements, unser Personal dabei zu unterstützen, seine Kompetenzen auszubauen und mit unserem Unternehmen zu wachsen. Unsere unterstützende Umgebung und erhebliche Investitionen in Trainingsprogramme helfen unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, ihre Kompetenzen zu verbessern und die neuesten Technologien zu erlernen, die für die Lösung kritischer Probleme für unseren weltweiten Kundenstamm erforderlich sind, meinte Igor Yagovoy, VP of Engineering Management, Nordamerika, von Grid Dynamics.

Über Grid Dynamics

Grid Dynamics (Nasdaq:GDYN) ist ein Digital-Native-Technologiedienstleister, der Wachstum beschleunigt und die Wettbewerbsposition von Fortune-1000-Unternehmen stärkt. Grid Dynamics bietet Beratungs- und Implementierungsservices für digitale Transformation durch Omnichannel-Kundenerfahrung, Big-Data-Analytik, Recherchen, künstliche Intelligenz, cloud & devops und Anwendungsmodernisierung. Grid Dynamics erreicht schnelle Markteinführungen, Qualität und Effizienz durch den Einsatz von Technologiebeschleunigern, eine agile Lieferkultur und seinen Pool an talentierten Engineering-Mitarbeitern. Grid Dynamics wurde im Jahr 2006 gegründet und hat seine Firmenzentrale im Silicon Valley mit Niederlassungen in den gesamten USA, in Mexiko, Großbritannien, den Niederlanden, der Schweiz, Indien und Mittel- und Osteuropa.

Mehr erfahren über Grid Dynamics können Sie unter www.griddynamics.com. Folgen Sie uns auch auf Facebook, Twitter und LinkedIn.

Mediensprecher:

Cary Savas

+1 (650) 523 5000

csavas@griddynamics.com

QUELLE: Grid Dynamics

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

