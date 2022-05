Halo Collective meldet Finanzergebnisse für das erste Quartal 2022; Buchwert pro Aktie von $1,65 ($2,12 CAD)

Toronto, 16. Mai 2022 – Halo Collective Inc. (Halo oder das Unternehmen) (NEO: HALO) (OTCQB: HCANF) (Deutschland: A9KN) gab heute seine Finanz- und Betriebsergebnisse für die drei Monate zum 31. März 2022 (Q1 2022) bekannt. Der Buchwert von Halo – die Buchung von Investitionen auf Basis der tatsächlichen Anpassungskosten nach Wertminderungen gemäß den IFRS-Richtlinien – beträgt $80,7 Mio. Diese tatsächlichen Ergebnisse bestätigen, dass die grundlegende Änderung der Strategie des Unternehmens zur Gründung und Ausgliederung von Unternehmen im Zusammenhang mit Cannabis voraussichtlich einen erheblichen Wert für die Aktionäre schaffen wird.

Zum Marktwert beläuft sich der geschätzte unrealisierte Gewinn des Unternehmens vor Steuern zum 31. März 2021 aus der Investition von Halo in Akanda auf etwa $74,6 Mio. Der NASDAQ-Schlusskurs am 31. März 2022 betrug $7,94. Der heutige Schlusskurs liegt bei $1,23, was immer noch deutlich über dem IFRS-Buchwert von Halo liegt. Der Aktienkurs von Akanda bewegte sich seit der Aufnahme des Handels am 15. März 2022 zwischen $1,06 und $31,00.

, sagte der CEO und Director Kiran Sidhu. Wir gehen davon aus, dass die beabsichtigte Übernahme und anschließende Ausgliederung von PhytoCann SA (PhytoCann) ebenfalls einen erheblichen Wert schaffen wird, indem sie einen bedeutenden Beitrag

zum Umsatz und zum Betriebsergebnis leistet.

Finanzielle und betriebliche Highlights des ersten Quartals 2022:

– Akanda Corp. (Akanda), das erste von Halo gegründete Unternehmen, hat seinen Börsengang und die Notierung seiner Stammaktien (die Akanda-Aktien) an der NASDAQ im März 2022 abgeschlossen.

– Der konsolidierte Umsatz von Halo im ersten Quartal 2022 in Höhe von $7,6 Mio. ging um $2,4 Mio. oder 23,9 % zurück, verglichen mit einem Umsatz von $9,9 Mio. im ersten Quartal 2021. Der Umsatz wurde durch einen erheblichen Rückgang auf den Märkten in Kalifornien und Oregon beeinträchtigt. Die Blütenkategorie, ein führender Indikator, ging stark zurück, mit einem Umsatzrückgang von 23 % in Kalifornien und 26 % in Oregon im Vergleich zum Vorjahr.

Der bereinigte Bruttogewinn

belief sich auf $1,4 Mio. bzw. 18,7 % Bruttomarge, verglichen mit $2,2 Mio. bzw. 22,1 % Bruttomarge im ersten Quartal 2021.

– Das Geschäftssegment des kalifornischen Großhandels von Halo verzeichnete im ersten Quartal 2022 ein positives EBITDA.

– Zum 31. März 2022 hatte das Unternehmen einen Buchwert von $80,7 Mio. ($1,65 Buchwert pro Aktie).

Im Jahr 2022 beabsichtigen wir, Vermögenswerte zu entwickeln, zu erweitern und schließlich zu monetarisieren, indem wir vielversprechende Cannabis-bezogene Unternehmen ausgründen, während wir uns weiterhin auf die Optimierung der Cannabis-Betriebe an der Westküste konzentrieren. Die geplante Ausgliederung von Halo Tek Inc. wird voraussichtlich zu einer Ausschüttung an alle Halo-Aktionäre führen. Es wird erwartet, dass die geplante Übernahme von Phytocann dem Unternehmen Ende 2022 beträchtliche Einnahmen und ein EBITDA bescheren wird, sagte Katie Field, President und Director.

Das kalifornische Großhandelssegment von Halo ist EBITDA-positiv und skaliert. Wir erwarten, dass das Großhandelssegment in Oregon in der zweiten Hälfte des Jahres 2022 wieder einen positiven EBITDA-Beitrag leisten wird, fügte der Chief Operating Officer Joshua Haddox hinzu.

