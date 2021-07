Halbzeit der „SommerSinne – Wolfsburger Kulturwochen“

Unterhaltsames Programm in der Wolfsburger Innenstadt und verkaufsoffener Sonntag am 29. August

Wolfsburg, 28.07.2021 – Noch bis zum 29. August findet die Veranstaltung SommerSinne – Wolfsburger Kulturwochen in der Wolfsburger Innenstadt statt. Die Wolfsburg Wirtschaft und Marketing GmbH (WMG) bietet den Besucher*innen in Zusammenarbeit mit dem städtischen Geschäftsbereich Kultur ein buntes und attraktives Veranstaltungsprogramm. Die Auftritte finden jeweils donnerstags bis samstags und am Sonntag, den 29. August, statt. Der Zutritt ist kostenfrei und nur nach Vorlage eines aktuellen negativen Corona-Tests, dem Nachweis einer vollständigen Impfung oder Genesung zulässig. Eine vorherige Anmeldung ist nicht erforderlich. Vor Ort müssen sich die Besucher*innen jedoch über die Corona-Warn-App, die Luca-App oder analog über ein Formular zur Veranstaltung anmelden.

„Es ist Halbzeit bei den SommerSinnen. Die Resonanz ist bislang durchweg positiv und die Stimmung vor allem an den Wochenenden sehr gut. Gemeinsam mit den Künstler*innen freuen wir uns auf die zweite Halbzeit und das Finale am 29. August in Verbindung mit einem verkaufsoffenen Sonntag in der Innenstadt“, erklärt der WMG-Geschäftsführer Jens Hofschröer.

„Es freut mich sehr, dass wir in diesem Monat das kulturelle Leben in der Porschestraße wieder erleben durften. Auch im August erwartet die Gäste ein umfassendes attraktives Programm“, betont Dennis Weilmann, Erster Stadtrat und Dezernent für Wirtschaft, Digitales und Kultur.

Von Live-Musik, Theateraufführungen, Figurentheater bis hin zu Kino – das Programm der SommerSinne – Wolfsburger Kulturwochen hat viel zu bieten. Besonderes Highlight ist am Samstag, 31. Juli um 19 Uhr der Auftritt der beliebten Party-Coverband IMPULS aus Hannover, die für ordentlich Stimmung sorgen wird. „Wir haben schon einiges von der Veranstaltung SommerSinne gehört und freuen uns sehr, am Samstag in der Wolfsburger Innenstadt auf der Showbühne zu rocken. Wir werden alle Besucher*innen zum Tanzen, Mitsingen und Mitfeiern bringen“, erklärt Mark Röhrkasten, Bandleader von IMPULS.

Alle weiteren Programmpunkte und Informationen rund um die Veranstaltung finden sich unter www.sommersinne.de. Auch das Kulturquartier beteiligt sich mit einem bunten Programm an den SommerSinnen. Das Programm findet sich unter www.kulturquartier-wolfsburg.de/sommersinne.

„Sowohl die Besucher*innen als auch die Künstler*innen geben uns positive Rückmeldungen zu diesem Veranstaltungsformat. Das Glasdach ist in den letzten Wochen zum Treffpunkt für Jung und Alt geworden. Die Gäste sind sehr glücklich endlich wieder Live-Musik und andere Aufführungen erleben zu können. Nach langer Durststrecke sind die Kulturakteure sehr dankbar für die Möglichkeit, wieder auf der Bühne zu stehen. Alle sind begeistert von den guten und sicheren Rahmenbedingungen unter denen die einzelnen Veranstaltungen stattfinden“, resümieren Hofschröer und Weilmann.

Die SommerSinne – Wolfsburger Kulturwochen werden im Programm Kultursommer 2021 durch die Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien (BKM) mit Mitteln aus NEUSTART KULTUR gefördert.

Die Wolfsburg Wirtschaft und Marketing GmbH (WMG) vereint die vier Bereiche Wirtschaftsförderung, Marketing, Citymanagement und Tourismus mit dem Ziel der proaktiven Stadtentwicklung. Mit einem starken Netzwerk an lokalen und regionalen Partnern arbeitet die WMG unermüdlich daran, die Stadt Wolfsburg aktiv mitzugestalten. Alle Projekte und Aktivitäten der WMG richten sich nach den strategischen Grundpfeilern „Willkommen. Erleben. Investieren.“ aus. Zusammengeführt und in enger Abstimmung miteinander steigert die WMG so die Attraktivität Wolfsburgs ganzheitlich als Wirtschafts-, Wohn- und Reisestandort.

