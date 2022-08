H-Boot Porsche Team Recklinghausen Gerhard Miethe Gewinner Edersee 2022

Mit Podestplätzen in allen Wettfahrten gewinnen Gerhard Miethe, Gustav Dijkman und Leonard Feske den Ederseepokal 2022 vor Helmut Claußen, Kai Spranger und mir, Tabea Rasche. Vervollständigt wird das Podest durch Stefan und Marcel Barie sowie Frank Gundlach. Die drei gewinnen damit auch den Preis für das schnellste Boot vom Edersee.

Besonders zu erwähnen ist der jüngster Steuermann Thorge Rasche mit Tim Clausen und Carsten Kelm, die die Wettfahrt frühzeitig beenden, um einen in Not geratenen Taucher vor dem Ertrinken zu retten, sowie die Crew des Tonnenlegers (auf dem Cedric Stiehl und Johann Blum mit Winfried Geißler fuhren), die schnell an der Unfallstelle eintrafen. Thorge kann den Taucher bis zum Eintreffen der Begleitboot-Crew über Wasser halten, Cedric kann den Verunfallten auf das DLRG Boot ziehen, die DLRG bringt ihn schließlich an Land in Sicherheit. Wir sind stolz auf unsere engagierte Jugend, die so selbstlos, schnell und klug reagiert hat. Vielen Dank Euch!!! Klaus Lachmann würdigte das Verhalten von Thorge, Tim und Carsten bei der Siegerehrung entsprechend. Nach dem langen Tag auf dem Wasser konnten sich die Seglerinnen und Segler bei einem Einlaufbier und Grillwürstchen stärken.

Den Regattaabend verbrachten wir gemeinsam bei Schnippelbohneneintopf und Fischsuppe in der Fischerhütte, anschließend wurde am Club noch zusammengesessen.

Am Sonntag zeigte sich der Edersee abermals von seiner schönsten Seite. Bei etwas weniger Wind als am Vortag machten wir uns auf die letzten zwei Runden. Nach einem spannenden Spigang und dem Halbwind-Kurs ins Ziel können Peter und Kerstin Späth mit Oliver Syring die Wettfahrt vor Christoph und Gerd für sich entscheiden.

Ein abschließendes Dankeschön an Klaus Lachmann und seine Crew in der Regattaleitung, an Winfried Geisler, der Schiedsrichter, Begleitbootfahrer und Fotograf in Personalunion war, und seine Mannschaft vom Ferdl, der DLRG Waldeck und Kalli Draude, der wie seit so vielen Jahren unsere Gäste krant und die Regatta mitorganisiert, sowie an alle Beteiligte, die zum Gelingen des Wochenendes beigetragen haben.

Ergebnisse

Platz Name Club Segel-Nr Vorschoter

1 Gerhard MIETHE SSCR GER 1602 Gustav DIJKMAN / Leonard FESKE

2 Helmut CLAUßEN ASC GER 1437 Tabea RASCHE / Kai SPRANGER

3 Stefan BARIE SCAS GER 1189 Frank GUNDLACH / Marcel BARIE

4 Timm NOLDEN SRS GER 1737 Tabea TORLACH / Lisa EGGENSTEIN

5 Heinrich HAUER ESV86 GER 514 Andreas HAPPICH / Wiebke HAPPICH

6 Oliver DRAUDE ESV86 GER 1457 Dr Björn GEISLER / Philipp BEHRENDT

7 Peter SPÄTH ETUF GER 1693 Kerstin DR SPÄTH / Gregor KETTLER

8 Christoph ZANDER ETUF GER 1393 Isabel BARIE / Flynn BARIE / Jutta EICK

9 Helmut SETTELE HSC GER 1564 Mathias SETTELE / Harald BEER

10 Christian BLUM ESV86 GER 1561 Mattis BLUM / Rasmus BLUM / Sven DOEMGES

11 Johann DINZENHOFER SRS GER 631 Iris BECKER / Stefan MEYLE

12 Thorge RASCHE ESV86 GER 1564 Carsten KELM / Tim CLAUSEN

13 Volker HAPPICH SSGE GER 735 Herbert WENY / Herbert BERTHOLD

14 Ralph LANG WYD GER 1181 Annette DAHMS / Jens WENNER

