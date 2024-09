Grizzlys-Profis zu Gast im Wolfsburg Store

Offizielle Autogrammstunde zum Trikot-Verkaufsstart

Wolfsburg, 20.09.2024 – Anlässlich des offiziellen Verkaufsstarts der neuen Grizzlys-Trikots im Wolfsburg Store lädt die Wolfsburg Wirtschaft und Marketing GmbH (WMG) am Mittwoch, 25. September 2024, zu einem öffentlichen Fantreffen mit den Grizzlys Wolfsburg ein.

Als exklusive Verkaufsstelle außerhalb der Eis Arena führt der Wolfsburg Store die neuen Grizzlys-Trikots zum Auftakt der DEL-Saison 2024/2025 ab sofort im Sortiment. Beim Meet & Greet mit den beiden Grizzlys-Verteidigern Ryan Button und Björn Krupp haben Eishockey-Fans von 16:00 bis 17:00 Uhr zudem die Möglichkeit, ihre Idole im Wolfsburg Store hautnah zu erleben, Fotos zu machen sowie Trikots und weitere Fanartikel signieren zu lassen.

„Wir freuen uns sehr, dass die Grizzlys Wolfsburg – als langjähriger, vertrauensvoller Kooperationspartner der WMG – zum Saisonauftakt dieses exklusive Fantreffen in unserem Wolfsburg-Store möglich machen“, betont Jens Hofschröer, Wirtschaftsdezernent und WMG-Geschäftsführer. „Wir laden alle Eishockeyfreunde und Fans ein, an diesem Tag in unserem Wolfsburg Store vorbeizuschauen, sich mit den passenden Fanartikeln oder einem neuen Trikot für das nächste Heimspiel auszustatten und die Grizzlys-Spieler persönlich zu treffen.“

Über den Wolfsburg Store:

Direkt gegenüber dem Hauptbahnhof verbindet der „Wolfsburg Store“ der WMG die wichtigen Serviceleistungen der Tourist-Information mit einer Vielfalt an attraktiven Wolfsburg-Produkten sowie Merchandising von lokalen Partnern wie dem VfL Wolfsburg, den Grizzlys Wolfsburg, dem Institut Heidersberger sowie Volkswagen.

Reguläre Öffnungszeiten des Wolfsburg Store (Willy-Brandt-Platz 4):

Montag bis Samstag: 09:00 bis 18:00 Uhr

Sonn- und Feiertag: 10:00 bis 15:00 Uhr

Die Wolfsburg Wirtschaft und Marketing GmbH (WMG) vereint die vier Bereiche Wirtschaftsförderung, Marketing, Citymanagement und Tourismus mit dem Ziel der proaktiven Stadtentwicklung. Mit einem starken Netzwerk an lokalen und regionalen Partnern arbeitet die WMG unermüdlich daran, die Stadt Wolfsburg aktiv mitzugestalten. Alle Projekte und Aktivitäten der WMG richten sich nach den strategischen Grundpfeilern „Willkommen. Erleben. Investieren.“ aus. Zusammengeführt und in enger Abstimmung miteinander steigert die WMG so die Attraktivität Wolfsburgs ganzheitlich als Wirtschafts-, Wohn- und Reisestandort.