Das Geschäftssegment der kalifornischen Abgabestellen des Unternehmens wurde im ersten Quartal offiziell eröffnet und wächst schnell. Nach einer sechsmonatigen Anlaufphase pro Abgabestelle erwarten wir, dass die Abgabestellen in North Hollywood, Westwood und Hollywood in Los Angeles einen positiven EBITDA-Beitrag leisten werden, kommentierte der Senior Vice President of Retail Operations, Beau McKeon.

Update zur Cannabis-Gründungsstrategie

– Akanda hat die Akanda-Aktien am 15. März 2022 erfolgreich am Nasdaq Capital Market unter dem Börsenkürzel AKAN notiert. Zum 31. März 2022 Siehe Fußnote 1

hielt das Unternehmen insgesamt 12.674.957 Stammaktien von Akanda, und auf der Grundlage des an der NASDAQ notierten Aktienkurses von $7,94 pro Aktie am 31. März 2022 hatte das Unternehmen einen geschätzten nicht realisierten Gewinn aus der Akanda-Investition von Halo in Höhe von $74,6 Mio.

– Halo Tek Inc. (Halo Tek), eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von Halo, reichte bei den Wertpapieraufsichtsbehörden aller kanadischen Provinzen und Territorien mit Ausnahme von Québec einen vorläufigen Langprospekt ein, um die Ausschüttung aller ausgegebenen und ausstehenden Stammaktien von Halo Tek (die Halo Tek-Aktien) an die Inhaber von Halo-Stammaktien (Halo-Aktien) als Kapitalrückgabe (die Ausschüttung) zu qualifizieren. Vor der Ausschüttung beabsichtigt Halo, seine Technologie-Assets neu zu organisieren, so dass Halo Tek Eigentümer aller ausstehenden Aktien von Halo DispensaryTrack Software Inc., Halo AccuDab Holdings Inc., Halo Cannalift Delivery Inc., Nasalbinoid Natural Devices Corp., 1265292 B.C. Ltd. (d/b/a Cannafeels), und 1275111 B.C. Ltd ist.

– Halo unterzeichnete eine Absichtserklärung und startete exklusive Verhandlungen zur Übernahme von Phytocann, einem der führenden CBD-Wellness-Unternehmen in Europa. Nach Abschluss der Übernahme von PhytoCann wird erwartet, dass PhytoCann Halo einen beträchtlichen Nettoumsatz und EBITDA sowie eine beeindruckende CBD-basierte Produktpalette hinzufügen wird.

– Das Unternehmen erwartet außerdem, dass seine Beteiligung an Elegance Brands, Inc. jetzt bekannt als Sway Energy Corporation (Sway), im Jahr 2022 an einer großen nordamerikanischen Börse notiert wird. Halo hält 9.333.333 Aktien an Sway, und die Börsennotierung würde es Halo ermöglichen, diese Position zu monetarisieren. Das Unternehmen hält außerdem 5.000.000 Sway-Warrants, die zu einem Preis von $0,75 pro Sway-Aktie ausübbar sind.

Die vollständigen Ergebnisse sind im verkürzten konsolidierten Zwischenabschluss des Unternehmens für die drei Monate bis zum 31. März 2022 und der dazugehörigen Managements Discussion and Analysis (die Q1 2022 MD&A) enthalten.

Über Halo Collective Inc.

Halo ist ein multinationales Gründungsunternehmen mit Vermögenswerten und Aktivitäten sowohl im THC- als auch im Nicht-THC-Sektor. Im THC-Sektor konzentriert sich Halo auf die Westküste der Vereinigten Staaten, wo es über vertikal integrierte Betriebe verfügt, die die gesamte Wertschöpfungskette vom Samen bis zum Verkauf abdecken. Halo kultiviert, extrahiert, produziert und vertreibt hochwertige Cannabis-Blüten, Pre-Rolls, Vape Carts, Edibles und Konzentrate. Halo vertreibt diese Produkte unter einer Reihe von Marken wie Hush, Winberry Farms, Williams Wonder Farms, seiner Einzelhandelsmarke Budega und unter Lizenzvereinbarungen mit Papas Herb®, DNA Genetics und FlowerShop*. Halo hat in Los Angeles eine Abgabestelle unter der Marke Budega in North Hollywood eröffnet und plant, im zweiten Quartal 2022 zwei weitere in Hollywood und Westwood zu eröffnen. Halo betreibt außerdem drei Kushbar-Einzelhandelsgeschäfte für Cannabis in Alberta, Kanada.

