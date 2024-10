Große Goldentdeckungen sind eher selten

Große Goldentdeckungen wachsen laut einer Untersuchung nur um drei Prozent.

Zwischen 1990 und 2012 wurden 350 Gold-Lagerstätten entdeckt. Diese enthielten 2,9 Milliarden Unzen Gold, gemessen in Reserven, Ressourcen und früherer Produktion. Insgesamt kommt laut S&P Global Market Intelligence keine große Freude auf, was die zukünftige Goldversorgung anbelangt. Zwar steigt die Zahl der großen Funde einschließlich der Goldgesamtmenge jedes Jahr an, aber die meisten dieser Funde wurden bereits vor Jahrzehnten entdeckt. Und erst seit kurzer Zeit erfüllen sie die Kriterien, mindestens zwei Millionen Unzen Gold in Reserven, Ressourcen und früherer Produktion zu besitzen. Seit dem Jahr 2020 konnten nur fünf große Funde vermeldet werden. Neue Funde sind also selten und meist auch kleiner.

Zu den 30 größten Goldfunden der letzten zehn Jahre hat es keine dieser Entdeckungen geschafft. Allerdings bestehen bei neueren Goldfunden noch Wachstumsmöglichkeiten. S&P Global Market Intelligence erwartet den Höhepunkt der Goldversorgung für 2026 mit 110 Millionen Unzen. Bis 2028 wird sogar ein Rückgang bezüglich des Goldangebotes aus den wichtigen Goldländern Australien, Kanada und US-Ländern auf 103 Millionen Unzen prognostiziert. Die Goldbranche scheint die Erkundung bestehender Projekte zu favorisieren, wobei neue Entdeckungen zu kurz kommen. Dies wird durch das Fehlen neuer großer Funde in den vergangenen zehn Jahren untermauert.

Die jährlichen Budgets für die Goldexploration haben 2022 einen Höchststand erreicht, 2023 sind sie etwas gesunken. Bei den hohen Goldpreisen jetzt könnte dies zu mehr und größeren Entdeckungen führen. Gewiss ist dies allerdings nicht. Auf Gold zu setzen, sollte sich also auch in Zukunft lohnen. Eine Möglichkeit wären Werte wie Revival Gold oder Chesapeake Gold.

Revival Gold – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/revival-gold-inc/ – entwickelt Goldminen im Westen der USA. Besonders erwähnenswert sind das Mercur-Projekt und das Beartrack-Arnett-Goldprojekt.

Chesapeake Gold – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/chesapeake-gold-corp/ – besitzt in Durango, Mexiko das Metates Projekt, welches Gold und Silber enthält.

