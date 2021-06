Gute Nachrichten – Neue Wunder Medizin befreit die Welt von Krankheit und Leid

Mit einem preiswerten HF-Gerät kann jeder alle Beschwerden und Leiden von A bis Z in den Bereichen Gesundheit, Schönheit und Wellness einfach und schnell selbst behandeln und heilen.

Es klingt zu schön, ist aber wahr: mit der Hochfrequenz-Medizin kann jeder ganz einfach, schnell und effektiv alle möglichen Erkrankungen von A bis Z selbst behandeln und heilen. Ein preiswerter HF-Stab, der nicht mehr kostet als ein Haarfön, produziert heilendes Plasma und Energiefrequenzen, die akute und chronische Leiden auf natürliche Weise zuverlässig lindern bzw. heilen. Von banalen Erkältungen, Akne, Herpes über Rheuma, Migräne, Wunden bis hin zu chronischen Schmerzen, Infektionen oder Herz-Kreislauf-Krankheiten können alle Leiden erfolgreich selbst therapiert werden. Diesen HF-Heilstab kann jedermann ganz einfach im Internet für wenig Geld bestellen und damit sofort die wundervolle Behandlung beginnen.

Plasma-Medizin heilt sogar schwere Krankheiten

Dieser HF-Stab wurde bereits vor 100 Jahren von Nikola Tesla entwickelt, damit jeder Mensch seine Krankheiten ganz einfach selbst erfolgreich behandeln kann. Später hat die Pharmaindustrie mit der Entwicklung des ersten Antibiotikums diese HF-Therapie vom Markt verdrängt, um so ordentlich Profit zu machen. Doch nun ist diese Wundermedizin wieder als große Heilmethode für die Menschheit zurückgekehrt und hat bereits unzähligen Menschen geholfen. An der Uni Greifswald wird diese wiederentdeckte Plasma-Medizin genau erforscht. Auf der Homepage der Uni kann jeder die aktuellen Untersuchungen und Studien dazu einsehen und sich davon überzeugen, dass diese HF-Medizin wirklich Wunder wirkt. Der Ratgeber DIE OXY WUNDER MEDIZIN von Vanessa Halen ist bereits seit über zwei Jahren ein Bestseller. In diesem Buch erklärt die Autorin die wundervolle Heilmethode, wo man günstig ein HF-Gerät erwerben kann und wie man es im Bereich Gesundheit, Schönheit und Wellness perfekt anwendet. Mit diesem Ratgeber und einem günstigen HF-Stab ist Heilung ganz einfach für alle Menschen möglich. Zudem verschenkt die Autorin auf ihrer Website ihr nagelneues YOUniverse Project an alle Leser/innen, die sich für die Wahrheit über das aktuelle Weltgeschehen interessieren.

Das YOUniverse Project (Neueste Version 3) kann man kostenlos als PDF-Datei hier downloaden:

http://wellness-infoseite.de/data/documents/YOUniverse_3.pdf

Eine kostenlose Erklärung über die Wirkung, Anwendung und Heilkraft der HF-Therapie findet man auf Philognosie.net

https://www.philognosie.net/heilpraxis/hochfrequenztherapie-erklaerung-wirkung-plasmamedizin

Weitere Informationen über die wundervolle HF-Therapie, das neue YOUniverse Project sowie kostenlose Leseproben und Gratis eBooks, außergewöhnliche Tipps und Rezepte rund um die Themen Gesundheit, Schönheit und Wohlbefinden stellt die Autorin Vanessa Halen auf ihrer Homepage zur Verfügung:

http://www.wellness-infoseite.de

Die OXY WUNDER MEDIZIN – Anwendungen von A-Z in Gesundheit, Schönheit und Wellness

Der BoD-Bestseller von Vanessa Halen

ISBN 978-3-7357-7809-3

96 Seiten – 12,90 Euro

Vanessa Halen ist passionierte Expertin in Sachen Gesundheit, Schönheit und Wellness. In den vergangenen 30 Jahren lernte sie zahlreiche Heilmethoden aus der Medizin und Naturheilkunde kennen. In ihren Ratgebern erklärt sie die besten und erfolgreichsten Methoden, die sie persönlich ausführlich getestet und für besonders wirksam befunden hat. Ihre aktuellen Bücher und Bestseller bei BoD:

Ein neues Leben (ISBN 3-89811-731-6)

BioAging (ISBN 3-8311-4572-5)

Die neuen Schlank-Pusher (ISBN 3-8334-1473-1)

CyberBeauty (ISBN 3-8334-5295-1)

Die neuen Schönmacher (ISBN 978-3-8370-5406-4)

Die Jungmacher (ISBN 978-3-8391-8644-2)

Vorsicht, Arzt! (ISBN 978-3-8448-1910-6)

Die Oxy Wunder Medizin (ISBN 978-3-7357-7809-3)

Die total verrückte Entführung in das Jahr 2256 (ISBN 978-3-7386-2591-2)

Schlank Mixer (ISBN 978-3-7412-2820-9)

Hautsache schön (ISBN 978-3-7528-4299-9)

