Griffin Mining erwirbt weiter eigene Aktien

Griffin Mining Limited – www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/griffin-mining-ltd/ – gibt bekannt, dass es am 29. März 2021 über Panmure Gordon (UK) Limited 25.000 Stammaktien zu je 0,01 $ („Stammaktien“) an der Londoner Börse erworben hat, in Übereinstimmung mit den Bedingungen seines am 25. Februar 2021 angekündigten Aktienrückkaufprogramms (der „Rückkauf“). Die erworbenen Aktien werden im Eigenbestand gehalten.

Datum des Kaufs: 29. März 2021

021

Gesamtzahl der erworbenen Stammaktien: 25,000

Niedrigster gezahlter Preis pro Aktie (Pence pro Aktie): 130

(Pence pro

Aktie):

Höchster gezahlter Preis pro Aktie (Pence pro Aktie): 130

pro

Aktie):

Volumengewichteter Durchschnittspreis, der 130

pro Aktie gezahlt wurde (Pence pro

Aktie):

Die Gesamtzahl der Stammaktien der Gesellschaft (einschließlich eigener Aktien) beträgt nach dem Kauf 174.492.894. Die Gesellschaft hält nun 725.500 Aktien im Eigenbesitz. Die Gesamtzahl der Stimmrechte der Gesellschaft nach dem Kauf beträgt 173.767.394.

Die Gesamtzahl der Stimmrechte (173.767.394) kann von Aktionären als Nenner für die Berechnungen verwendet werden, anhand derer sie feststellen, ob sie verpflichtet sind, ihre Beteiligung an Griffin Mining Limited oder eine Änderung ihrer Beteiligung an Griffin Mining Limited gemäß den Offenlegungs- und Transparenzvorschriften der FCA mitzuteilen.

Gemäß Artikel 5(1)(b) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 (die Marktmissbrauchsverordnung) enthalten die nachstehenden Schemata eine Zusammenfassung und detaillierte Informationen zu den Käufen, die vom Broker der Gesellschaft, Panmure Gordon (UK) Limited, im Namen der Gesellschaft getätigt wurden.

Anzahl der gekTransaktionspreZeitpunkt der Ausführungso

auften is Transaktion rt

Aktien (Pence pro Akt

ie

)

25,000 130 14:27 LSE

Weitere Informationen

Griffin Mining Limited-

Telefon: +44 (0)20 7629 7772

Mladen Ninkov – Vorsitzender

Roger Goodwin – Finanzdirektor

–

Panmure Gordon (UK) Limited-

Telefon: +44 (0)20 7886 2500

John Prior

Joanna Langley

–

Berenberg-

Telefon: +44 (0)20 3207 7800

Matthew Armitt

Jennifer Wyllie

Deltir Elezi-

BLYTHEWEIGH-

Telefon: +44(0)20 7138 3205

Tim Blythe-

SWISS RESOURCE CAPITAL AG

Jochen Staiger— —

info@resource-capital.ch

Die Aktien von Griffin Mining Limited sind am Alternative Investment Market (AIM) der Londoner Börse notiert (Symbol GFM).

Die Pressemitteilungen des Unternehmens sind auf der Website des Unternehmens verfügbar: www.griffinmining.com

GRIFFIN MINING LIMITED

8th Floor, Royal Trust House, 54-56 Jermyn Street, London. SW1Y 6LX, Vereinigtes Königreich

Telefon: + 44 (0)20 7629 7772

Faksimile: + 44 (0)20 7629 7773

E-Mail: griffin@griffinmining.com

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Griffin Mining Limited

Mladen Ninkov

54 Jermyn Street, 8th Floor

SW1Y 6LX London

Großbritanien

email : enquiries@linkgroup.co.uk

Pressekontakt:

Griffin Mining Limited

Mladen Ninkov

54 Jermyn Street, 8th Floor

SW1Y 6LX London

email : enquiries@linkgroup.co.uk

