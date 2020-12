GT Gold erhält Aufforderung zur Einberufung einer Aktionärsversammlung

VANCOUVER, British Columbia, 15. Dezember 2020 – GT Gold Corp. (TSX-V: GTT; OTCQX: GTGDF) (GT Gold oder das Unternehmen) gibt heute bekannt, dass das Unternehmen am 15. Dezember 2020 von The K2 Principal Fund L.P. (K2), dem Inhaber von rund 11 % der ausgegebenen und ausstehenden Stammaktien von GT Gold, eine Aufforderung zur Einberufung einer Aktionärsversammlung (die Aufforderung) erhalten hat. Damit wird das Unternehmen aufgefordert, eine Versammlung der Aktionäre von GT Gold zum Zwecke (a) der Abberufung von drei Board-Mitgliedern und (b) der Berufung von fünf von K2 aufgestellten Board-Mitgliedern einzuberufen.

Das Unternehmen prüft diese Aufforderung mit der Unterstützung seiner entsprechenden Berater und wird zu gegebener Zeit auf sie reagieren. In der Zwischenzeit besteht für die Aktionäre kein Handelsbedarf.

Das Board of Directors und die Geschäftsleitung von GT Gold bemüht sich weiterhin um die Weiterentwicklung des Unternehmens durch Feldarbeiten und metallurgische Untersuchungen für eine für 2021 geplante wirtschaftliche Erstbewertung (PEA) für sein Projekt Saddle North. Außerdem macht das Unternehmen Fortschritte bei den geologischen Modellen für Saddle South und setzt die Exploration von neuen Zielgebieten auf seinem sehr höffigen Konzessionsgebiet fort.

Über GT Gold

Der Fokus von GT Gold Corp. (WKN: A2DVQM, TSX-V: GTT) ist auf die Exploration von Basis- und Edelmetallvorkommen im aus geologischer Sicht reichhaltigen Gelände der berühmten Region Golden Triangle in British Columbia gerichtet. Das Vorzeigeprojekt des Unternehmens ist das Konzessionsgebiet Tatogga der Nähe von Iskut (British Columbia), das sich zu 100 % im Besitz des Unternehmens befindet. Das Unternehmen hat auf diesem Gebiet 2017 und 2018 zwei bedeutende Entdeckungen gemacht: Ein edelmetallreiches Erzgangsystem namens Saddle South und ein goldreiches Kupfer-Porphyr-System namens Saddle North. Das Unternehmen hat vor Kurzem eine erste Mineralressourcenschätzung mit einer angedeuteten Ressource von 1,81 Milliarden Pfund Kupfer und 3,47 Millionen Unzen Gold sowie einer vermuteten Ressource von 2,98 Milliarden Pfund Kupfer und 5,46 Millionen Unzen Gold veröffentlicht und arbeitet derzeit an der Durchführung einer wirtschaftlichen Erstbewertung für das Projekt Saddle North.

Ansprechpartner für Anleger

Paul Harbidge

President und Chief Executive Officer

(236) 427-5744

info@gtgoldcorp.ca

Ansprechpartner für Medien

Trevor Zeck

Longview Communications & Public Affairs

(604) 694-6037

tzeck@longviewcomms.ca

Vorsorglicher Hinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemeldung enthält zukunftsgerichtete Aussagen und zukunftsgerichtete Informationen (zusammen die zukunftsgerichteten Aussagen) im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze. Alle Aussagen – ausgenommen Aussagen über historische Faktoren – sind zukunftsgerichtete Aussagen. Im Allgemeinen kann man zukunftsgerichtete Aussagen an Begriffen wie planen, erwarten, schätzen, beabsichtigen, rechnen mit, glauben oder Variationen dieser Ausdrücke erkennen. Außerdem beinhalten sie Aussagen, wonach bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse eintreffen oder erzielt werden können, könnten, dürften, würden oder werden. Zukunftsgerichtete Aussagen sind Risiken, Unsicherheiten und anderen Faktoren unterworfen, die unter der Überschrift Risk Factors oder an anderer Stelle in den Unterlagen dargelegt sind, die das Unternehmen bei den kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörden einreicht. Sie können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen und Chancen wesentlich von jenen, die von den zukunftsgerichteten Aussagen explizit oder implizit zum Ausdruck gebracht werden, abweichen. Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass die Annahmen und Faktoren, die den zukunftsgerichteten Aussagen zugrunde liegen, auf Grundlage der Informationen, die der Geschäftsführung zum Zeitpunkt dieser Pressemeldung zur Verfügung standen, angemessen sind, können die tatsächlichen Ergebnisse und Entwicklungen wesentlich von den Erwartungen in diesen Aussagen abweichen. Die Leser werden daher ausdrücklich darauf hingewiesen, sich nicht übermäßig auf diese Aussagen zu verlassen, da sie lediglich zum Datum dieser Pressemeldung gelten und nicht gewährleistet werden kann, dass solche Ereignisse im angegebenen Zeitrahmen oder überhaupt eintreten. Sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist, betont das Unternehmen ausdrücklich, dass es weder die Absicht noch die Verpflichtung hat, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu korrigieren, weder aufgrund neuer Informationen oder zukünftiger Ereignisse noch aus sonstigen Gründen. Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemeldung.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

