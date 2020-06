Halo kündigt für den 24. Juni eine Telefonkonferenz zum Corporate Update an

Alle Angaben in US-Dollar, sofern nicht anders angegeben

Nicht zur Verteilung an U.S. Nachrichtendiensten oder zur Verbreitung in den Vereinigten Staaten

Toronto, Ontario, 20. Juni 2020 – Halo Labs Inc. („Halo“ oder das „Unternehmen“) (NEO: HALO, OTCQX: AGEEF, Deutschland: A9KN) gibt heute bekannt, dass es am Mittwoch, den 24. Juni 2020 eine Telefonkonferenz veranstalten wird, um das Finanz- und Betriebsergebnis des ersten Quartals 2020 zu erörtern.

Details zur Telefonkonferenz

Investoren können sich am 24. Juni 2020 um 16.00 Uhr EST / 13.00 Uhr PDT (22 Uhr CET) unter der unten angegebenen Nummer einwählen um an der Q&A Session mit Kiran Sidhu, dem Chief Executive Officer, und Philip Van Den Berg, dem Chief Financial Officer teilzunehmen:

Thema: Halo Labs Q1 2020 Ergebnis

Konference ID: 2681518

Gebührenfreie Einwahlnummer für Teilnehmer: (866) 211-3166

Internationale Einwahlnummer des Teilnehmers: (647) 689-6581

Über Halo

Halo ist ein führendes Unternehmen für den Anbau, die Herstellung und den Vertrieb von Cannabis, das qualitativ hochwertige Cannabisblüten, -öle und -konzentrate anbaut, extrahiert und verarbeitet und seit seiner Gründung bereits über fünf Millionen Gramm Öle und Konzentrate verkauft hat. Darüber hinaus hat Halo sein Geschäft durch eine erhöhte Wertschöpfung mit seinen Produkten und nun auch durch die Vertikalisierung in Schlüsselmärkte in den USA und Afrika mit der geplanten Expansion auf europäische und kanadische Märkte weiterentwickelt. Mit seinem kundenorientierten Ansatz vermarktet Halo innovative Marken und Private-Label-Produkte in zahlreichen Produktkategorien.

Kürzlich schloss das Unternehmen verbindliche Vereinbarungen über den Erwerb einer Ausgabestelle in Los Angeles, 3 KushBar-Marken-Ausgabestellen, fünf Genehmigungen in Alberta, (Kanada) und Canmart, die über Großhandelsvertrieb und Sonderlizenzen verfügt, die die Einfuhr und den Vertrieb von Produkten auf Cannabisbasis für den medizinischen Gebrauch (CBPMs) im Vereinigten Königreich erlauben. Halo wird von einem starken, multidisziplinären Führungsteam geleitet, das über ein umfangreiches Branchen-Knowhow sowie Erfahrungen mit Blue Chips verfügt. Das Unternehmen ist derzeit in den USA in Kalifornien, Oregon und Nevada tätig, international präsent ist es in Lesotho innerhalb einer geplanten 200 Hektar großen Anbauzone über Bophelo, sowie den Import und Vertrieb in Großbritannien über Canmart.

Weitere Informationen zu Halo finden Sie in den einschlägigen Unterlagen, die von Halo auf der SEDAR-Webseite (www.sedar.com) veröffentlicht wurden.

KONTAKTDATEN

Halo Labs

Investor Relations

info@halocanna.com

www.halocanna.com

Vorsorglicher Hinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Informationen und Aussagen

Diese Pressemeldung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze und kann auch Aussagen enthalten, bei denen es sich um zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der Safe Harbor-Bestimmungen des United States Private Securities Litigation Reform Act von 1995 handelt. Bei solchen zukunftsgerichteten Informationen und zukunftsgerichteten Aussagen handelt es sich um keine historischen Tatsachen oder Informationen oder Darstellungen der aktuellen Situation, sondern um Halos Annahmen im Hinblick auf zukünftige Ereignisse, Pläne oder Ziele, von denen viele naturgemäß ungewiss sind und nicht im Einflussbereich von Halo liegen. Im Allgemeinen sind solche zukunftsgerichteten Informationen oder zukunftsgerichteten Aussagen anhand der Verwendung von in die Zukunft gerichteten Begriffen zu erkennen, wie z.B. plant, erwartet, erwartet nicht, wird erwartet, budgetiert, schätzt, prognostiziert, beabsichtigt, beabsichtigt nicht, glaubt bzw. Abwandlungen solcher Begriffe und Phrasen, oder an Aussagen, wonach bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse umgesetzt werden können, könnten, würden, dürften oder werden bzw. eintreten oder erzielt werden. Die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen und zukunftsgerichteten Aussagen können unter anderem die strategischen Maßnahmen des Unternehmens, die die Finanzergebnisse im Jahr 2020 beeinflussen werden, den beabsichtigten Einsatz der aktuellen Mittel des Unternehmens, die erwarteten Vorteile der Dispensary Track und Greeny.com beinhalten, der beabsichtigte Zeitpunkt der ersten Cannabisexporte von Bophelo, der Zeitpunkt und Abschluss der laufenden Übernahmen des Unternehmens, der Zeitpunkt und die Fähigkeit des Unternehmens, die ersten Exporte nach Grossbritannien abzuschliessen, die primären Geschäftsziele von Halo für das Jahr 2020, die Fähigkeit des Unternehmens, den Umsatz und die Bruttomarge zu steigern, die Übernahme bekannter Marken durch das Unternehmen, die Absicht des Unternehmens, das ganze Jahr über Blütenprodukte zu produzieren, die Ansichten des Unternehmens bezüglich der Wettbewerbslandschaft des internationalen Marktes, die Fähigkeit von Bophelo, einer der größten Cannabis-Züchter der Welt zu werden, die Fähigkeit des derzeitigen Betriebskapitals des Unternehmens, seinen Cash-Bedarf für das Geschäftsjahr 2020 zu decken, und die Fähigkeit des Unternehmens, seine derzeitige Marktposition weiter auszubauen.

Durch die Kennzeichnung solcher Informationen und Aussagen auf diese Weise will Halo den Lesern zur Kenntnis bringen, dass solche Informationen und Aussagen bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten sowie anderweitigen Faktoren unterliegen, welche dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von jenen unterscheiden, die in solchen Informationen und Aussagen zum Ausdruck gebracht oder impliziert werden. Darüber hinaus hat Halo in Zusammenhang mit den zukunftsgerichteten Informationen und zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemeldung bestimmte Annahmen getroffen. Obwohl Halo die Annahmen und Faktoren, auf denen die Erstellung der zukunftsgerichteten Informationen und Aussagen basiert, sowie die darin enthaltenen Erwartungen für angemessen hält, darf solchen Informationen und Aussagen nicht vorbehaltslos vertraut werden. Es besteht keine Zusicherung oder Garantie, dass sich solche zukunftsgerichteten Informationen und Aussagen als wahrheitsgemäß herausstellen. Tatsächliche Ergebnisse und zukünftige Ereignisse können unter Umständen wesentlich von den Inhalten solcher Informationen und Aussagen abweichen.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Halo Labs Inc.

3675 Market St, Suite 200

1910 Philadelphia, P

USA

Pressekontakt:

Halo Labs Inc.

3675 Market St, Suite 200

1910 Philadelphia, P

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

CanaFarma Hemp Products Corp. meldet Einführung von zwei neuen, mit Hanföl gefüllten Kaugummiprodukten Innocan Pharma meldet Veröffentlichung eines Berichts zum Unternehmen durch die Institutional Sales Group von Mackie Research