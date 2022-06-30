Große internationale Resonanz auf Webinar zu tierfreien Forschungsmethoden

Das jüngste Webinar des Johns Hopkins Center for Alternatives to Animal Testing (CAAT) zu tierfreien, humanrelevanten Forschungsmethoden steht jetzt als Aufzeichnung öffentlich zur Verfügung.

Ärzte gegen Tierversuche stellen neue Datenbank NATworks vor

Große internationale Aufmerksamkeit erhielt das jüngste Webinar des renommierten Johns Hopkins Center for Alternatives to Animal Testing (CAAT), Baltimore, USA, zu tierfreien, humanrelevanten Forschungsmethoden, an dem auch Ärzte gegen Tierversuche (ÄgT) beteiligt war. Insgesamt 142 Teilnehmende aus 34 Ländern, darunter auch Vertreterinnen und Vertreter von Regulierungsbehörden aus den USA, nahmen an der Online-Veranstaltung teil. Diese steht jetzt als Aufzeichnung öffentlich zur Verfügung.

Das Webinar mit dem Titel „Discover NATworks“ war das erste 3R-Trainingswebinar* des CAAT im Jahr 2026 und wurde von Dr. Kathrin Herrmann, Director of Education bei CAAT, moderiert. Im Mittelpunkt stand die neue Plattform NATworks, eine internationale Unternehmensdatenbank für Non-Animal Technologies (NATs) und andere New Approach Methodologies (NAMs), die von ÄgT entwickelt und im November 2025 gelauncht wurde. Für ÄgT nahm die wissenschaftliche Referentin, Diplom-Biologin Julia Radzwill, an dem Webinar teil. Sie ist zugleich Projektkoordinatorin von NATworks und stellte Ziel, Aufbau und Nutzen der Datenbank vor.

„NATworks wurde entwickelt, um die Suche nach geeigneten tierfreien, humanbasierten Methoden deutlich zu erleichtern“, erläutert Radzwill. „Die Plattform bietet einen kompakten Überblick über Unternehmen, ihre Technologien, Dienstleistungen und Expertisen – weltweit oder regional gefiltert.“

Die noch junge Datenbank verzeichnet bereits über 400 Unternehmen aus Bereichen wie biomedizinische Forschung, Sicherheits- und Toxizitätstests sowie Innovation. Die Zahl der Einträge wächst kontinuierlich. Die große Resonanz auf das Webinar zeigt, dass der Bedarf an Orientierung und Vernetzung im Bereich tierversuchsfreier Forschung enorm ist.

Neben der Einführung in NATworks bot das Webinar Unternehmenspräsentationen von den deutschen Firmen MPSlabs, Vitrocell, TissUse, InnoVitro und sogar von der australischen Firma Tessara Therapeutics. Diese Firmen sind in den Bereichen Organ-on-Chip, In-vitro-Expositionssysteme, digitale Zwillinge und humanbasierte Herz- und Gehirnmodelle tätig. Im Anschluss an die Vorträge gab es eine Diskussion sowie eine Live-Fragerunde mit allen Referentinnen und Referenten.

Die Teilnehmenden kamen aus Wissenschaft, Industrie, Auftragsforschung, Behörden, Nichtregierungsorganisationen sowie aus dem Kreis des wissenschaftlichen Nachwuchses. Das Webinar richtete sich an alle, die neue tierversuchsfreie Verfahren implementieren, Forschungs- und Entwicklungsprojekte vorantreiben, Kooperationen aufbauen oder sich beruflich im Bereich humanrelevanter Methoden orientieren möchten.

„Die hohe internationale Beteiligung und das positive Feedback zeigen deutlich, dass wir mit NATworks einen Nerv getroffen haben“, sagt Julia Radzwill. „Dass sogar Mitarbeitende von US-amerikanischen Regulierungsbehörden teilgenommen haben, unterstreicht die wachsende Bedeutung tierversuchsfreier, humanrelevanter Methoden auch auf regulatorischer Ebene.“

Mit dem durchgeführten Webinar hat ÄgT ein neues Veranstaltungsformat erprobt, das künftig als eigenständige Webinar-Reihe weiterentwickelt werden soll. Das Konzept kombiniert eine Einführung in die NATworks-Datenbank mit der Vorstellung innovativer Unternehmen und kann künftig unterschiedliche Schwerpunkte setzen, etwa länderspezifisch, fachbezogen – beispielsweise in den Bereichen Neurologie oder Kardiologie – oder mit Fokus auf Förderung von Nachwuchswissenschaftlern. Die Reihe ist international ausgerichtet und wird fortgesetzt; ein weiteres Webinar ist bereits für Mai 2026 geplant. Mit Formaten wie dieser Webinarreihe setzt sich ÄgT weiterhin dafür ein, moderne, tierleidfreie Forschung sichtbar zu machen und aktiv voranzubringen.

* 3R steht für „Reduction“, „Refinement“ und „Replacement“, also Reduktion, Verfeinerung und Ersatz von Tierversuchen.

Weitere Infos

Aufzeichnung des Webinars „Discover NATworks“ (auf Englisch) >>

Datenbank NATworks: https://www.nat-works.org

Ärzte gegen Tierversuche: Positionspapier zum 3R-Konzept >>

