Halbjahresbericht zeigt verbessertes EBITDA

Essen (IRW-Press/11.09.2025) –

*

EBITDA bei minus 1,5 Mio. Euro nach minus 1,7 Mio. Euro im ersten Halbjahr 2024

*

Vorstand sieht sich auf Kurs und bestätigt Jahresziele: steigender Umsatz und EBITDA-Verbesserung

*

Chancen im neuen Geschäftsfeld „Staige for Industries“

Die Staige One AG (WKN A3CQ5L; Börsen Frankfurt, Düsseldorf und Berlin sowie Xetra) veröffentlicht heute ihren Halbjahresbericht per 30.06.2025. Der Bericht ist unter

finanzen.staige.com/finanzberichte-downloads/ abrufbar.

In den ersten sechs Monaten des Jahres 2025 verzeichnete die Staige Gruppe einen Gesamtumsatz in Höhe von 0,9 Mio. Euro bei einem EBITDA von minus 1,5 Mio. Euro. Somit konnte der operative Verlust im EBITDA gegenüber dem Vorjahreszeitraum leicht reduziert werden. Der leicht unter Vorjahr liegende Umsatz (0,9 Mio. Euro gegenüber 1,1 Mio. Euro im Vorjahreszeitraum) basierte auf den geringen Abnahmen der Kunden im internationalen Lizenzgeschäft und der enttäuschenden Entwicklung im deutschen Sportmarkt. Dies konnte durch die eingeleitete Optimierung der Kostenstruktur kompensiert werden.

Hauptaktivitäten im ersten Halbjahr waren neben der Weiterentwicklung der neuen Kamerageneration sowie des Software- und KI-Ökosystems, bei der auch der Prototyp einer besonders hochauflösenden KI-gesteuerten Kamera für den Reitsport erfolgreich getestet werden konnte, die Identifizierung von Anwendungsmöglichkeiten für diese Staige-Technik in industriellen und anderen Non-Sport-Bereichen.

Jan Taube, Vorstand: „Zwar konnte die Staige Gruppe im ersten Halbjahr 2025 noch nicht die erhofften Umsätze erzielen, wir sind aber überzeugt, durch zusätzliche Aufträge im zweiten Halbjahr den Umsatz steigern und unsere gesetzten Jahresergebnisziele erreichen zu können. Unsere Erfahrung im Bereich der Bildgenerierung mittels verschiedener Hardware-Lösungen und die Auswertung dieser der Bilder unter Anwendung von KI-Algorithmen kann in verschiedensten Bereichen eingebracht werden. Als deutsche Firma sind für uns höchste Sicherheits- und Datenschutzstandards selbstverständlich, was unser Staige Edge-KI-Ökosystem auch von asiatischen und amerikanischen Anbietern unterscheidet.“

Für das Bestandsgeschäft konnte die bereits erfolgreiche Zusammenarbeit mit dem langjährigen Partner RTL in Luxemburg vertraglich verlängert werden. Perspektivisch soll hier die bestehende Infrastruktur auf die neue Kamerageneration umgestellt werden.

Für das Geschäftsjahr 2025 erwartet die Staige One AG für das Ergebnis der Gruppe bei einer signifikanten Umsatzsteigerung weiterhin ein deutlich verbessertes EBITDA in der Spanne von -1,7 bis -2,0 Mio. Euro.

(Ende)

Aussender: Staige One AG

Adresse: Hafenstr. 100, 45356 Essen

Land: Deutschland

Ansprechpartner: Jan Taube

Tel.: +49 201 2468510

E-Mail: info@staige.com

Website: www.staige.com

ISIN(s): DE000A3CQ5L6 (Aktie)

Börsen: Primärmarkt in Düsseldorf, Open Market (Freiverkehr) in Frankfurt; Freiverkehr in Berlin

Weitere Handelsplätze: XETRA

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Staige One AG

Jan Taube

Barer Straße 7

80333 München

Deutschland

email : info@staige.com

Pressekontakt:

Staige One AG

Jan Taube

Barer Straße 7

80333 München

email : info@staige.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Traumziele fürs Highschool Year finden: Schulen aus Kanada und Down Under präsentieren live & online ab 23.9. Ritterfestspiele auf Burg Satzvey im September 2025