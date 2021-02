Growth Hacking LinkedIn(TM) – Ratgeber zur Sichtbarkeitsverbesserung auf dem beruflichen Social-Media-Netzwerk

Björn Radde teilt in „Growth Hacking LinkedIn(TM)“ Tipps zur Erweiterung des persönlichen Netzwerks und Steigerung der professionellen Sichtbarkeit auf LinkedIn.

Wer das berufliche Social-Media-Netzwerk LinkedIn nutzt, der fragt sich früher oder später, wie er mehr Kontakte, mehr Follower, mehr Engagement und mehr Sichtbarkeit auf LinkedIn erreichen kann, denn dieses Netzwerk wächst stetig und wird als Plattform für Personal Branding immer wichtiger. In diesem Buch geht es darum, wie die Leser Growth Hacking verwenden können, um der persönlichen Marke auf LinkedIn einen substanziellen und nachhaltigen Schub zu verleihen. Es werden dafür insgesamt 95 Growth Hacks für LinkedIn vorgestellt, die dabei helfen, die persönliche Marke zu etablieren und das eigene Netzwerk auszubauen.

In vielen weiteren Tipps und Tricks wird in dem Ratgeber „Growth Hacking LinkedIn(TM)“ von Björn Radde erklärt, wie die richtigen Inhalte geteilt werden und welche Software helfen kann, um effektiv und erfolgreich zu arbeiten. Das Buch ist keine grundlegende Einführung in LinkedIn, d.h. die Leser müssen mit den Grundlagen bereits vertraut sein. Vielmehr geht es in dem Ratgeber darum, wie man das eigenen Profil so verbessert, dass es bei den Besuchern eine gewisse Aufmerksamkeit erzeugt. Es geht um das erfolgreiche Aufgaben einer persönlichen Marke.

„Growth Hacking LinkedIn(TM)“ von Björn Radde ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-21807-9 zu bestellen. Die tredition GmbH ist ein Hamburger Unternehmen, das Verlags- und Publikations-Dienstleistungen für Autoren, Verlage, Unternehmen und Self-Publishing-Dienstleister anbietet. tredition vertreibt für seine Kunden Bücher in allen gedruckten und digitalen Ausgabeformaten über alle Verkaufskanäle weltweit (stationärer Buchhandel, Online“Stores) mit Einsatz von professionellem Buch- und Leser-Marketing.

