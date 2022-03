Griffin Mining Limited: Lagebericht zur Wiedereröffnung des Bergbaubetriebs Caijiaying

4. März 2022. Griffin Mining Limited (Griffin oder das Unternehmen – www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/griffin-mining-ltd/) gibt mit Bezug auf die Pressemitteilung vom 31. Dezember 2021 bekannt, dass alle Mitarbeiter und Auftragnehmer planmäßig in die Mine Caijiaying zurückkehren und der Untertageabbaubetrieb am 15. März 2022 wieder aufgenommen werden soll. Die Aufbereitungsanlagen werden kurz darauf in Betrieb genommen. Die Untertagebohrungen in den beiden Zonen II und III werden früher als geplant am 7. März 2022 beginnen.

Chairman Mladen Ninkov kommentierte: Ich bin all unseren professionellen Mitarbeitern, Angestellten und Auftragnehmern dankbar, dass sie den vom Unternehmen Ende letzten Jahres angekündigten Zeitplan für die Wiederaufnahme des Betriebs eingehalten haben. Dies ist umso wichtiger, da der Spot-Zinkpreis bei über 4.000 Dollar pro Tonne liegt, dem höchsten Preis seit mehr als 15 Jahren. Dies wird eine signifikante positive Auswirkung auf den Cashflow unseres Betriebs haben.

Über Griffin Mining Limited

Griffin Mining Limiteds Aktien sind am Alternative Investment Market (AIM) der Londoner Börse notiert (Symbol GFM). Griffin Mining Limited besitzt und betreibt über sein 88,8 %iges Joint Venture in China die Zink-Gold-Mine Caijiaying, eine rentable Mine, die Zink, Gold, Silber und Bleimetalle in Konzentraten produziert. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte die Website des Unternehmens giffinmining.com.

Für weitere Informationen

Griffin Mining Limited

Mladen Ninkov – Chairman

Roger Goodwin – Finance Director

Telefon: +44(0)20 7629 7772

Panmure Gordon (UK) Limited

John Prior

Alisa MacMaster

Telefon: +44 (0)20 7886 2500

Berenberg

Matthew Armitt

Jennifer Wyllie

Deltir Elezi

Telefon: +44(0)20 3207 7800

Blytheray

Tim Blythe

Telefon: +44(0)20 7138 3205

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger

Telefon: +41(0)71 354 8501

8th Floor, Royal Trust House, 54-56 Jermyn Street

London. SW1Y 6LX, United Kingdom

Telephone: + 44 (0)20 7629 7772

Facsimile: + 44 (0)20 7629 7773

E mail: griffin@griffinmining.com

Diese Mitteilung enthält Insiderinformationen im Sinne von Artikel 7 der Marktmissbrauchsverordnung (EU) Nr. 596/2014

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Griffin Mining Limited

Mladen Ninkov

54 Jermyn Street, 8th Floor

SW1Y 6LX London

Großbritanien

email : enquiries@linkgroup.co.uk

Pressekontakt:

Griffin Mining Limited

Mladen Ninkov

54 Jermyn Street, 8th Floor

SW1Y 6LX London

email : enquiries@linkgroup.co.uk

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.



Auf Wo Was wurden in den letzten 3 Monaten keine ähnlichen Beiträge veröffentlicht.

Gemeinsame IoT Entwicklung von Holtkamp Electronics und Digital SIM Endlich wieder Tagungen mit „echten“ Teilnehmern im Tagungszentrum Freiburg.