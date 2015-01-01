Gute Vorsätze zum Neuen Jahr?

Vorsatz-Fallen und Planungs-Stress vermeiden

Die meisten Menschen tun es: Sie planen. Für sich, für die Familie, für den Verein oder im Beruf. Geplant wird der Urlaub, das nächste Fest, am besten die komplette berufliche Karriere und die der Kinder gleich mit. Das klingt nach Stress – und ist es häufig auch.

Praktisch jeder nimmt sich etwas vor. Zum Jahreswechsel insbesondere, aber auch sonst. Vielleicht die Bikini-Figur oder ein Sixpack für den Urlaub, gesünder zu essen, mehr Bewegung in den Alltag einzubauen oder endlich den Keller zu entrümpeln. Wie das häufig endet, davon können die meisten ein Lied singen. Auch John Lennon konnte das. In einem Song von ihm heißt es: „Leben ist das, was passiert, während du eifrig dabei bist, andere Pläne zu machen“.

Das Lied wurde im November 1980 veröffentlich, in einer Zeit ohne E-Mail, Internet, Smartphone oder soziale Medien. Keine Frage: Ohne zu planen, funktioniert vieles nicht oder nur zufällig. Wie so oft kommt es auch hier auf das richtige Maß an: „Zwar haben wir oft keinen Einfluss auf die äußeren Umstände, aber wir entscheiden selbst, wie wir mit diesen Umständen umgehen – eine starke Tatsache aber bleibt: Der Mensch ist ein Gewohnheitstier und versucht unbewusst, Veränderungen aus dem Wege zu gehen“, so Dorothée Remmler-Bellen, Vorstand beim Berufsverband der Präventologinnen und Präventologen in Berlin. Das gilt auch für Veränderungen, die individuell als erstrebenswert eingestuft werden. „Einen Plan oder einen Vorsatz zu fassen, ohne sich über die Hürden auf dem Weg zum Ziel ehrlich Gedanken zu machen, wird meist in einer Enttäuschung enden“, so Remmler-Bellen. Resignation kann die Lösung nicht sein, schließlich kennt vermutlich jeder jemanden, der im Stande war, Wesentliches zu ändern oder alte Gewohnheiten über Bord zu werfen. „Veränderungen sind natürlich möglich, entscheidend ist, sich ganz bewusst zu entscheiden, zu prüfen, ob das Ziel auch wirklich attraktiv für uns ist und uns nicht zu viel vorzunehmen, mit kleinen Schritten anzufangen, mit etwas, was uns leicht fällt, und sich bei der Umsetzung auch Unterstützung zu suchen“. Etwa bei einer Präventologin oder einem Präventologen. Sie sind Gesundheitsexperten und kennen die „Vorsatz-Fallen“, die so gerne zuschnappen und oft Frust zurücklassen. „Oft wird unterschätzt, dass sich schon mit sehr kleinen Veränderungen im Alltag Großes anstoßen lässt. Wer kontinuierlich am Ball bleibt und Ressourcen aktiviert, kann die eigene Gesundheit mit Lust und Freude positiv beeinflussen“. Weitere Informationen zu Präventologinnen und Präventologen sowie entsprechende Kontaktdaten finden sich im Internet unter www.praeventologe.de .

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Berufsverband der Präventologen

Frau Dorothée Remmler-Bellen

Gneisenaustr. 42

10961 Berlin

Deutschland

fon ..: 03021234193

fax ..: 03021234193

web ..: https://www.praeventologe.de/

email : info@praeventologe.de

Präventologen sind Experten der Prävention und Gesundheitsförderung. Sie tragen kompetent und wirksam zur Gesundheitsförderung jedes Einzelnen bei. Zum Berufsverband der Präventologen gehören Menschen, die ein gesundes Leben in Deutschland ermöglichen und die dafür nötigen Voraussetzungen schaffen oder ver-bessern wollen. Zum Berufsverband gehören geprüfte Präventologen, Studierende des Fernstudienganges, Angehörige der unterschiedlichen Gesundheits- und Sozialberufe, Unternehmen der Gesundheitswirtschaft sowie interessierte Einzelpersonen. Der Verband versteht sich als lernende Gemeinschaft, die ihr Wirken kon-tinuierlich reflektiert, um stetige Verbesserungen zu erreichen.

Pressekontakt:

Berufsverband der Präventologen e.V

Frau Dorothée Remmler-Bellen

Gneisenaustr. 42

10961 Berlin

fon ..: 03021234193

email : info@praeventologe.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Canada Nickel meldet 46 %-ige Steigerung der Ressourcen vom Reid Nickel Sulphide Project Coppernico definiert im Zielgebiet Nioc auf dem Projekt Sombrero eine kontinuierliche Kupfermineralisierung über 155 m mit einem durchschnittlichen Gehalt von 0,54 %