Haben Sie Ihr Management für Datenschutz und IT-Compliance schon prüfungssicher eingerichtet? Seminare Datenschutz und Seminare IT-Compliance online buchen: Top informiert zu den aktuellen Anforderungen im Datenschutz und in der IT-Compliance. In welchem Ausmaß sind deutsche Unternehmen von den Neuerungen des DSGVO betroffen? Die europaverbindliche Regelung setzt die folgenden sieben Grundsteine zu Datenschutz und IT-Compliance um:

> Einheitliche Rechtsgrundlage einer Verordnung (Rechtssicherheit, Wettbewerbsgleicheit, kein forum Shopping möglich)

> Eindeutige Zuständigkeit einer einzelnen Datenschutzbehörde (One-Stop-Shop)

> Einheitlich hohes Datenschutzniveau

> Berücksichtigung der Besonderheiten in der europäischen Rechtsarchitektur

> Besondere Aufmerksamkeit für kleinere und mittlere Unternehmen

> Ausgewogene Berücksichtigung aller Grundrechte

> Offenheit des neuen Rechtsrahmens für zukünftige technologische und wirtschaftliche Entwicklungen

> Mit Seminare Datenschutz und Seminare IT-Compliance erhalten Sie die aktuellsten Informationen zu den Aufgaben und Pflichten im Datenschutz Management.

> Agile Techniken für eine moderne Datenschutz-Compliance

> Betrieblicher Datenschutzbeauftragter: Aufgaben, Pflichten und Rechte

> Agile Methoden für Datenschutz Officer

> Agiles Auditing

> Agile Maßnahmenplanung im Datenschutz-Management

> Agile Ergebniskommunikation

> Top vorbereitet für Aufsichtsprüfungen der Behörden

> Home-Office und Beschäftigtendatenschutz sicherer Umgang mit Videokonferenzen

> Datenschutz im Internet: Einsatz von Tracking-Tools

> Auslagerung oder Fremdbezug? Richtige Bewertung von Software und IT-Dienstleistungen

> IT-Compliance im Überblick: Verzahnung von IT-Strategie, IT- Governance, Informationssicherheits- und Informationsrisikomanagement

> Prüfungsschwerpunkt IT-Compliance: IT-Strategie, IT-Umfeld und IT-Organisation im Fokus der neuen MaRisk, MaGO, KAMaRisk und BCBS 239

> IT-Governance: Risikoanalyse zur Feststellung des IT-Schutzbedarfs

> Datenschutz: Risikoanalyse im Informationsmanagement

> Durchführung der qualitativ verschärften IT-Risikoanalyse auf Basis einheitlicher Scoring-Kriterien

> Einschätzung des Datenschutzbedarfs mit Blick auf Integrität, Verfügbarkeit, Vertraulichkeit und Authentizität

> Neue BaFin-Anforderungen an Cloud-Computing: Strategie, Risikoanalyse und Wesentlichkeitsbewertung

> Informationssicherheits-Management: Erstellung des Sollmaßnahmenkatalogs und Ableiten der risikoreduzierenden Maßnahmen

> Ihre Pflichten: Schnittstellen zwischen Compliance, Informationssicherheit, Geldwäscheprävention und Datenschutz aktiv steuern

> Module eines wirksamen Datenschutzsystems: Schnittstellenmanagement zu

Verarbeitungsverzeichnis Art. 30 EU-DSGVO

> Datenschutz-Folgenabschätzung Art. 35 EU-DSGVO

> Löschkonzept Art. 17 EU-DSGVO und DIN-Norm 66398

> Sicherer Umgang mit selbst entwickelten IT-Anwendungen, Zugriffsrechten, IT-Abnahmen sowie > Veränderungen im IT- System

> Effiziente Kommunikation zu Auslagerungs-, Datenschutz-, Geldwäsche- und Informationssicherheits-Beauftragten

> Kontrollplan Compliance – Die wichtigsten Überwachungs- und Kontrollhandlungen

> Compliance-Anforderungen an Kontroll- und Reportingpflichten im IT-Bereich

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

S&P Unternehmerforum GmbH

Herr Achim Schulz

Feringastraße 12 A

85774 Unterföhring

Deutschland

fon ..: 089 4524 2970 100

fax ..: 089 4524 2970 299

web ..: https://www.sp-unternehmerforum.de

email : as@sp-unternehmerforum.de

Vorsprung in der Praxis

Das S&P Unternehmerforum wurde 2007 gegründet und basiert auf einer Idee unserer mittelständischen Kunden:

Gemeinsam Lösungen erarbeiten

Ohne Umwege Chancen sichern

Erfahrungen austauschen

Das S&P Unternehmerforum bietet für Unternehmen aus dem Mittelstand und der Finanzwirtschaft zertifizierte Seminare und Inhouse-Trainings zu folgenden Fachbereichen an:

Strategie & Management, Planung & Entwicklung, Führung & Personalentwicklung,

Vertrieb & Marketing, Unternehmenssteuerung, Rating & Bankgespräch, Unternehmensbewertung & Nachfolge, Compliance & Beauftragtenwesen sowie Risikomanagement.



