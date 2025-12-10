Gutes Ende eines bösen Gold-Betrugs kurz vor Weihnachten

philoro rät beim Goldkauf auf wichtige Punkte zu achten

Gurke anstatt Goldmünze: Das war der Inhalt eines Nachnahmepakets, den ein Betrugsopfer erhalten hatte.

In der Oberpfalz wurde eine Dame bei der Bestellung einer Goldmünze über ein Kleinanzeigenportal reingelegt. Für das Nachnahmepaket zahlte ein Familienangehöriger den vereinbarten Betrag von 3.300 Euro beim Paketlieferdienst. Als das Ganze abends geöffnet wurde, war darin nur eine alte Gurke enthalten. Ein Betrug, den das Opfer bei der Polizei zur Anzeige brachte.

Dort war nach kurzen Ermittlungen klar, dass die Absenderadresse des Pakets gefälscht war. Zudem gab es praktisch keine Hoffnung, den Betrüger zu ermitteln, da konkrete Anhaltspunkte dafür fehlten. Beim vermeintlichen Verkäufer handelt es sich laut Polizei um eine nicht existente Person. So wirkte es, als würde das Opfer auf dem Schaden von rund 3.300 Euro sitzen bleiben.

philoro EDELMETALLE, ein internationales Edelmetallhandelshaus, hat in einer größeren Suchaktion über das Internet das Opfer ausfindig gemacht. Zudem ist die Freundin des Goldes vom Händler kostenfrei entschädigt worden. Sie erhielt eine gleichwertige Münze aus der sogenannten Lunar-Serie mit dem Gewicht von einer Feinunze (rund 31 Gramm). Dies ist in der Firmengeschichte des Edelmetallhändlers eine einmalige Sache, die so nicht wiederholt wird. Die Bestellerin der Münze bleibt zu ihrem Schutz namentlich ungenannt. Sie erklärte jedoch gegenüber philoro sehr deutlich ihre große Dankbarkeit für die goldene Entschädigung.

Mit der Aktion will der Edelmetallhändler mit Hauptsitz in Leipzig das Betrugsopfer trösten und sein Mitgefühl ausdrücken. Auf der anderen Seite warnt der Händler vor unsauberen Methoden und Betrugsmaschen beim Goldkauf. Ohne Kleinanzeigenportale unter einen Generalverdacht zu stellen, sind dort Risiken beim Edelmetallkauf höher als beim spezialisierten Händler. Daher die Empfehlung:

Gold – oder Silber – nur beim zertifizierten Goldhändler kaufen. Das ist sowohl in einer Filiale als auch online in guten Webshops möglich. Dabei beim Goldkauf besonders achten auf:

Zertifizierte Ware nach Branchenstandards (Stichwort „LBMA“)

Gute und unabhängige Testergebnisse für den Händler beachten

Positive und unabhängige Bewertungen im Netz für den Händler sollten überwiegen und

Am besten auch eine Mitgliedschaft im Berufsverband des Deutschen Münzenfachhandels.

Unter diesen Voraussetzungen kann jeder mit gutem Gewissen Gold kaufen, ohne dabei Betrugsopfer zu werden. Das Edelmetall hat in den letzten Monaten eine rasante Preisentwicklung hinter sich und ist gefragter denn je. Goldkauf ist und bleibt Vertrauenssache, bei der man aus Sicherheitsgründen auf die richtigen Partner setzen sollte – besonders zu Weihnachten jedoch auch zu allen Zeiten des Jahres.

