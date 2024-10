GTB und Parkbühne Wuhlheide ziehen Bilanz: Zufriedene Besucher in der Berliner Open-Air-Location

Die Berliner Parkbühne Wuhlheide wird seit mehreren Jahren vom Gastro Team Bremen bewirtschaftet. Nach einer erfolgreichen Festivalsaison zieht das Team um Betriebsleiterin Katrin Vietmeier Bilanz.

Die Open-Air-Location steht unter Denkmalschutz, sie verfügt über maximal 17.000 Zuschauerplätze. Nach einer erfolgreichen Festivalsaison zieht das Team Bilanz. Klar ist: Vegetarisch und vegan liegt unter Konzertbesuchern voll im Trend.

„Wir haben diese Saison wieder viele Besucher gastronomisch begeistert und es freut uns, dass die Parkbühne so gut besucht war. Dabei waren durchgehend vegetarische und vegane Speisen am meisten nachgefragt. Das zeigt uns, dass unser Nachhaltigkeitskonzept aufgeht“, erklärt Katrin Vietmeier, die mit ihren Mitarbeiterinnen die Gastronomie der Parkbühne leitet. Neben Pommes frites wurden Burritos mit geschmorten Portweinpilzen am häufigsten bestellt. 71 Prozent der verkauften Speisen waren vegetarisch, davon 47 Prozent vegan. „Das sind grandiose Zahlen, die uns sehr stolz machen. Auch im Bereich der Festival- und Konzertgastronomie ist Nachhaltigkeit ein zentrales Thema, da freut es uns besonders, dass die vegetarischen und veganen Angebote so stark angenommen werden“, sagt Arnd Rune Thomas, Vorsitzender der Geschäftsführung bei Aramark.

Gastro Team Bremen als starker Partner der Parkbühne

Getränke waren natürlich ebenso nachgefragt, neben Bier als Klassiker wurde Erdbeerbowle mit frischem Obst angeboten und sehr gut angenommen. Auch Jörg Voigtländer, Leiter der Parkbühne Wuhlheide, zeigt sich äußerst zufrieden mit der Saison: „Wir haben eine Reihe erfolgreicher Konzerte hinter uns, die mit dem ausverkauften Festival von ,Gestört aber Geil‘ mit 17.000 Zuschauern beendet wurde. Ein starker Partner wie das Gastro Team Bremen ist da für einen reibungslosen Ablauf und zufriedene Gäste unerlässlich.“ Die Freilichtbühne aus den 1950er-Jahren ist mit ihrer Lage im Volkspark Wuhlheide einzigartig. Nach umfassenden Renovierungsarbeiten in den Neunzigern bietet sie heute das ideale Umfeld für Live-Entertainment aller Art. Für den Sommer 2025 haben sich bereits Acts wie Sido und Cro angekündigt, natürlich werden auch diese Konzerte wieder vom Gastro Team Bremen betreut.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Aramark Holding Deutschland GmbH

Herr Hannes Wagner

Martin-Behaim-Str. 6

63263 Neu-Isenburg

Deutschland

fon ..: 061027450

web ..: https://www.aramark.de/newsroom

email : kommunikation@aramark.de

Als Full-Service-Caterer zählt Aramark in Deutschland zu den führenden Dienstleistern auf diesem Markt. Rund 6.500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind für Aramark Deutschland mit Sitz in Neu-Isenburg tätig. Das bundesweit zweitgrößte Catering-Unternehmen betreut über 500 Kunden in den Bereichen Workplace Experience und Health & Care. Im Bereich Sport & Event Catering sind es rund 20 Stadien, Arenen, Eventlocations, Zoos und Messestandorte, die temporär von mehr als 9.000 Aushilfskräften unterstützt werden. Hinzu kommen rund 6.000 Unternehmen, die Aramark Refreshment Services an über 10.000 Standorten beliefert.

Pressekontakt:

Aramark Deutschland

Herr Hannes Wagner

Martin-Behaim-Str. 6

63263 Neu-Isenburg

fon ..: 061027450

email : kommunikation@aramark.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

10. Jahrestag des HWPL World Peace Summit in Frankfurt Bereit für die nächste Gold- und Kupfersensation? Hier kommt Ihr Investment der Extraklasse!