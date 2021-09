Große Chancen bei Kupfer

Neue Technologien brauchen das Konjunkturmetall Kupfer, besonders um die Klimaziele zu erreichen.

Das Kupferangebot nimmt ab. Abbaubaren Nachschub zu erschließen, braucht viel Zeit und geografisch ist Kupfer nicht überall ausreichend vorhanden. Beim Umstieg von fossilen Brennstoffen zu anderen klimafreundlicheren Energiequellen wird die Nachfrage nach dem rötlichen Metall aber weiter ansteigen. Elektroautos brauchen das Mehrfache des rötlichen Metalls als konventionelle Fahrzeuge. Investments in Minenaktien können hier eine lohnenswerte Anlage sein, aber es müssen gut aufgestellte Unternehmen sein. Auch Windkraftanlagen sowie Solaranlagen verschlingen Kupfer, da Kupferleitungen verbaut werden müssen – ein weiterer Pluspunkt für den Kupferbergbau.

Ein weiterer großer Kupferbedarf entsteht aus Infrastrukturplänen. Hier ist der Investitionsbedarf enorm hoch. Der Global Infrastructure Hub rechnet bis zum Jahr 2040 mit einer Summe von 100 Billionen US-Dollar. Dies gilt nur für die 56 Länder, für die Daten vorliegen. Aufholbedarf gibt es einmal in den Industrieländern, denn oft wurde in den letzten Jahrzehnten beim Ausbau der Infrastruktur gespart. Schienen-, Straßen- und Wasserverkehr haben einen großen Aufholbedarf. Zum anderen fehlt es in diversen Entwicklungs- und Schwellenländern nicht nur im Transportbereich, sondern auch schon bei der Wasser- und Stromversorgung. In den Sektor Infrastruktur gehören auch Bildung und Telekommunikation.

Um als Anleger an den Plänen vieler Länder zum Thema Infrastrukturprojekte gewinnbringend teilzunehmen, sollte der Blick auf die benötigten Rohstoffe und die Firmen, die diese Rohstoffe besitzen, gerichtet sein.

Und da kommt beispielsweise GoldMining – https://www.youtube.com/watch?v=ez9UEdMQAyw&t=3s – ins Spiel. Bedeutende Gold-Kupfer-Lagerstätten in den USA, Kanada, Brasilien, Kolumbien und Peru gehören zum großen Portfolio.

Auch Torq Resources – https://www.youtube.com/watch?v=GAhdQLR5YAI – besitzt Kupfer- und Goldprojekte in Chile, das Margarita-Projekt und das Andrea-Projekt, beide jeweils mit mehr als 1.000 Hektar Land.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von GoldMining (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/goldmining-inc/ -) und Torq Resources (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/torq-resources-inc/ -).

Gemäß §34 WpHG weise ich darauf hin, dass Partner, Autoren und Mitarbeiter Aktien der jeweils angesprochenen Unternehmen halten können und somit ein möglicher Interessenkonflikt besteht. Keine Gewähr auf die Übersetzung ins Deutsche. Es gilt einzig und allein die englische Version dieser Nachrichten.

Disclaimer: Die bereitgestellten Informationen stellen keinerlei Form der Empfehlung oder Beratung da. Auf die Risiken im Wertpapierhandel sei ausdrücklich hingewiesen. Für Schäden, die aufgrund der Benutzung dieses Blogs entstehen, kann keine Haftung übernommen werden. Ich gebe zu bedenken, dass Aktien und insbesondere Optionsscheininvestments grundsätzlich mit Risiko verbunden sind. Der Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden. Alle Angaben und Quellen werden sorgfältig recherchiert. Für die Richtigkeit sämtlicher Inhalte wird jedoch keine Garantie übernommen. Ich behalte mir trotz größter Sorgfalt einen Irrtum insbesondere in Bezug auf Zahlenangaben und Kurse ausdrücklich vor. Die enthaltenen Informationen stammen aus Quellen, die für zuverlässig erachtet werden, erheben jedoch keineswegs den Anspruch auf Richtigkeit und Vollständigkeit. Aufgrund gerichtlicher Urteile sind die Inhalte verlinkter externer Seiten mit zu verantworten (so u.a. Landgericht Hamburg, im Urteil vom 12.05.1998 – 312 O 85/98), solange keine ausdrückliche Distanzierung von diesen erfolgt. Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle übernehme ich keine Haftung für die Inhalte verlinkter externer Seiten. Für deren Inhalt sind ausschließlich die jeweiligen Betreiber verantwortlich. Es gilt der Disclaimer der Swiss Resource Capital AG zusätzlich: https://www.resource-capital.ch/de/disclaimer-agb/.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

JS Research UG (haftungsbeschränkt)

Herr Jörg Schulte

Bergmannsweg 7a

59939 Olsberg

Deutschland

fon ..: 015155515639

web ..: http://www.js-research.de

email : info@js-research.de

Pressekontakt:

JS Research UG (haftungsbeschränkt)

Herr Jörg Schulte

Bergmannsweg 7a

59939 Olsberg

fon ..: 015155515639

web ..: http://www.js-research.de

email : info@js-research.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Relay’s Cybeats sponsert die 8. jährliche Cyber Senate Control Systems Cybersecurity USA Conference in Florida