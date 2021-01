Halo Labs meldet unerwarteten Umsatzanstieg und unterzeichnet Finanzierungszusage für unbesicherte Kreditlinie von 10 Mio. C$

Toronto (Ontario), 21. Januar 2021. Halo Labs Inc. (NEO: HALO, OTCQX: AGEEF, Deutschland: A9KN) (Halo oder das Unternehmen) meldete heute, dass die Umsätze unerwartet stark angestiegen sind und das Unternehmen eine Finanzierungszusage (die Finanzierungszusage) unterzeichnet hat, um einen unbesicherten, nicht verwässernden und nicht konvertierbaren Kredit in Höhe von bis zu zehn Millionen kanadischen Dollar von einem unabhängigen Kreditgeber zu erhalten.

Der Januar hat mit einem Paukenschlag begonnen, was auf einen unerwarteten Umsatzanstieg bei Fertigwaren an Kunden von Ausgabestellen zurückzuführen ist. Wir benötigen Kapital für Rohmaterial, Verpackungsmaterial, Lageraufstockung und allgemeines Betriebskapital, sagte Kiran Sidhu, Chief Executive Officer des Unternehmens.

Die Finanzierung besteht aus einer unbesicherten, nicht revolvierenden Kreditlinie in Höhe von bis zu zehn Millionen kanadischen Dollar (die Kreditlinie). Das Unternehmen kann den Dispositionskredit über einen Zeitraum von zwölf Monaten ab dem Abschlussdatum in Anspruch nehmen. Individuelle Inanspruchnahmen des Dispositionskredits werden mit einem Zinssatz von neun Prozent pro Jahr verzinst und weisen eine Laufzeit von 18 Monaten ab dem Datum der Inanspruchnahme auf.

Der Dispositionskredit unterliegt der Erfüllung oder des Verzichts auf bestimmte übliche Vorbedingungen sowie der Ausverhandlung und Unterzeichnung der endgültigen Dokumentation. Gemäß den Bedingungen der Finanzierungszusage erhält das Unternehmen jedoch einen ersten Vorschuss in Höhe von 500.000 kanadischen Dollar (der erste Vorschuss), während die Vertragsparteien die endgültige Dokumentation ausverhandeln.

In Zusammenhang mit dem Abschluss des Dispositionskredits hat das Unternehmen zugestimmt, Stammaktien zur Begleichung von Folgendem zu emittieren: (i) Verwaltungsgebühr in Höhe von 200.000 kanadischen Dollar, (ii) Bereitstellungsgebühr in Höhe von 200.000 Dollar und (iii) Unternehmensberatungsgebühr von 300.000 kanadischen Dollar. Das Unternehmen geht davon aus, insgesamt 6.666.666 Stammaktien zur Begleichung dieser Beträge zu emittieren, wovon 3.333.333 Stammaktien gemäß den Bedingungen der Finanzierungszusage und vorbehaltlich des Erhalts aller erforderlichen Genehmigungen, einschließlich der Genehmigung der NEO Exchange Inc., nach dem Erhalt des ersten Vorschusses durch Halo emittiert werden sollen. Sofern die anwendbaren Wertpapiergesetze dies erfordern, unterliegen solche Stammaktien einer gesetzlichen Haltefrist von vier Monaten und einem Tag.

Halo Labs ist ein führendes, vertikal integriertes Cannabisunternehmen, das hochwertige Cannabisblüten, Öle und Konzentrate anbaut, extrahiert, produziert und vertreibt und seit Firmengründung acht Millionen Gramm Öle und Konzentrate verkauft hat. Halo entwickelt sein Geschäft kontinuierlich weiter und skaliert effizient, indem es Partnerschaften mit vertrauenswürdigen Branchenführern eingeht, die das betriebliche Know-how des Unternehmens und seine Kompetenzen in der Vermarktung erstklassiger Produkte schätzen. Im Zuge des aktuellen Wachstums wird weiter in den US-Schlüsselmarkt, UK, Afrika und über die Partnerschaft mit MedCan Ltd. in der Republik Malta expandiert. Auch eine Expansion in die Märkte in Großbritannien und Kanada ist geplant.

