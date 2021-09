Habt ihr einen Schaden?

Versicherungen zahlen eh nie? Wenn das Ihre Meinung ist, zeigen wir Ihnen, wie Sie zu Ihrem Geld kommen.

Vielen Versicherten kommt immer das selbe Gefühl auf, wenn Sie einen Schaden an die Versicherung melden: „Die zahlen eh nicht!“

Obwohl Versicherungen durch Bedingungen, Vertragsgrundlagen und das VVG geregelt werden, kommt einem oft das Gefühl auf, als hätte genau meine Versicherung einen „Igel in der Tasche“.

Der erfahrene Leiter einer Versicherungsagentur John Pierre Galrao hat Rat für Sie. Im Umgang mit Bürokratie und Anträgen ist es wichtig einen starken Partner an der Seite zu haben. Mit Hilfe seines Buches „Habt Ihr einen Schaden?“ hilft er Ihnen die Vertragsgrundlagen kennenzulernen und das „Spiel umzudrehen“. Mit gestärktem Fachwissen in einfacher Umgangssprache bekommen auch Sie die Zahlung von Ihrer Versicherung, die Ihnen zusteht!

Verlagnummer: 978-3-9823801

ISBN: 978-3-9823801-1-7

Über den Autor:

John Pierre Galrao ist selbstständiger Kaufmann für Versicherungen und Finanzen. Er berät seit 2013 als Inhaber und Vertrauensmann der LVM Versicherungsagentur Galrao in Bremen knapp 5.500 Kunden zu allen Themen rund um Versicherungen und Finanzen. Nach seiner Ausbildung qualifizierte er sich stets weiter und darf sich heute unter anderem als „Gewerbespezialist“ und „Vorsorgespezialist“ auszeichnen. Er vermittelt sein Wissen an Kunden, an Schulen und auch als Coach in individuellen Trainings.

Ihre Versicherung in Bremen und Umland:

Seit 2013 sind wir für Sie für alle Fragen rund um das Thema Versicherung und Finanzen in Bremen und umzu da und setzten gleichzeitig auf unsere moderne Videoberatung für unsere überregionalen Kunden.

Aktuell vertrauen uns knapp 5.500 Kunden und 3.600 Bremer Ihre Versicherungen und Vorsorge an, denen wir dafür sehr dankbar sind.

Unsere Kunden schätzen uns wegen unserer persönliche Betreuung und schnellen Schadenbearbeitung, weil wir Schäden im Bereich der Haftpflicht-, Hausrat-, Wohngebäude- und Kfz-Versicherung meistens innerhalb weniger Stunden erstatten.

Die ganzheitliche Beratung loben unsere Kunden sehr, denn mit unserer Beratungssoftware zeigen den Weg durch den Versicherungsdschungel.

