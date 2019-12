Halo empfängt den König und die Königin von Lesotho am Cannabisanbaustandort von Bophelo Bioscience in Mafeteng

Toronto, Ontario, 17. Dezember 2019. Halo Labs Inc. (Halo oder das Unternehmen) (NEO: HALO, OTCQX: AGEEF, Deutschland: A9KN) möchte König Letsie III. und Königin Masenate Mohato Seeiso von Lesotho für die heutige Besichtigung der Cannabisanbaustätte von Bophelo Bioscience (Bophelo) in Mafeteng (Lesotho) danken.

König Letsie III. und Königin Masenate Mohato Seeiso wurden von Louisa Maliako Mojela, Chairman von Bophelo, und Kiran Sidhu, CEO und Mitbegründer von Halo, empfangen. Ebenfalls zugegen waren Roderick Teague, Operations Manager von Bophelo, Olaf Christensen, Director of Farm Operations und Chad Kanner, VP of Revenue von Halo.

Die Teams von Halo und Bophelo wurden zudem von Seedy Momodou Lette, dem ehemaligen gambischen Honorarkonsul in Südafrika und designierten Botschafter, und Rezwan Khan, VP of Global Corporate Development von OG DNA Genetics (DNA Genetics), begleitet.

Halo freut sich, König Letsie III. und Königin Masenate Mohato Seeiso von Lesotho bei ihrer Besichtigung der Cannabisanbaustätte von Bophelo in Mafeteng zu begrüßen, meint Kiran Sidhu, CEO und Mitbegründer von Halo. Ein königlicher Besuch vom König und der Königin von Lesotho ist eine unglaubliche Ehre und wir haben das Privileg, eng mit der königlichen Familie, der Regierung und den Gemeinden von Lesotho zusammenzuarbeiten, um eine dauerhafte und erfolgreiche Beziehung aufzubauen. Anlässlich der Feiertage hat Bophelo allen Personen, die während des Besuchs am Standort gearbeitet haben, Geschenkkörbe für Weihnachten gegeben.

Es ist uns eine Ehre, die Unterstützung von vorausdenkenden Regierungen, die sich für das zukünftige Wachstum von legalem Cannabis einsetzen, bei unseren Bemühungen zur Entwicklung eines globalen Cannabismarktes zu haben. DNA Genetics ist bestrebt, Hand in Hand mit Regierungen, Fachleuten und Branchenführern zusammenzuarbeiten, um den Erfolg und die Akzeptanz dieser wachstumsstarken globalen Branche sicherzustellen, fügt Rezwan Khan, VP of Global Corporate Development von DNA Genetics, hinzu.

Über Bophelo

Bophelo Bioscience & Wellness hat seinen Sitz im Königreich Lesotho im Süden Afrikas und ist Inhaber einer der wenigen Lizenzen, die für die Herstellung medizinischer Cannabisprodukte in Lesotho erteilt wurden. Die Betriebsstätte des Unternehmens befindet sich angesichts der 70 Kilometer Entfernung zur Hauptstadt Maseru an einem idealen Standort, der sich durch viele Arbeitskräfte, kostenloses Wasser, flaches Terrain und eine niedrige Kriminalität auszeichnet. Das günstige Klima in dieser Höhenlage mit geringer Luftfeuchtigkeit bietet saubere und biologische Anbaubedingungen in einer unberührten Bergregion. Unter dem Motto Sechaba se tlisa lerou (zu Deutsch etwa: Gemeinschaft schafft Reichtum) unterstreicht Bophelo die Bedeutung der Gemeinschaft und der Stärkung des Volkes der Basotho und legt einen besonderen Schwerpunkt auf die Förderung von Frauen und Jugendlichen.

Über Lesotho

Lesotho ist das erste afrikanische Land, das den Anbau und die Herstellung von medizinischem Cannabis legalisiert und sich zu einem der begehrtesten Standorte der Welt für Cannabisbetriebe entwickelt hat. Seit der Legalisierung im Jahr 2016 hat das Land eine begrenzte Anzahl an Lizenzen erteilt und exportiert seit Anfang 2018 Cannabis.

Über OG DNA Genetics Inc.

DNA hat seine Wurzeln in Los Angeles und wurde 2004 von Don Morris und Aaron Yarkoni in Amsterdam gegründet. In den letzten zehn Jahren hat das Unternehmen eine bewährte genetische Datenbank aufgebaut und kuratiert und bewährte Standardbetriebsverfahren für die genetische Auswahl, Züchtung und den Anbau entwickelt. In einer Welt, die zunehmend für kommerzielle Aktivitäten im Cannabisbereich erschlossen wird, ist DNA aufgestellt, sich zum ersten, wirklich geografisch diversifizierten Unternehmen mit mehreren Partnerschaften mit führenden lizenzierten Produzenten und Marken zu entwickeln, die ihre Unternehmen und ihre globale Präsenz unter Verwendung des Powered by DNA-Modells aufgebaut haben. Nähere Informationen erhalten Sie unter www.dnagenetics.com.

Über Halo

Halo ist ein globales Cannabisextraktionsunternehmen, das hochwertige Cannabisöle und -konzentrate entwickelt und herstellt. Dieses Marktsegment verzeichnet das rascheste Wachstum in der Cannabisbranche. Halo ist ein weltweit führender Anbieter von Cannabisöl und -konzentraten, der seit seiner Gründung über 4 Millionen Gramm Öl und Konzentrate produziert hat. Halo ist in allen wichtigen Verfahrensbereichen der Cannabisproduktion bestens bewandert, und setzt verschiedenste selbst entwickelte Verfahren und Produkte ein. Das zukunftsorientierte Unternehmen wird von einem starken Führungsteam geleitet, das über ein umfangreiches Branchen-Knowhow sowie Erfahrungen mit Blue Chips verfügt. Das Unternehmen ist derzeit in Kalifornien und Oregon sowie in Nevada mit unserem Partner Just Quality, LLC und in Lesotho mit dem 205 Hektar großen Anbaugebiet von Bophelo tätig.

Mit seinem kundenorientierten Ansatz wird Halo auch weiterhin innovative Marken und Private-Label-Produkte in zahlreichen Produktkategorien vermarkten. Halo hat vor Kurzem auch die Dispensary Track-Plattform übernommen, die Einschränkungen des Kundenflusses verringern wird, denen Ausgabestellen zurzeit ausgesetzt sind, und eine direkte Interaktion mit den Konsumenten ermöglicht.

Weitere Informationen zu Halo finden Sie in den einschlägigen Unterlagen, die von Halo auf der SEDAR-Webseite www.sedar.com veröffentlicht wurden.

