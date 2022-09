Hallo, kleines Dornröschen – diese Märchenfigur besingt SERGIO

Der neue Coup des Retro-Produzenten-Pabst

Der „Retro-Produzenten-Pabst“, Siegfried Lackner aus München, ist bekannt für aufwendige Retro-Wiederveröffentlichungen (Wolf Martis / Detlef Engel).

Seinen selber geschriebenen Titel aus dem Jahre 1974 hat er wieder von den Original-Bändern liebevoll restauriert und dezent aufbereitet, in radiogerechten Sound von heute „SERGIO – Hallo, kleines Dornröschen“!

Der aufwendige musikalische Geigen-Bogen weckt auch heutzutage romantische Gefühle und wehmütige Erinnerungen an die schöne Zeit-Epoche vergangener Märchen.

SERGIO ist ein Schweizer Künstler und eine Institution im volkstümlichen Bereich! In den Jahren 1958 bis 1972 nahm er bei Schweizer Labels 24 Singles auf. Die bekannteste war der „Kußwalzer“ auch in Deutschland erschienen 1972 auf Deutsche Oversea Records! Durch diesen Erfolg lernte SERGIO den Texter und Produzenten Siegfried Lackner aus München kennen, Haus-Autor bei dem Musikverlag Edition Royal!

Gemeinsam überzeugten sie SERGIO, in das Schlager-Gener zu wechseln! „Hallo kleines Dornröschen“ wird sicher seine Freunde im Retro- und Oldie-Bereich finden. Vorliegend die Radiosingle. Produzent Lackner plant natürlich, wieder eine liebevolle CD mit o.e. 2 Titeln zu veröffentlichen. Auch im Internet – Zeitalter ist doch ein greifbarer optischer Genuß ein Erlebnis für Musikfans…

SERGIO – Hallo kleines Dornröschen

Musik: Geny Rohner Text: Siegfried Lackner Produktion: Siegfried Lackner

Verlag: Edition Royal

Label: Royal-Splendid-Records / Comet Records

Labelcode: LC 04469

VÖ.-Datum: 20.Sept. 2022

Mehr Infos gibt es über den Produzenten, Info-Zentrale SERGIO: Tel: 0176-80006395 oder per mail unter: Lackner-sigifried@web.de

Info- und Bildquelle : Büro Siegfried Lackner

