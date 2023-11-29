Großbatterien im Gewerbe: Wirtschaftliche Chancen und Kostenstruktur

Unabhängige Betrachtung von Einsatzszenarien, Investitions- und Betriebskosten sowie Wirtschaftlichkeitsfaktoren für Gewerbekunden.

Die Nutzung großdimensionierter Batteriespeicher im gewerblichen Umfeld wird zunehmend in wirtschaftlichen Betrachtungen berücksichtigt. Betreiber und Energiemanager müssen Chancen wie Lastspitzenreduktion, Eigenverbrauchsoptimierung und Netzdienstleistungen gegen Investitions-, Betriebs- und Wartungskosten abwägen. Dabei geht es um die Gesamtbetrachtung von Kapitalbindung, Lebensdauer und möglichen Erlösen durch Flexibilitätsvermarktung.

Technisch ermöglichen Großbatteriespeicher für Gewerbe das Glätten von Lastprofilen und die Teilnahme an Regelenergiemärkten. Die Wirtschaftlichkeit hängt maßgeblich von den lokalen Strompreisen, der Auslastung der Anlage und regulatorischen Rahmenbedingungen ab. CAPEX-intensive Komponenten wie Modultechnik, Wechselrichter und Energiemanagementsysteme werden über die Nutzungsdauer durch Einsparungen und Erlöse kompensiert, sofern die Betriebsstrategie konsequent an die Verbrauchsstruktur angepasst ist.

OPEX-Faktoren umfassen Wartung, Energiemanagement, Versicherung und eventuelle Degradation der Batteriezellen. Eine transparente Lebenszykluskostenrechnung sowie Szenariobetrachtungen für unterschiedliche Restlaufzeiten und Degradationsraten sind erforderlich, um verlässliche Amortisationszeiten zu ermitteln. Finanzierungsmodelle, Leasing oder Contracting können den Zugriff auf Speicher ermöglichen, ohne die volle Kapitalbindung aus eigener Bilanz zu tragen.

Für Entscheider ist relevant, dass rechtliche Vorgaben, Förderrahmen und Netzentgelte maßgeblich die Rentabilität beeinflussen. Pilotprojekte und abgestufte Implementierungen reduzieren technische und wirtschaftliche Risiken. Eine fundierte Wirtschaftlichkeitsanalyse sollte neben quantitativen Einsparungen auch qualitative Aspekte wie Versorgungssicherheit und strategische Flexibilität berücksichtigen.

Für sorgfältige, fallbezogene Bewertung der Einsatzszenarien und Kostenstrukturen, um belastbare Investitionsentscheidungen treffen zu können bietet die Voltofy GmbH persönlichen Service.

Voltofy bietet umfassende Batteriespeicher-Lösungen für Gewerbe, Industrie und Energieversorger („Utility"). Das Unternehmen agiert als Generalunternehmer (EPC) " das heißt: Von der Planung über Beschaffung und Bau bis hin zu Inbetriebnahme und Betrieb/Wartung liefert Voltofy alles aus einer Hand. Der Fokus liegt auf Speicheranlagen mit sehr unterschiedlichen Größen " von kleineren Gewerbespeichern bis hin zu Großspeichern im Bereich 50 kWh bis 100 MWh.