Halo wird von einem starken, multidisziplinären und innovativen Führungsteam geleitet, das über ein umfangreiches Branchen-Knowhow sowie Erfahrungen in Blue Chip-Unternehmen verfügt. Das Unternehmen ist derzeit in den USA in Kalifornien, Oregon und Nevada tätig. Das Unternehmen verkauft Cannabis insbesondere an Abgabestellen unter seinen Marken Hush, Mojave und Exhale und über Partnerschaften oder Lizenzen mit DNA Genetics, Terphogz, (geschäftlich tätig als Zkittlez), Winberry Farms und FlowerShop.

Im Rahmen der fortgesetzten Expansion und vertikalen Integration in den USA verfügt Halo über mehrere Anbaubetriebe in Oregon und Kalifornien. In Oregon verfügt das Unternehmen über insgesamt sieben Hektar Freilandanbau, einschließlich East Evans Creek, einem sechs Hektar großen Anbaugebiet in Jackson County, und Winberry Farms, einem ein Hektar großen Anbaugebiet in Lane County. In Kalifornien baut das Unternehmen Ukiah Ventures aus, eine geplante 30.000 Quadratfuß große Indoor-Anbau-, Verarbeitungs- und Produktionsanlage, einschließlich bis zu fünf Hektar zusätzlicher Industrieflächen zur Erweiterung. Halo hat außerdem zusammen mit GMH die Bar X Ranch in Lake County (Kalifornien) erworben, mit Plänen für die Entwicklung von bis zu 80 Acres Anbaufläche, was den größten Anbau in Nordkalifornien umfassen würde.

Das Unternehmen hat vor Kurzem mit Red Light Holland Corp. eine nicht verbindliche Absichtserklärung zwecks Gründung eines Joint Ventures unterzeichnet. Ziel des Joint Ventures ist es, ein lizenzierter Psilocybin-Hersteller zu werden, um lizenzierte Servicestellen im US-Bundesstaat Oregon mit Psilocybin-Produkten zu versorgen.

Auf internationaler Ebene baut das Unternehmen derzeit Cannabis bei Bophelo Bioscience & Wellness (Pty) Ltd (Bophelo) in Lesotho (Südafrika) an; diese Gesellschaft besitzt eine der umfassendsten Anbaulizenzen für Marihuana in Afrika mit einer künftigen Kapazität von bis zu 495 Acres (ca. 200 ha). Zum Ausbau der weltweiten Präsenz von Halo hat das Unternehmen vor Kurzem eine Import- und Vertriebslizenz für Cannabisprodukte für den medizinischen Gebrauch (CBPM) in Großbritannien über den Cannabis-Lieferanten Canmart Ltd erworben. Halo geht davon aus, dass die Anbau- und Produktionsanlagen von Bophelo zusammen mit der Import- und Vertriebskompetenz von Canmart ein Wachstumstreiber für ein gut aufgestelltes Geschäft zur Bedienung des britischen Marktes sein werden.

Vorsorglicher Hinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Informationen und Aussagen