Im Nicht-THC-Sektor expandiert Halo in Gesundheits- und Wellness-Bereiche, darunter CBD und funktionelle Nahrungsergänzungsmittel wie nootropische Nutrazeutika und nicht-psychotrope Pilze. Halo hat durch eine Reihe von Übernahmen Produktangebote in Form von Getränken (H2C-Getränke), auflösbaren Wirkstoffstreifen (Dissolve Medical), Kapseln (Hushrooms) und topischen Nahrungsergänzungsmitteln (Hatshe) mit einem geplanten nationalen Vertrieb über eine strategische Vereinbarung mit SWAY Energy Corporation. Halo hat eine Absichtserklärung zur Übernahme von Phytocann Holdings unterzeichnet, einem der führenden europäischen Unternehmen für CBD-Wellness-Konsumgüter mit einem Portfolio von hochwertigen und Premium-Marken wie Ivory, Harvest Laboratoires, Easy Weed, Kanolia, Herboristerie Alexandra, Buddies und Ghosty Buds.

Als Gründungsunternehmen hat Halo erfolgreich eine Reihe von Unternehmen übernommen und integriert, die anschließend umstrukturiert wurden, um Akanda Corp. (NASDAQ: AKAN) zu gründen, ein internationales Unternehmen für medizinisches Cannabis und Wellness, an dem Halo derzeit etwa 44 % der Stammaktien besitzt. Halo hat auch eine Reihe von Softwareentwicklungsanlagen erworben, darunter CannPOS, Cannalift, CannaFeels und eine diskrete sublinguale Dosierungstechnologie, Accudab. Halo beabsichtigt, diese Unternehmen (einschließlich ihres geistigen Eigentums und ihrer Patentanmeldungen) in eine Tochtergesellschaft mit dem Namen Halo Tek Inc. umzuorganisieren und zu einem noch zu bestimmenden Zeitpunkt eine Ausschüttung der Aktien von Halo Tek Inc. an die eingetragenen Aktionäre vorzunehmen.

Weitere Informationen zu Halo finden Sie in den Offenlegungsunterlagen von Halo auf SEDAR unter www.sedar.com.

Nicht IFRS-konforme Finanzkennzahlen

Der bereinigte Bruttogewinn und das bereinigte EBITDA sind Nicht-IFRS-konforme Finanzkennzahlen, die das Unternehmen zur Bewertung seiner betrieblichen Leistung verwendet und die keine von den IFRS vorgeschriebene standardisierte Bedeutung haben. Das Management definiert den bereinigten Bruttogewinn als Bruttogewinn, bereinigt um Marktwertgewinne oder -verluste aus biologischen Vermögenswerten und Wertminderungen, die in den Kosten der verkauften Waren enthalten sind. Das Management definiert das bereinigte EBITDA als Gewinn (Verlust) vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen, bereinigt um nicht zahlungswirksame Posten. Diese Non-IFRS-konformen Kennzahlen sollen der Unternehmensleitung und den Investoren helfen, die operative Leistung des Unternehmens zu beurteilen. Das Unternehmen ist außerdem der Ansicht, dass Wertpapieranalysten, Investoren und andere interessierte Parteien diese Non-IFRS-konformen Kennzahlen häufig bei der Bewertung von Unternehmen verwenden, von denen viele ähnliche Kennzahlen bei der Berichterstattung über ihre Ergebnisse verwenden. Da andere Unternehmen diese Non-IFRS-konformen Kennzahlen möglicherweise anders berechnen als das Unternehmen, sind diese Kennzahlen möglicherweise nicht mit ähnlich bezeichneten Kennzahlen vergleichbar, die von anderen Unternehmen berichtet werden. Wir weisen die Leser darauf hin, dass das bereinigte EBITDA nicht als Ersatz für die Ermittlung des Nettoverlustes als Indikator für das Betriebsergebnis oder als Ersatz für den Cashflow aus der Betriebs- und Investitionstätigkeit verwendet werden sollte. Eine Überleitung des bereinigten Bruttogewinns und des bereinigten EBITDA finden Sie unter „Non-IFRS-konformen Kennzahlen“ in der MD&A für Q1 2022, die auf dem SEDAR-Profil des Unternehmens unter www.sedar.com verfügbar ist.

