Gutes Timing: EcoGraf beauftrag KfW IPEX-Bank mit Finanzierung des Graphitprojekts Epanko

Es kommt wieder Bewegung in den Finanzierungsprozess.

Wenn nicht jetzt, wann dann? Der Zeitpunkt für die Ankündigung des australischen Herstellers von Batterieanodenmaterial EcoGraf (ASX EGR / WKN A2PW0M), den Finanzierungsprozess seiner Graphitmine Epanko mit Hilfe der deutschen KfW IPEX -Bank wieder anzustoßen, könnte günstiger kaum sein. Schließlich hatte erst kürzlich die Ankündigung aus China für Aufregung am Graphitmarkt gesorgt, dass Peking unter Berufung auf die nationale Sicherheit Kontrollen für die Ausfuhr von Natur- und synthetischem Graphit einführen werde.

Was noch einmal die Bedeutung von sicheren Graphitangebotsquellen außerhalb der Volksrepublik deutlich macht. Es passt also ins Bild, dass EcoGraf jetzt die KfW IPEX-Bank damit beauftragt, eine Importkreditdeckung (UFK-Deckung) von der Bundesrepublik Deutschland zu erlangen und eine vorrangige Kreditfazilität (UFK-Tranche) von bis zu 105 Millionen US-Dollar (ca. 160 Mio. australische Dollar) für die Entwicklung des Epanko-Graphitprojekts in Tansania zu arrangieren.

Lesen Sie hier den gesamten Artikel:

Gutes Timing: EcoGraf beauftrag KfW IPEX-Bank mit Finanzierung des Graphitprojekts Epanko

Jetzt den GOLDINVEST-Newsletter abonnieren!

Risikohinweis: Die Inhalte von www.goldinvest.de und allen weiteren genutzten Informationsplattformen der GOLDINVEST Consulting GmbH dienen ausschließlich der Information der Leser und stellen keine wie immer geartete Handlungsaufforderung dar. Weder explizit noch implizit sind sie als Zusicherung etwaiger Kursentwicklungen zu verstehen. Des Weiteren ersetzten sie in keinster Weise eine individuelle fachkundige Anlageberatung, stellen vielmehr werbliche / journalistische Texte dar. Leser, die aufgrund der hier angebotenen Informationen Anlageentscheidungen treffen bzw. Transaktionen durchführen, handeln vollständig auf eigene Gefahr. Der Erwerb von Wertpapieren birgt hohe Risiken, die bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die GOLDINVEST Consulting GmbH und ihre Autoren schließen jedwede Haftung für Vermögensschäden oder die inhaltliche Garantie für Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der hier angebotenen Artikel ausdrücklich aus. Bitte beachten Sie auch unsere Nutzungshinweise.

Laut §34 WpHG möchten wir darauf hinweisen, dass Partner, Autoren und/oder Mitarbeiter der GOLDINVEST Consulting GmbH Aktien der EcoGraf Ltd. halten können oder halten und somit ein Interessenskonflikt bestehen kann. Wir können außerdem nicht ausschließen, dass andere Börsenbriefe, Medien oder Research-Firmen die von uns besprochenen Werte im gleichen Zeitraum besprechen. Daher kann es in diesem Zeitraum zur symmetrischen Informations- und Meinungsgenerierung kommen. Ferner besteht zwischen EcoGraf Ltd. und der GOLDINVEST Consulting GmbH Beratungs- oder sonstiger Dienstleistungsvertrag, womit ein Interessenkonflikt gegeben ist.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

GOLDINVEST Consulting GmbH

Herr Björn Junker

Rothenbaumchaussee 185

20149 Hamburg

Deutschland

fon ..: +49 (0)40 – 44 195195

web ..: http://www.goldinvest.de

email : redaktion@goldinvest.de

„Sie können diese Pressemitteilung – auch in geänderter oder gekürzter Form – mit Quelllink auf unsere Homepage auf Ihrer Webseite kostenlos verwenden.“

Pressekontakt:

GOLDINVEST Consulting GmbH

Herr Björn Junker

Rothenbaumchaussee 185

20149 Hamburg

fon ..: +49 (0)40 – 44 195195

web ..: http://www.goldinvest.de

email : redaktion@goldinvest.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Schneider Electric ernennt Jessica Bethune zur Vice President Industrial and Process Automation DACH Feste Feiern auf Usedom im Wasserschloss Mellenthin