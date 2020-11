„Große Reichweite Qualitätskriterium von VIP-Partnervermittlungen“

Die bekannte Partnervermittlung PV-Exklusiv (www.pv-exklusiv.de) setzt auf eine bestmögliche Verbreitung von Vermittlungsanzeigen in Top-Medien, um nur hochwertige Singles damit zu erreichen.

Partnervermittlungen gibt es viele. Die genaue Anzahl ist zwar nicht bekannt – aber sicher ist, dass sich diese Partnervermittlungen in zwei Gruppen einteilen. Da sind auf der einen Seite die Agenturen, die ein kleines, sehr regionales Geschäft betreiben und eher auf das Prinzip Zufall als auf einen strukturierten Vermarktungs- und Suchprozess setzen. Das liegt auch daran, dass ihre Möglichkeiten einfach nicht ausreichen, eine große Reichweite zu erzielen.

„Diese große Reichweite ist hingegen das Qualitätskriterium von VIP-Partnervermittlungen. Solche Agenturen setzen auf eine bestmögliche Verbreitung der Vermittlungsanzeigen in Medien auf Top-Niveau, um die Top-Singles damit zu erreichen, die das hochwertige Klientel sich wünscht. Eine große Anzahl von Inseraten in hochwertigen Zeitungen und Magazinen ist das A und O einer guten Partnervermittlung und eröffnet beste Möglichkeiten für Singles auf Partnersuche, da sie damit einen sehr großen Kreis an Menschen erreichen: Die Chance, mit einer solchen Agentur den richtigen Partner zu finden, ist sehr hoch, das Erfolgsversprechen dann auch Teil der Strategie“, betont Markus Poniewas, Geschäftsführer und Berater der exklusiven Partnervermittlung PV-Exklusiv (www.pv-exklusiv.de). PV-Exklusiv mit Sitz in Düsseldorf und Mönchengladbach ist im gesamten deutschsprachigen Raum aktiv und bringt seit vielen Jahren erfolgreich Menschen mit Niveau zusammen – für eine gemeinsame Zukunft.

Aus dieser Präsenz und Positionierung lässt sich auf die Größe einer Partnervermittlung schließen. Kunden erkennen kleine Agenturen meist daran, dass diese nur wenige Inserate in Printmedien schalten und somit nur einen kleinen Kundenkreis unterhalten. Das beschränkt natürlich den potenziellen Kreis der Interessenten extrem, verlängert die Suche und führt auch zu Enttäuschungen – denn es hat schon mit viel Glück und Zufall zu tun, in einer sehr kleinen Gruppe den wirklich richtigen Partner zu finden.

„Reichweite, Präsenz und Positionierung sind gerade für eine hochwertige Klientel wichtig. Bei bestimmten Agenturen beträgt die Akademikerquote bis zu 80 Prozent. Zu diesen Agenturen gehört auch PV-Exklusiv. Das hat natürlich vorrangig mit einem solchen Auftritt zu tun. Wirklich professionell aufgestellte Agenturen generieren nicht Masse aus Fernsehwerbung, sondern Klasse, zum Beispiel eben aus wissenschaftlichen Journalen“, sagt Markus Poniewas. Unter den Klienten von PV-Exklusiv finden sich dementsprechend Ärzte, Professoren, Rechtsanwälte, Unternehmer, Ingenieure, Juristen, Steuerberater, Architekten, Notare, Physiker und zahlreiche weitere Persönlichkeiten in führenden Positionen. Diese werden gezielt in ihren angestammten Medien angesprochen – und zwar auf einem hohen Niveau, in dem sie sich wiederfinden und das ihren Vorstellungen entspricht.

„Dafür setzen wir eben ausschließlich auf die kontinuierliche Präsenz in Top-Printmedien, reichweitenstarken Online-Portalen und akademischen Fachzeitschriften. So erreichen wir unsere niveauvolle Klientel. Uns ist keine weitere VIP-Partnervermittlung mit einer ähnlichen Reichweite bekannt“, stellt Markus Poniewas heraus. „Privates Glück ist damit ebenso planbar wie der Erfolg im Berufsleben. PV-Exklusiv ist Kunden dabei behilflich.“

Übrigens, so Markus Poniewas: „Aus der Qualität der Medien können Interessenten den Charakter einer Partnervermittlung schon sehr gut erkennen. Wer nur um seinen Kirchturm herum wirbt, wird auch nur räumlich stark begrenzte Angebote platzieren und erhalten. Das ist kein echter Mehrwert für Kunden – denn vielleicht lebt genau der richtige Partner für die Kölner Seniorin in Berlin und die passende Partnerin für den Hamburger Lehrer am Bodensee. Eine wirklich hochwertige Partneragentur aber wird genau diese Chancen wahren und sich so aufstellen, dass es zu diesen Partnerschaften kommen kann.“

Über PV-Exklusiv

Die PV-Exklusiv GmbH ist eine im Raum Düsseldorf ansässige und in Deutschland, Österreich und der Schweiz tätige Partnervermittlung, die sich auf gehobenes Klientel und echte Persönlichkeiten spezialisiert hat: Akademiker, Unternehmer, leitende Angestellte und Menschen mit hohem Niveau stehen im Fokus der seit vielen Jahren erfolgreich am Markt tätigen Partnervermittlung, die von Markus Poniewas geführt wird. PV-Exklusiv begleitet Kunden individuell und persönlich bis zur erfolgreichen Vermittlung, die in der Regel innerhalb von drei Monaten realisiert werden kann. Markus Poniewas und die Berater von PV-Exklusiv unterstützen prinzipiell keine „virtuellen“ Bekanntschaften. Für sie zählt allein die echte Beziehung zwischen Menschen, denn nur diese beschert langfristig Glück, Zufriedenheit und Gesundheit. Deshalb arbeitet die renommierte Partnervermittlung ausschließlich mit persönlichen Kontakten. Alle Kunden sind den Beratern bekannt, sodass sie die Menschen bestmöglich, ausgehend von ihren Eigenschaften und Wünschen, zusammenbringen können. Weitere Informationen: www.pv-exklusiv.de

