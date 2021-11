Hackerangriffe zu Weinachten nehmen zu!

Die Hackerangriffe zu Weinachten werden dieses Jahr weiter zunehmen, davon ist sicherheitsexperte und Ethical Hacker Ralf Schmitz überzeugt.

Nach der Cyber-Attacke auf die MediaMarktSaturn Retail Group wird das Gefahrenpotential von Cyberkriminalität deutlich. Am Montag wurden die Landesgesellschaften des Unternehmens mit über 3000 Rechnern lahmgelegt. Geschenkgutscheine konnten nicht eingelöst, Garantiefälle nicht mehr abgewickelt werden.

Aber auch Aktienplattformen wie Robinhood werden angegriffen. Hackerangriffe zu Weinachten nehmen zu!

Alle sind Opfer von Hackern, die Lösegeld erpressen wollen. Ein Ende der Welle ist nicht in Sicht weiß Hacker Ralf Schmitz zu berichten.

Im Darknet kursieren Listen von geklauten Kundendaten teils sogar mit Kreditkartennummern und Pin. Daraus lassen sich gefährliche Phishing-Mails generieren, um bei den Kunden Passwörter und andere sensible Informationen abzugreifen, sollten diese noch nicht komplett sein.

Daten in wenigen Minuten geklaut

Kriminelle Hacker haben Unternehmen und öffentliche Einrichtungen im Visier und drohen oft damit, auch die Daten von unbeteiligten Kunden zu veröffentlichen.

Aber auch in der Medizin und in Krankhäusern machen Hacker keinen halt. Auch der IT-Dienstleister Medatixx, der jede vierte Arztpraxis in Deutschland mit Software beliefert, meldete einen Angriff.

Die Angriffe zeigen die Verwundbarkeit von Unternehmen, die für die Versorgung von Privathaushalten wichtig sind. Fehlender Cyberschutz zerstört nicht nur die Geschäftsgrundlage des Einzelhandels, sondern auch Vertrauen, Renommee und Konsumlaune.

Der Cyberangriff auf die Media / Saturn Märkte sorgte unter anderem dafür, dass in den Geschäften keine Kaufbelege ausgestellt und Käufe ausschließlich mit Bargeld vorgenommen werden konnten. Angesichts des bevorstehenden Black-Fridays und des umsatzstarken Weihnachtsgeschäfts kann dies dramatische Umsatzeinbußen bedeuten.

Die Cyberschäden sind bereits sehr hoch!

Die Angriffe sorgt für mehr als 220 Milliarden Euro Schaden pro Jahr, weiß der Sicherheitsexperte Ralf Schmitz zu berichten, den er hält viele Sicherheitsvorträge im Jahr in Deutschland.

Er ist immer wieder erstaunt wie wenig die Kunden oder Privatleute Ihre Handys , Tablet, Pc´s richtig schützen.

Manchmal fehlt das wissen, manchmal ist es einfach Bequemlichkeit des User, der offenen seine Passwörter im Browsercache liegen hat oder der noch immer ein nur 6 stelliges Passwort benutzt.

Man muß die Bevölkerung viel mehr aufklären und das vor der Weihnachtszeit , den er zeigt live in seinen Hacker-Vorträge wie man in 5 Minuten auf einem anderen Rechner ist oder wie man Passwörter auslesen kann.

Er gibt aber auch viele Sicherheitstipps an die Hand wie man sich gut schützen kann vor den Kriminellen.

Bedrohung der Sicherheit im Netz

Angriffe auf den Einzelhandel gefährdet nicht nur die vorweihnachtliche Geschenkeversorgung, sondern verursacht immensen wirtschaftlichen Schaden. Handelsketten und Verkaufsstellen müssen ihre komplexen Systeme professioneller schützen und Kunden mehr aufklären.

Ein Ende der Welle ist erst mal nicht in Sicht.

