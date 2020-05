G&W Pflege – Das Rundum-sorglos-Paket aus einer Hand

Augsburg, den 25.05.2020. G&W Pflege ist ein stetig wachsender Pflegedienst, der in den Städten Augsburg, Ingolstadt, Friedberg und Neuburg zu finden ist.

Die Einrichtung erfreut sich bei den Patienten und deren Angehörigen immer größerer Beliebtheit und ist deshalb in der Lage seine Kapazitäten zu erweitern. Neben dem logistischen Ausbau wurde auch der Internetauftritt optimiert. Die Website des Pflegedienstes wurde neu konzipiert und aktualisiert. Besucher der Internetseite haben es nun bedeutend leichter sich zurechtzufinden und sich einen ersten Eindruck von G&W Pflege zu machen.

Der Pflegedienst richtet sich generell sehr nach den Bedürfnissen und Vorstellungen seiner Kunden. Es wird beispielsweise ein kostenloses und unverbindliches Erstgespräch angeboten, das dem potentiellen Kunden die Möglichkeit gibt sich mit der ambulanten Pflege und dem Personal vertraut zu machen.

Die Angehörigen des Patienten werden durch den Pflegedienst entlastet, sind aber immer mit eingebunden. Das kompetente Team ist rund um die Uhr telefonisch oder per Mail erreichbar. Gerade in puncto Organisation ist G&W Pflege vielen Familien eine große Hilfe.

Alles in allem der Pflegedienst G&W Pflege eine empfehlenswerte Einrichtung. Die Patienten werden professionell und einfühlsam betreut. Jeder Mensch wird individuell betrachtet und die Pflege in Absprache mit dem Patienten und seiner Familie dahingehend abgestimmt.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Roman Grimberg und Igor Wüst Gbr.

Herr R. Grimberg

Jungbräustraße 2

86316 Friedberg

Deutschland

fon ..: 0821 / 44 99 12 39

web ..: https://gw-pflege.de

email : info@gw-pflege.de

Der Pflegedienst G&W Pflege arbeitet nach dem Motto „Ambulant vor stationär" – denn Ihre Lebensqualität steht bei uns an erster Stelle. Unsere Fachkräfte in der ambulanten Pflege freuen sich auf Ihren Einsatz.

