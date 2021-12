„Grundlagen des Arbeitsrechts“ – Neues Online-Seminar von Lernen-Online24

Im Rahmen des Online-Seminars „Grundlagen des Arbeitsrechts“ werden den Teilnehmenden praxisnah die wesentlichen Grundlagen von der Einstellung bis zur Beendigung des Arbeitsverhältnisses vermittelt.

Rinteln, den 27. Dezember 2021: Das Online-Seminar „Grundlagen des Arbeitsrechts“ richtet sich an Geschäftsführerinnen und Geschäftsführer sowie Fach- und Führungskräfte, die Arbeitsverträge erstellen oder in Einstellungsverfahren und Kündigungen involviert sind. Des Weiteren an Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die sich für die Grundlagen des Arbeitsrechts interessieren.

Um verantwortungsvolle Positionen in Unternehmen oder Start-ups zu bekleiden, sind solide Grundkenntnisse des Arbeitsrechts unerlässlich. In diesem Online-Seminar werden die Teilnehmerinnen und Teilnehmer in die Ziele und Inhalte des deutschen Arbeitsrechts eingeführt. Dabei stehen – neben den arbeitsrechtlichen Grundlagen – insbesondere die vertraglichen Regelungen von Arbeitsverhältnissen beispielsweise zum Abschluss eines Anstellungsvertrags oder im Rahmen von Kündigungen im Mittelpunkt dieses kompakten Grundlagenseminars.

Anhand zahlreicher Fallbeispiele aus dem Unternehmensalltag trainiert der erfahrene Lehrbeauftragte, ein Rechtsanwalt und Fachanwalt für Arbeitsrecht, mit den Teilnehmenden online an zwei Nachmittagen die Auslegung der Rechtsgrundlagen, so dass sie ihre neu gewonnenen Kenntnisse später selbständig auf arbeitsrechtliche Zusammenhänge in ihren Unternehmen anwenden können.

Die Kursinhalte des Online-Seminars „Grundlagen des Arbeitsrechts“ sind im Detail:

– Rechtssichere Einstellung und Arbeitsvertragsabschluss

– Versetzung und Änderungskündigung

– Rechtssicherer Umgang mit Teilzeit- und Elternzeitansprüchen

– Umgang mit schwierigen Mitarbeitenden inklusive Abmahnung

– Umgang mit Krankheit und Fehlzeiten

– Grundlagen der Beendigung von Arbeitsverhältnissen

Weitere Informationen zu diesen und anderen Online-Seminaren entnehmen Interessierte bitte der Lernplattform Lernen-Online24.

Pressekontakt:

Lernen-Online24 | Ein Service der Alexander Sprick Unternehmensberatung

Herr Alexander Sprick

Alte Kasseler Str. 23

31737 Rinteln

Tel.: 05754/926149

Fax.: 05754/7689997

E-Mail: mail@lernen-online24.de

