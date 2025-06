Großer Aufschwung für das Projekt Battery Hill von Manganese X Energy durch den Aktionsplan für kritische Mineralien des kanadischen G7-Gipfels

Montreal, Quebec – 25. Juni 2025 / IRW-Press / Manganese X Energy Corp. (TSXV: MN) (FWE: 9SC) (TRADEGATE: 9SC) (OTCQB: MNXXF) (das Unternehmen oder Manganese X) freut sich, im Anschluss an die kürzlich erfolgte Veröffentlichung des G7-Aktionsplans für kritische Mineralien (der Aktionsplan) durch das Büro des kanadischen Premierministers positive Neuigkeiten zu seinem Vorzeige-Manganprojekt Battery Hill (Battery Hill) in Woodstock, New Brunswick, mitteilen zu können.

Der Aktionsplan, der während des G7-Gipfels in Kananaskis, Alberta, bekanntgegeben wurde, unterstreicht Kanadas Führungsrolle bei der Stärkung verantwortungsvoller und sicherer Lieferketten für kritische Mineralien, die für saubere Energie, Batterietechnologien und wirtschaftliche Sicherheit unerlässlich sind.

Mit diesem Aktionsplan werden Investitionen in Bergbau- und Verarbeitungsprojekte wie das unsere gezielt gefördert, sagte Martin Kepman, CEO von Manganese X. Er sendet ein klares Signal, dass Battery Hill auf dem richtigen Weg ist und sowohl mit der Vision Kanadas als auch mit der G7-Vision für kritische Mineralien übereinstimmt. Mit dem Start unserer bevorstehenden Vormachbarkeitsstudie sind wir optimistischer denn je, was die weitere Entwicklung betrifft.

Wichtigste Punkte des G7-Aktionsplans für kritische Mineralien:

– Mobilisierung von Investitionen in den Bergbau und die Verarbeitung, um Genehmigungs- und Finanzierungsprobleme zu überwinden;

– Unterstützung der lokalen Wertschöpfung und verantwortungsvoller Bergbaupraktiken;

– Förderung der Zusammenarbeit zwischen Regierungen, indigenen Völkern, der Industrie und lokalen Gemeinschaften;

– Förderung von Innovationen in den Bereichen Verarbeitung, Recycling und nachhaltige Lieferketten kritischer Mineralien.

Der Aktionsplan hebt Mangan neben anderen kritischen Mineralien als zentral für die globalen Dekarbonisierungsbemühungen und die Produktion von Batterien der nächsten Generation hervor und unterstreicht damit die strategische Bedeutung von Battery Hill für die Zukunft Kanadas.

Die vollständige Erklärung des Büros des Premierministers ist unter folgendem Link abrufbar: www.pm.gc.ca/en/news/statements/2025/06/17/g7-critical-minerals-action-plan

Manganese X ist weiterhin bestrebt, Battery Hill als wichtigen Beitrag zur nordamerikanischen Lieferkette für kritische Mineralien voranzutreiben.

Über Manganese X Energy Corp.

Manganese X hat sich zum Ziel gesetzt, sein Projekt Battery Hill zu einem Produktionsbetrieb auszubauen, um so das erste börsennotierte Manganbergbauunternehmen in Kanada und den USA zu sein, das hochreines, EV-kompatibles Mangan zur Versorgung der nordamerikanischen Lieferkette vermarktet. Das Unternehmen beabsichtigt, die Lithiumionenbatteriebranche und andere alternative Energiesektoren mit Mehrwertstoffen zu versorgen, und strebt nach neuen kohlenstoffarmen und effizienteren Methoden, die auch eine Herstellung von Mangan zu geringeren, wettbewerbsfähigen Kosten ermöglichen.

Weitere Informationen erhalten Sie auf der Webseite unter www.manganesexenergycorp.com.

Für das Board of Directors von

MANGANESE X ENERGY CORP.

Martin Kepman

CEO und Direktor

E-Mail: martin@kepman.com

Tel: 1-514-802-1814

Die TSX Venture Exchange und ihre Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemeldung.

Vorsorglicher Hinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Aussagen:

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Informationen und zukunftsgerichtete Aussagen (zusammenfassend zukunftsgerichtete Aussagen) im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze. Alle hierin enthaltenen Aussagen, die keine historischen Tatsachen darstellen, insbesondere Aussagen über den zukünftigen operativen Betrieb und die Aktivitäten von Manganese X, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung beziehen sich auf die Ziele und Pläne des Unternehmens für das Jahr 2025, wozu unter anderem die Vorteile des Aktionsplans, die Pläne des Unternehmens, seine PFS voranzubringen, und seine Überzeugung von der strategischen Bedeutung von Battery Hill. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Aussagen als zutreffend erweisen, und die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse könnten wesentlich von jenen abweichen, die in solchen Aussagen vorausgesagt wurden. Zukunftsgerichtete Aussagen spiegeln die Überzeugungen, Meinungen und Prognosen zu dem Zeitpunkt wider, an dem die Aussagen gemacht werden, und basieren auf einer Reihe von Annahmen und Schätzungen, die, obwohl sie von Manganese X als vernünftig angesehen werden, von Natur aus erheblichen geschäftlichen, wirtschaftlichen, wettbewerblichen, politischen und sozialen Unsicherheiten und Unwägbarkeiten unterliegen. Viele bekannte und unbekannte Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften wesentlich von den Ergebnissen, Leistungen oder Errungenschaften abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht oder impliziert werden, und die Parteien haben Annahmen und Schätzungen vorgenommen, die auf vielen dieser Faktoren beruhen oder mit ihnen zusammenhängen. Diese und andere Risiken werden in der Einreichung des Unternehmens auf SEDAR+ offengelegt, die Investoren vor jeder Transaktion mit den Wertpapieren des Unternehmens lesen sollten. Die Leser sollten sich nicht vorbehaltlos auf die zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Manganese X übernimmt keine Verpflichtung, die zukunftsgerichteten Aussagen über Überzeugungen, Meinungen, Prognosen oder andere Faktoren zu aktualisieren, sollten sich diese ändern, es sei denn, dies wird von den geltenden Wertpapiergesetzen verlangt.

