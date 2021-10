Gute Chancen für Gold- und Silberpreise

Das Bankensystem wird immer unsicherer, das Gelddrucken wird sich negativ auswirken – Gold und Silber dagegen behalten ihren Wert.

Die Finanzkrise 2008 hat es gezeigt und nun die Corona-Pandemie: hemmungslos wird Geld gedruckt. Dass dies keine negativen Auswirkungen haben wird, wird wohl kaum einer glauben. Wächst die Wirtschaft wieder nach der Pandemie, so reicht dies nicht, um die Schuldenberge und Geldmengen wirkungslos zu machen. Und durch das Drucken von Geld werden Ersparnisse immer weniger wert. Zwar hat kürzlich die US-Notenbank erklärt, dass ein schrittweises Ende der Anleihenkäufe noch Ende 2021 möglich ist, aber so einfach ist die Sache nicht. Sollten tatsächlich die Anleihenkäufe enden, dann ist dies beim Goldpreis bald eingepreist. Er hätte dann den Boden gefunden. Dann könnte wieder auf einen steigenden Goldpreis gesetzt werden. Gelingt es der Fed nicht den Kurs zu ändern, wäre dies für den Wert der Edelmetalle extrem gut, die Preise würden steigen, wahrscheinlich deutlich.

Interessant sind die von der Fed gesetzten Voraussetzungen für eine Kursänderung. Es müsste sich nämlich, so Fed-Chef Powell, der Arbeitsmarkt bessern, sprich die Arbeitslosenzahlen müssten nach unten gehen. Mehrere Millionen Arbeitsplätze fehlen hierfür und wo sollen diese bis Jahresende herkommen. Verschiebt die Fed die Kursänderung, dann wäre mit steigenden Preisen und mehr Inflation zu rechnen. Für die Edelmetalle und die Investoren, die daraufsetzen, kämen goldene (und silberne) Zeiten. Zeit also sich schon mal vorzubereiten und Gold- und Silberunternehmen unter die Lupe zu nehmen. In Frage käme im Silberbereich Kuya Silver oder Empress Royalty.

Kuya Silver – https://www.youtube.com/watch?v=XE9N8m0ff50 – belebt die Bethania-Mine in Peru wieder, diese produzierte früher mehr als 40 Jahre und lieferte hochgradiges Material.

Mit Empress Royalty – https://www.youtube.com/watch?v=OTVgfo33nw4 – setzen Anleger auf Gold und Silber und können zugleich mit der einem Royalty-Unternehmen eigenen Diversifizierung punkten. Seit der Börsennotierung im Dezember 2020 hat Empress Royalty ein Portfolio von 17 Edelmetallinvestitionen aufgebaut.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Kuya Silver (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/kuya-silver-corp/ -).

Gemäß §34 WpHG weise ich darauf hin, dass Partner, Autoren und Mitarbeiter Aktien der jeweils angesprochenen Unternehmen halten können und somit ein möglicher Interessenkonflikt besteht. Keine Gewähr auf die Übersetzung ins Deutsche. Es gilt einzig und allein die englische Version dieser Nachrichten.

Disclaimer: Die bereitgestellten Informationen stellen keinerlei Form der Empfehlung oder Beratung da. Auf die Risiken im Wertpapierhandel sei ausdrücklich hingewiesen. Für Schäden, die aufgrund der Benutzung dieses Blogs entstehen, kann keine Haftung übernommen werden. Ich gebe zu bedenken, dass Aktien und insbesondere Optionsscheininvestments grundsätzlich mit Risiko verbunden sind. Der Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden. Alle Angaben und Quellen werden sorgfältig recherchiert. Für die Richtigkeit sämtlicher Inhalte wird jedoch keine Garantie übernommen. Ich behalte mir trotz größter Sorgfalt einen Irrtum insbesondere in Bezug auf Zahlenangaben und Kurse ausdrücklich vor. Die enthaltenen Informationen stammen aus Quellen, die für zuverlässig erachtet werden, erheben jedoch keineswegs den Anspruch auf Richtigkeit und Vollständigkeit. Aufgrund gerichtlicher Urteile sind die Inhalte verlinkter externer Seiten mit zu verantworten (so u.a. Landgericht Hamburg, im Urteil vom 12.05.1998 – 312 O 85/98), solange keine ausdrückliche Distanzierung von diesen erfolgt. Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle übernehme ich keine Haftung für die Inhalte verlinkter externer Seiten. Für deren Inhalt sind ausschließlich die jeweiligen Betreiber verantwortlich. Es gilt der Disclaimer der Swiss Resource Capital AG zusätzlich: https://www.resource-capital.ch/de/disclaimer-agb/

