GRUNDUM Immobilien GmbH wurde als „Top Makler“ vom Wirtschaftsmagazin Capital „Makler-Kompass“ ausgezeichnet

Der Capital Makler-Kompass, den das Wirtschaftsmagazin im Oktoberheft 2019 veröffentlichte, verleiht der Firma GRUNDUM Immobilien GmbH die Note sehr gut!

Die Firma GRUNDUM Immobilien GmbH mit Sitz in Wiesbaden und Mainz liegt wieder ganz vorn: Der Capital Makler-Kompass, den das Wirtschaftsmagazin im Oktoberheft 2019 veröffentlichte, verleiht der Firma GRUNDUM Immobilien GmbH die Note sehr gut.

Im Vergleich der Leistungen von Maklerunternehmen in 100 deutschen Städten erzielte das Maklerhaus insgesamt die Note sehr gut. Nur 9 der zahlreichen Immobilienvermarkter in der Landeshauptstadt Wiesbaden sind erstklassig und konnten beim diesjährigen Capital Makler Kompass Ausgabe Oktober 2019 einer der Bestnoten erzielen – unter ihnen die Firma GRUNDUM Immobilien GmbH mit Sitz in Wiesbaden und Mainz.

Mit der diesjährigen Auszeichnung konnte sich das von Claudio Bonelli gegründete Maklerhaus die Note sehr gut sichern.

Die Ergebnisse, zu denen das iib Dr. Hettenbach Institut und das Analysehaus Scope Investor Services im Auftrag von Capital gekommen sind, bestätigen auch 2019 das hohe Qualifikationsniveau der Immobilienvermittler des Maklerhauses.

Im Capital Makler-Kompass wurden die besten Immobilienvermittler Deutschlands in Hinblick auf ihre Dienstleistungen rund um den Verkauf von Wohnimmobilien ermittelt. Nach einer quantitativen Vorauswahl unterzog ein Experten-Team knapp 1400 Anbieter einer detaillierten Qualitätsprüfung. Dabei ging es vor allem um die Marktposition des Unternehmens, die Qualifikation der Mitarbeiter, die Prozessqualität, die Ausgestaltung von Exposé und Vertrag sowie den Standard beim Kundenservice.

Claudio Bonelli, geschäftsführender Gesellschafter der Firma GRUNDUM Immobilien GmbH, freut sich über die Top-Platzierung des Unternehmens: „Wir sind stolz auf die Leistungen unserer Makler. Die Analyse belegt, dass wir kompetente und zuverlässige Kollegen an unserer Seite haben. Dazu trägt unter anderem auch unsere intensiven Aus- und Weiterbildungen sowie Coachings bei. Unsere Makler verfügen zudem über viel Erfahrung und detaillierte Marktkenntnis. Der daraus resultierende Erfolg zeigt sich im kontinuierlichen Wachstum des Unternehmens.

„Wir setzen bei unseren Exposés auf ein übersichtliches und klares Design, auf professionelle Fotos und informative Texte. Zudem kommen im digitalen Umfeld auch modernste Techniken zum Einsatz wie etwa Drohnen und animierte Videoclips. Und natürlich sind wir auch bei Facebook und Youtube unterwegs, um unsere Immobilien zu präsentieren“, erläutert Claudio Bonelli eines der Erfolgsgeheimnisse der Firma GRUNDUM Immobilien GmbH.

GRUNDUM Immobilien ist eines der führenden Immobilienmakler-Unternehmen in Wiesbaden, Mainz und Umgebung. Unsere Immobilienberater/innen vermieten bzw. verkaufen Einfamilienhäuser, Eigentumswohnungen, Mehrfamilienhäuser, Renditeobjekte und Gewerbeimmobilien. Unser Ansatz ist es, stets die bestmöglichen Ergebnisse für unsere Kunden und Auftraggeber zu erzielen. Das erreichen wir durch die systematische Entwicklung und Perfektionierung unserer Vertriebstechniken und Marketingprozesse. Zudem investieren wir in die kontinuierliche Aus- und Weiterbildung unserer Mitarbeiter. So profitieren Sie als unser Kunde von einem umfassenden, hochwertigen Service aus einer Hand.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

GRUNDUM Immobilien GmbH

Herr Claudio Bonelli

Martinstraße 15

65189 Wiesbaden

Deutschland

fon ..: 0611974514140

web ..: https://www.grundum.de

email : info@grundum.de

Pressekontakt:

GRUNDUM Immobilien GmbH

Herr Claudio Bonelli

Martinstraße 15

65189 Wiesbaden

fon ..: 0611974514140

web ..: https://www.grundum.de

email : info@grundum.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Real Estate Hot Stock mit Rekordzahlen – Starkes Kaufsignal – Börsenstar steigt ein nach 5.233% mit Vivacon AG und 1.239% mit Westgrund AG. Jetzt 152% mit Immobilien Aktientip Accentro AG