Vorsorglicher Hinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Informationen und Aussagen

Diese Pressemeldung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze und kann auch Aussagen enthalten, bei denen es sich um zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der Safe Harbor-Bestimmungen des United States Private Securities Litigation Reform Act von 1995 handelt. Bei solchen zukunftsgerichteten Informationen und zukunftsgerichteten Aussagen handelt es sich um keine historischen Tatsachen oder Informationen oder Darstellungen der aktuellen Situation, sondern um Halos Annahmen im Hinblick auf zukünftige Ereignisse, Pläne oder Ziele, von denen viele naturgemäß ungewiss sind und nicht im Einflussbereich von Halo liegen. Im Allgemeinen sind solche zukunftsgerichteten Informationen oder zukunftsgerichteten Aussagen anhand der Verwendung von in die Zukunft gerichteten Begriffen zu erkennen, wie z.B. plant, erwartet, erwartet nicht, wird erwartet, budgetiert, schätzt, prognostiziert, beabsichtigt, beabsichtigt nicht, glaubt bzw. Abwandlungen solcher Begriffe und Phrasen, oder an Aussagen, wonach bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse umgesetzt werden können, könnten, würden, dürften oder werden bzw. eintreten oder erzielt werden. Zukunftsgerichtete Informationen können sich auf erwartete Ereignisse oder Ergebnisse beziehen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die erwarteten Betriebsergebnisse und Änderungen bei den Betriebskosten, die derzeit von der Geschäftsleitung erwartet werden, die Anzahl der bis zum Jahresende hinzukommenden Geschäfte, die Pläne der Geschäftsleitung in Bezug auf ihr Portfolio an Cannabisgeschäften, die geplante Übernahme von PhytoCann, Umsatzprognosen, den erwarteten Beitrag der kalifornischen Verkaufsstellen des Unternehmens und deren voraussichtliches Eröffnungsdatum, die Zeit und den Ort der Gewinnbenachrichtigung des Unternehmens, die Expansionspläne des Unternehmens in Bezug auf Kanada, die voraussichtliche Größe und die Möglichkeiten der endgültigen Anlage, die bei Ukiah Ventures geplant ist, die Größe der geplanten Halo-Anbauanlage in Nordkalifornien sowie die geplante Ausgliederung von Halo Tek Inc.

Durch die Kennzeichnung solcher Informationen und Aussagen auf diese Weise will Halo den Lesern zur Kenntnis bringen, dass solche Informationen und Aussagen bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten sowie anderweitigen Faktoren unterliegen, welche dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von jenen unterscheiden, die in solchen Informationen und Aussagen zum Ausdruck gebracht oder impliziert werden. Darüber hinaus hat Halo in Zusammenhang mit den zukunftsgerichteten Informationen und zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemeldung bestimmte Annahmen getroffen. Obwohl Halo die Annahmen und Faktoren, auf denen die Erstellung der zukunftsgerichteten Informationen und Aussagen basiert, sowie die darin enthaltenen Erwartungen für angemessen hält, darf solchen Informationen und Aussagen nicht vorbehaltslos vertraut werden. Es besteht keine Zusicherung oder Garantie, dass sich solche zukunftsgerichteten Informationen und Aussagen als wahrheitsgemäß herausstellen. Tatsächliche Ergebnisse und zukünftige Ereignisse können unter Umständen wesentlich von den Inhalten solcher Informationen und Aussagen abweichen. Die Schlüsselfaktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Informationen und Aussagen prognostizierten Ergebnissen abweichen, sind unter anderem die folgenden: die Unfähigkeit des Managements, den operativen Betrieb der übernommenen Unternehmen erfolgreich zu integrieren, Änderungen auf dem Verbrauchermarkt für Cannabisprodukte, Änderungen der erwarteten Ergebnisse der vorgeschlagenen Änderungen am Betrieb von Halo, Verzögerungen bei der Erlangung erforderlicher Lizenzen oder Genehmigungen, die für den Aufbau des Betriebs in Oregon, der Abgabestellen oder des kanadischen Betriebs erforderlich sind, die vorgeschlagene Ausgliederung von Halo Tek Inc., Verzögerungen oder unvorhergesehene Kosten im Zusammenhang mit dem Bau, die Fähigkeit von Wettbewerbern, den operativen Betrieb in Nordkalifornien auszuweiten, Verzögerungen oder unvorhergesehene Schwierigkeiten im Zusammenhang mit dem Anbau und der Ernte von Halos Rohmaterial, Änderungen der allgemeinen wirtschaftlichen, geschäftlichen und politischen Bedingungen, einschließlich Änderungen an den Finanzmärkten; und die anderen Risiken, die im Jahresinformationsblatt des Unternehmens vom 31. März 2021 und anderen Offenlegungsdokumenten, die auf dem Profil des Unternehmens unter www.sedar.com verfügbar sind, offengelegt werden. Sollten eines/r oder mehrere dieser Risiken, Unsicherheiten oder anderweitige Faktoren eintreten bzw. sollten sich die den zukunftsgerichteten Informationen oder Aussagen zugrunde liegenden Annahmen als unrichtig erweisen, dann könnten sich die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von jenen unterscheiden, die hier beabsichtigt, geplant, prognostiziert, angenommen, geschätzt oder erwartet werden.

