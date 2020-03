Halo feiert den Internationalen Frauentag und ehrt unsere beiden Führungsexpertinnen: Louisa Mojela und Katie Field

Toronto, Ontario – 8. März 2020 – Halo Labs Inc. (Halo oder das Unternehmen) (NEO: HALO, OTCQX: AGEEF, Deutschland: A9KN) gibt sich anlässlich des Internationalen Frauentags die Ehre, Frau Louisa Mojela, die als Chairman von Bophelo Bioscience & Wellness (Pty) Ltd. (Bophelo) verantwortlich zeichnet und diese Funktion demnächst auch bei Halo übernehmen wird, vor den Vorhang zu holen. Des Weiteren ehrt das Unternehmen auch Frau Katie Field, die den Posten des President von Halo bekleidet.

Frau Mojela hat als Afrikanerin die Zeit der Rassentrennung miterlebt und im Jahr 1994 das Unternehmen WIPHOLD in Südafrika gegründet. Mit einem Startkapital von nur 30.000 Dollar brachte sie das Unternehmen an die Johannesburger Börse (Johannesburg Stock Exchange). Heute ist das Anlageportfolio von WIPHOLD mehrere Milliarden Rand wert und wird in erster Linie von schwarzen Frauen gemanagt.

Frau Mojelas Errungenschaften spiegeln sich im Erfolg zahlreicher Frauen wider, die in anderen Firmen wie z.B. Sasol Mining (NYSE: SSL), Ixia Coal, South African Airways, Ericsson SA, Adcorp (SJ: ADR) und Sun International (SJ: SUI) Direktions- oder Vorstandsposten bekleiden. Frau Mojela plant persönlich eine Fremdfinanzierung von Halo, weil sie vor allem an der weiteren Expansion von Bophelo interessiert ist.

Frau Field, President von Halo, ist eine strategische Beraterin und Führungsexpertin, die im Zuge ihrer Karriere sowohl mit privaten als auch börsennotierten Firmen zusammengearbeitet hat. In Frau Fields Lebenslauf finden sich namhafte Firmen und Institutionen wie The White House, The Brookings Institution und Bain & Company.

Im Jahr 2014 stieg die Expertin in die Cannabisbranche ein und leitete die Beschaffung, den Ausbau sowie den Verkauf von Costa Farms, einem von fünf ursprünglich vertikal integrierten Betrieben mit staatlicher Lizenz in Florida. Danach leitete Frau Field eine strategische Beratungsfirma mit Schwerpunkt auf Cannabis und war auch im Jahr 2018 bei MariMed in der Rolle des Executive Vice President of Corporate Development tätig. Die Expertin hat ein MBA-Diplom der Columbia Business School und schloss ihr Bachelorstudium an der Stanford University (BA) mit Auszeichnung ab.

Halo zählt zu den wenigen börsennotierten Cannabisfirmen, die von Frauen geleitet werden. Nicht nur am Weltfrauentag, sondern auch an allen anderen Tagen feiern wir Frauen, die viele Länder und Unternehmen zu dem gemacht haben, was sie heute sind.

Über Halo

Halo ist ein führendes Unternehmen für den Anbau, die Herstellung und den Vertrieb von Cannabis, das qualitativ hochwertige Cannabisblüten, -öle und -konzentrate anbaut, extrahiert und verarbeitet und seit seiner Gründung bereits über fünf Millionen Gramm Öle und Konzentrate verkauft hat. Darüber hinaus hat Halo sein Geschäft durch die Wertschöpfung seiner Produkte und nun auch durch die Vertikalisierung auf Schlüsselmärkten in den USA und Afrika mit der geplanten Expansion auf europäische und kanadische Märkte weiterentwickelt. Mit seinem kundenorientierten Ansatz vermarktet Halo innovative Marken und Private-Label-Produkte in zahlreichen Produktkategorien.

Kürzlich hat das Unternehmen verbindliche Abkommen hinsichtlich des Erwerbs einer Ausgabestelle in Los Angeles, drei Ausgabestellen der Marke KushBar, fünf Entwicklungskonzessionen in Alberta (Kanada) sowie von Canmart Limited unterzeichnet, das über Großhandelsvertriebs- und Sonderlizenzen für den Import und Vertrieb von Produkten auf Cannabisbasis zur medizinischen Anwendung (CBPMs) im Vereinigten Königreich verfügt. Halo wird von einem starken, multidisziplinären Führungsteam geleitet, das über ein umfangreiches Branchen-Knowhow sowie Erfahrungen mit Blue Chips verfügt. Das Unternehmen ist derzeit in den Vereinigten Staaten in Kalifornien, Oregon und Nevada tätig, während es in Lesotho innerhalb einer geplanten 205 Hektar großen Anbauzone über Bophelo sowie in Großbritannien über Canmart international präsent ist.

Weitere Informationen zu Halo finden Sie in den einschlägigen Unterlagen, die von Halo auf der SEDAR-Webseite www.sedar.com veröffentlicht wurden.

