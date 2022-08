Haben Gold und Silber einen Boden gefunden

Gold hat aktuell an Wert verloren, ebenso Silber. Anleger fragen sich wie es weitergeht.

Bei der Nachfrage aus Asien sieht es nicht schlecht für Gold aus. Goldlieferungen nach China und Indien stiegen im Juli an. Sogar nach Großbritannien nahmen die Lieferungen zu, obwohl die dort gelisteten ETFs Abflüsse verzeichneten. Der Goldhunger der USA war dagegen eher gering. Da der US-Dollar Stärke zeigte und die Renditen steigen, ging es mit dem Goldpreis nach unten. Beim Silber ging es erst preislich stark nach oben, aber aus charttechnischer Sicht erwies sich der erste Widerstand bei knapp 21 US-Dollar als Hindernis. Vielleicht gelingt der Ausbruch über diese Marke dem Silber beim nächsten Mal. Auch wenn die Fed nun die Zinsen viermal erhöht hat, so wird der neue Zinssatz bei weitem nicht ausreichen, die Realzinsen wieder in den positiven Bereich zu hieven. Und die Inflation in den USA von derzeit 8,5 Prozent ist auch noch weit von den 2,5 Prozent des Leitzinses entfernt.

Währungen werden also weiterhin an Kaufkraft verlieren. Einzig Gold ist ein wertstabiler Faktor und kann den Wert des Ersparten erhalten. Daher sollten Gold und Silber für Anleger ein sinnvolles Investment bleiben. Solange die Feinunze Gold unter 1.800 US-Dollar notiert, werden Asiaten wohl weiterhin Gold einkaufen, denn ein günstiger Einstiegspunkt lockt. Vor allem dann, wenn es Schwächephasen beim US-Dollar gibt, die unterstützend für den Goldpreis wirken und das sichere Anlagevehikel Gold noch attraktiver machen. Neben Gold in physischer Form ist natürlich auch eine Beteiligung bei gut aufgestellten Goldgesellschaften eine feine Sache in Zeiten der Unsicherheiten und Krisen. Da gäbe es etwa Karora Resources oder OceanaGold.

Karora Resources – https://www.youtube.com/watch?v=AKRaByH5xMo – besitzt in Westaustralien die Beta Hunt-Liegenschaft sowie eine Goldverarbeitungsanlage.

OceanaGold – https://www.youtube.com/watch?v=NMJNmJKQX4M – produziert bereits erfolgreich. Die Projekte liegen auf den Philippinen, in Neuseeland und in den USA.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von OceanaGold (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/oceanagold-corp/ -) und Karora Resoures (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/karora-resources-inc/ -).

Gemäß §34 WpHG weise ich darauf hin, dass Partner, Autoren und Mitarbeiter Aktien der jeweils angesprochenen Unternehmen halten können und somit ein möglicher Interessenkonflikt besteht. Keine Gewähr auf die Übersetzung ins Deutsche. Es gilt einzig und allein die englische Version dieser Nachrichten.

Disclaimer: Die bereitgestellten Informationen stellen keinerlei Form der Empfehlung oder Beratung da. Auf die Risiken im Wertpapierhandel sei ausdrücklich hingewiesen. Für Schäden, die aufgrund der Benutzung dieses Blogs entstehen, kann keine Haftung übernommen werden. Ich gebe zu bedenken, dass Aktien und insbesondere Optionsscheininvestments grundsätzlich mit Risiko verbunden sind. Der Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden. Alle Angaben und Quellen werden sorgfältig recherchiert. Für die Richtigkeit sämtlicher Inhalte wird jedoch keine Garantie übernommen. Ich behalte mir trotz größter Sorgfalt einen Irrtum insbesondere in Bezug auf Zahlenangaben und Kurse ausdrücklich vor. Die enthaltenen Informationen stammen aus Quellen, die für zuverlässig erachtet werden, erheben jedoch keineswegs den Anspruch auf Richtigkeit und Vollständigkeit. Aufgrund gerichtlicher Urteile sind die Inhalte verlinkter externer Seiten mit zu verantworten (so u.a. Landgericht Hamburg, im Urteil vom 12.05.1998 – 312 O 85/98), solange keine ausdrückliche Distanzierung von diesen erfolgt. Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle übernehme ich keine Haftung für die Inhalte verlinkter externer Seiten. Für deren Inhalt sind ausschließlich die jeweiligen Betreiber verantwortlich. Es gilt der Disclaimer der Swiss Resource Capital AG zusätzlich: https://www.resource-capital.ch/de/disclaimer-agb/.

