Große Artenvielfalt und kompetente Beratung beim Kauf von Aquariumfischen
Fischliebhaber finden eine breite Auswahl an Zierfischen und profitieren von fachkundiger Unterstützung.
Wer sich mit dem Thema Aquaristik beschäftigt, legt Wert auf gesunde Tiere, artgerechte Haltung und fachkundige Begleitung beim Aufbau eines Aquariums. Eine zentrale Anlaufstelle für Interessierte bietet eine umfassende Auswahl an Zierfischen verschiedenster Arten – von klassischen Guppys bis zu exotischen Buntbarschen. Wer Aquarium Fische kaufen möchte, findet hier nicht nur eine beeindruckende Vielfalt, sondern auch individuelle Beratung durch erfahrene Aquaristik-Experten.
Die Auswahl an Zierfischen wird ergänzt durch detaillierte Informationen zu Haltung, Vergesellschaftung und Pflege der Tiere. Das ermöglicht es Aquarianern – ob Anfänger oder Fortgeschrittene – fundierte Entscheidungen zu treffen. Wer Fische für Aquarium kaufen möchte, profitiert von einer Kombination aus langjähriger Erfahrung und einem hohen Qualitätsanspruch an die Tiergesundheit.
Alle angebotenen Fische stammen aus verantwortungsvoller Herkunft und werden unter optimalen Bedingungen gehalten. Dies stellt sicher, dass sie bei der Eingewöhnung in ihr neues Zuhause stabil und stressfrei agieren. Das Unternehmen legt besonderen Wert auf artgerechte Beratung – dazu gehört unter anderem die Abstimmung der Fischarten auf das vorhandene Aquarium-Setup sowie Hinweise auf mögliche Besonderheiten in der Pflege.
Neben dem Verkauf von Fischen bietet das Unternehmen ein umfangreiches Sortiment an Zubehör – darunter Filtertechnik, Pflanzen, Aquariengrößen und Pflegeprodukte. So können Kunden ihr Aquarium individuell gestalten und erhalten bei Bedarf Unterstützung durch geschultes Personal vor Ort oder online.
Für Aquaristik-Freunde, die auf Qualität, Tierwohl und fachliches Know-how setzen, stellt Aqua Planet eine zuverlässige Adresse dar.
Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:
Aqua Planet
Herr Stefan Wimmer
Betriebsstrasse 13
4844 Regau
Österreich
fon ..: +43 (0)7672/97497
web ..: https://www.aqua-planet.at
email : info@aqua-planet.at
In unserem Aquaristik Shop stehen höchste Qualität und persönliche Beratung an erster Stelle. Seit über 20 Jahren unterstützt unser erfahrenes Team mit Expertise bei allen Fragen rund ums Aquarium.
Wir bieten eine riesige Auswahl an Tieren, Pflanzen und Zubehör, sowohl für Aquaristik Anfänger wie auch treue Fans. Im Aquarium Shop finden Sie alles, was das Aquaristik Herz begehrt!
Pressekontakt:
Aqua Planet
Herr Stefan Wimmer
Betriebsstrasse 13
4844 Regau
fon ..: +43 (0)7672/97497
web ..: https://www.aqua-planet.at
email : presse@top-ranking.com
