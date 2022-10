Hackathon in Berlin vergibt 100.000EUR Preisgeld für die besten Blockchain-Programmierer

Keyrock, Finanzdienstleister im Web3 rief einen Hackathon in Berlin aus, der mit 100.000EUR Preisgeld honoriert wurde. Platz 3 ging an Team aus Deutschland, welches das Projekt jetzt weiterentwickelt.

30.09. – 02.10.2022 Berlin, hier fand der Rustfi Hackathon statt.

Was ist das namengebende Rust und wer veranstaltete dieses Event?

Rust ist eine Multiparadigmen-Systemprogrammiersprache, welchezunehmend in der Smartcontract-Programmierung Anwendung findet.

Veranstalter war der Finanzdienstleister Keyrock, der sich für die Einführung einer Token-gestützten

Wirtschaft einsetzt in Zusammenarbeit mit BeMyApp.

In der Jury saßen Koryphäen im Bereich der dezentralen Finanzen und Rust, die es zu überzeugen galt.

Das Preisgeld betrug 100.000EUR, das unter den ersten drei Plätzen und einiger durch die Community gewählten Projekten aufgeteilt wurde.

Das Preisgeld für den ersten Platz in Höhe von 50.000EUR ging an ReLeaRN,ein Projekt für die

Wissensvermittlung von Rust.

Den zweiten Platz belegte das Projekt mit dem Namen ZapDeFi,ein Projekt um beim Trading smarte Node-Gruppen zu kreieren.

Platz drei sicherte sich ein Team aus Hessen, das innerhalb von 40 Stunden einen komplett

automatisierten Arbitrage-Trading-Bot auf die Beine stellte.

Dieser Bot handelt Blockchain- und Dezentralen Exchanges- übergreifend.

Das ist bisher einzigartig und bietet großes Zukunftspotenzial.

Nach eigener Aussage, soll im November der Arbitrage-Trading-Bot mit dem Namen „TRACY“ für

einen limitierten Personenkreis zugänglich gemacht werden.