Diese Pressemeldung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze und kann auch Aussagen enthalten, bei denen es sich um zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der Safe Harbor-Bestimmungen des United States Private Securities Litigation Reform Act von 1995 handelt. Bei solchen zukunftsgerichteten Informationen und zukunftsgerichteten Aussagen handelt es sich um keine historischen Tatsachen oder Informationen oder Darstellungen der aktuellen Situation, sondern um Halos Annahmen im Hinblick auf zukünftige Ereignisse, Pläne oder Ziele, von denen viele naturgemäß ungewiss sind und nicht im Einflussbereich von Halo liegen. Im Allgemeinen sind solche zukunftsgerichteten Informationen oder zukunftsgerichteten Aussagen anhand der Verwendung von in die Zukunft gerichteten Begriffen zu erkennen, wie z.B. plant, erwartet, erwartet nicht, wird erwartet, budgetiert, schätzt, prognostiziert, beabsichtigt, beabsichtigt nicht, glaubt bzw. Abwandlungen solcher Begriffe und Phrasen, oder an Aussagen, wonach bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse umgesetzt werden können, könnten, würden, dürften oder werden bzw. eintreten oder erzielt werden. Zukunftsgerichtete Informationen beziehen sich möglichweise auf erwartete Ereignisse oder Ergebnisse, einschließlich, aber nicht beschränkt auf: die Unterzeichnung der endgültigen Darlehensunterlagen in Bezug auf die Kreditfazilität, die Gewährung des ersten Vorschusses, die Ausgabe von Stammaktien zur Abgeltung bestimmter Gebühren, die im Zusammenhang mit der Kreditfazilität und der Finanzierungszusage anfallen, und die Haltefristen für diese Stammaktien.

Durch die Kennzeichnung solcher Informationen und Aussagen auf diese Weise will Halo den Lesern zur Kenntnis bringen, dass solche Informationen und Aussagen bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten sowie anderweitigen Faktoren unterliegen, welche dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von jenen unterscheiden, die in solchen Informationen und Aussagen zum Ausdruck gebracht oder impliziert werden. Darüber hinaus hat Halo in Zusammenhang mit den zukunftsgerichteten Informationen und zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemeldung bestimmte Annahmen getroffen. Obwohl Halo die Annahmen und Faktoren, auf denen die Erstellung der zukunftsgerichteten Informationen und Aussagen basiert, sowie die darin enthaltenen Erwartungen für angemessen hält, darf solchen Informationen und Aussagen nicht vorbehaltslos vertraut werden. Es besteht keine Zusicherung oder Garantie, dass sich solche zukunftsgerichteten Informationen und Aussagen als wahrheitsgemäß herausstellen. Tatsächliche Ergebnisse und zukünftige Ereignisse können unter Umständen wesentlich von den Inhalten solcher Informationen und Aussagen abweichen. Die Schlüsselfaktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Informationen und Aussagen prognostizierten Ergebnissen abweichen, sind unter anderem die folgenden: die Verfügbarkeit von alternativen Finanzierungsquellen; die Unfähigkeit der Parteien, die Bedingungen der endgültigen Darlehensunterlagen erfolgreich auszuhandeln; Verzögerungen bei der Erteilung erforderlicher Genehmigungen durch die entsprechenden Aufsichtsbehörden; Veränderungen auf den Finanzmärkten; und die anderen Risiken, die im jährlichen Informationsformular des Unternehmens vom 16. April 2020 sowie anderen Offenlegungsdokumenten, die unter dem Profil des Unternehmens unter www.sedar.com verfügbar sind, offengelegt. Sollten eines oder mehrere dieser Risiken, Ungewissheiten oder andere Faktoren eintreten oder sollten sich Annahmen, die den zukunftsgerichteten Informationen oder Aussagen zugrunde liegen, als falsch erweisen, können die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den hier als beabsichtigt, geplant, vorausgesehen, geglaubt, geschätzt oder erwartet beschriebenen Ergebnissen abweichen.

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen und zukunftsgerichteten Aussagen gelten ab dem Datum dieser Pressemitteilung, und Halo verpflichtet sich nicht, zukunftsgerichtete Informationen und/oder zukunftsgerichteten Aussagen, die in dieser Pressemitteilung enthalten sind oder auf die darin verwiesen wird, zu aktualisieren, außer es wird von den geltenden Wertpapiergesetzen vorgeschrieben. Alle nachfolgenden schriftlichen und mündlichen zukunftsgerichteten Informationen und Aussagen, die Halo oder in seinem Namen handelnden Personen zuzuschreiben sind, werden ausdrücklich in ihrer Gesamtheit durch diese Mitteilung eingeschränkt.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

