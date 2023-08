Grosses Kinder- und Familienfest in Wallenhorst

Die Bürgerstiftung lädt zum schon traditionellen Kinder- und Familienfest am 20. August 2023 in der Zeit von 12.00 bis 18.00 Uhr in die Innenstadt der Gemeinde Wallenhorst ein.

Von der Rathausallee und dem Parkplatz der Volksbank bis zur Niedersachsenstraße bietet die Bürgerstiftung Wallenhorst ein buntes Programm für Groß und Klein.

Das Unternehmen JM Event Attraktion GmbH rund um Jens Mehring sorgt für die komplette Planung und Durchführung der Veranstaltung und bereichert dieses Event mit außergewöhnlichen Attraktionen und neuartige CO 2 neutrale Eventhighlights.

Neben zwei Hüpfburgen können sich die Kinder auf SPLISH SPLASH, eine 25 m lange Rodelbahn, die zum rasanten Rutschvergnügen einlädt. Weitere Highlights sind Fassaden klettern, Tretstapler- und Minipiloten Parkour, Ninja Action, Kinderhochseilgarten, Sechsertrampolin, Kinderspielmobil, Entenangeln und Kinderkarussel uvm.

Alle Module können mit Hilfe eines Spielbändchen kostenlos genutzt werden. Ein Spielbändchen kostet einmalig 3,00 Euro und es kann bei der Bürgerstiftung Wallenhorst vor Ort erworben werden.

Bei der großen Tombola hat jeder Gast die Möglichkeit tolle Hautpreise zu gewinnen wie z.B. Fahrrad, Kaffeeautomaten, Gutscheine, Fotokameras uvm.

Für das leibliche wohl ist für alle Gäste an diesem Tag gesorgt. Von der eigenen Cafeteria der Bürgerstiftung Wallenhorst bis hin zu Schlecks.

Die Bürgerstiftung Wallenhorst freut sich über viele große und kleine Gäste.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

JM Event Attraktion GmbH

Herr Jens Mehring

Goethestrasse 4

49565 Bramsche

Deutschland

fon ..: 05461706274

web ..: http://www.eventattraktion.de

email : info@eventattraktion.de

Eventmarketing und Erlebnisverleih

Die Firma EventAttraktion.de blickt mittlerweile auf über 20 Jahre Erfahrung im Bereich Planung, Konzeptionierung und Durchführung von Veranstaltungen in Europa zurück.

