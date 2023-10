Hajo Schörle präsentiert die überarbeitete Auflage des Buches „Das A und O der Elektromobilität“

Elektromobilität bietet alles, um die Energiewende voranzubringen. Das Buch „Das A und O der Elektromobilität“ zeigt klar und übersichtlich, wo diese Veränderung überall greift.

Nagold – Der Buch & Bild Verlag Nagold präsentiert beim Großen E-Mobil-Brunch in Nagold am 24. Sept. 2023 die überarbeitete Auflage des Buches „Das A und O der Elektromobilität“. Das Buch, das sich mit den wesentlichen Aspekten der Elektromobilität auseinandersetzt, liefert wertvolle Informationen und zukunftsorientierte Impulse. Der Buch & Bild Verlag richtet sich damit an Unternehmen, Bildungseinrichtungen, Kommunen und die breite Öffentlichkeit, um den Dialog zu diesem wichtigen Thema anzuregen und Veränderungen aktiv mitzugestalten.

„Es geht mir bei diesem Buch darum, sich über Veränderungen Gedanken zu machen, offen zu sein für Argumente, aktiv mit eigenem Handeln Teil der Veränderung zu werden. Und … darüber Reden. Dann können wir auch Kinder und Jugendliche für Berufe begeistern, die so wichtig für diese Transformation sind“, erklärt Hajo Schörle, Verleger des Buch & Bild Verlags Nagold, das Ziel des Buches.

Die überarbeitete Auflage des Buches „Das A und O der Elektromobilität“ bietet einen umfassenden Überblick über die wichtigsten Themen im Bereich der Elektromobilität. Es werden sowohl Themen wie Ladeinfrastruktur, Netzwerke und Elektrofahrzeuge als auch technische Aspekte wie die Energieverteilung im Haus und die Integration von Elektromobilität behandelt. Das Buch vermittelt diese Informationen auf anschauliche Weise durch Grafiken und Texte. Zudem werden Fachbegriffe wie „Rekuperation“, „Bidirektional“ und „Schwarmspeicher“ verständlich erklärt.

Der Buch & Bild Verlag Nagold bietet Unternehmen, Bildungseinrichtungen und Kommunen die Möglichkeit, das Buch mit eigenem Branding anzupassen und so aktiv zum Dialog beizutragen. Diese kostenlose Anpassung ermöglicht es, das Buch als Informationsquelle in Unternehmen, Schulen und anderen Institutionen einzusetzen und den Austausch über Elektromobilität voranzutreiben.

Der Große E-Mobil-Brunch in Nagold am 24. Sept. 2023 bot die ideale Plattform, um das neue Buch einer breiten Öffentlichkeit vorzustellen. Neben der Buchpräsentation wurden namhafte Referenten zu den Themen Elektromobilität, Ladeinfrastruktur und Netzwerke ihre Expertise teilten und spannende Einblicke in die Zukunft der Elektromobilität gaben. Die Veranstaltung fand, wie immer, im Atelier des Buch & Bild Verlags in Nagold statt und richtet sich an Kunden, Medien, Mitarbeiter und die interessierte Öffentlichkeit.