Die in dieser Pressemeldung beschriebenen zukunftsgerichteten Informationen und zukunftsgerichteten Aussagen gelten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemeldung und Halo hat nicht die Absicht, zukunftsgerichtete Informationen und/oder zukunftsgerichtete Aussagen, die hier enthalten sind bzw. auf die hier Bezug genommen wird, zu aktualisieren, sofern dies nicht in den geltenden Wertpapiergesetzen vorgeschrieben ist. Sämtliche nachfolgenden zukunftsgerichteten Informationen und Aussagen in schriftlicher und mündlicher Form, die entweder das Unternehmen Halo oder in dessen Namen agierende Personen betreffen, sind ausdrücklich zur Gänze mit diesem Vorbehalt versehen.

Finanzieller Ausblick

Diese Pressemitteilung enthält einen Finanzausblick im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze. Der Finanzausblick wurde erstellt, um einen Ausblick auf die jährlichen Nettoeinnahmen und den Betriebsgewinn für die drei Budega-Apotheken des Unternehmens nach einer Anlaufphase von sechs Monaten pro Standort zu geben, und ist möglicherweise für andere Zwecke nicht geeignet. Die Finanzprognose wurde auf der Grundlage verschiedener Annahmen erstellt, einschließlich der Annahmen, die unter der Überschrift „Vorsichtshinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Informationen und Aussagen“ oben erörtert wurden, sowie Annahmen in Bezug auf Marktbedingungen, Preise und Nachfrage. Die tatsächlichen Ergebnisse eines jeden Zeitraums werden wahrscheinlich von den in diesen Prognosen dargelegten Beträgen abweichen, und solche Abweichungen können wesentlich sein. Das Unternehmen und seine Geschäftsleitung sind der Ansicht, dass der Finanzausblick auf einer angemessenen Grundlage erstellt wurde. Da diese Informationen jedoch in hohem Maße subjektiv sind und zahlreichen Risiken unterliegen, einschließlich der Risiken, die unter der Überschrift „Vorsichtshinweis zu zukunftsgerichteten Informationen und Aussagen“ oben erörtert werden, sollte man sich nicht darauf verlassen, dass sie zwangsläufig auf zukünftige Ergebnisse schließen lassen.

Werbeverbot

Diese Pressemitteilung stellt kein Angebot für den Kauf oder Verkauf von hierin beschriebenen Wertpapieren dar. Auch dürfen in Staaten oder Rechtsprechungen, in denen ein solches Angebot oder ein solcher Verkauf rechtswidrig wären, keine Verkäufe stattfinden, bevor eine Registrierung oder Qualifizierung gemäß dem geltenden Wertpapierrecht eines solchen Staates oder einer solchen Rechtsprechung erfolgt ist.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

