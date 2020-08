Halo meldet den Abschluss der Übernahme von Outer Galactic Chocolates, eines Inhabers einer Lizenz des Typs N in Kalifornien, und plant die Einführung von Esswaren in Kalifornien bis September

Sofern nicht anderweitig vermerkt, lauten alle Zahlen auf USD.

Toronto, Ontario – 4. August 2020 – Halo Labs Inc. (Halo oder das Unternehmen) (NEO: HALO, OTCQX: AGEEF, Deutschland: A9KN) freut sich, bekannt zu geben, dass das Unternehmen im Nachgang zu seiner Pressemitteilung vom 15. Januar 2020 die Übernahme von Outer Galactic Chocolates, LLC (OGC), eines Inhabers einer Produktionslizenz des Typs N in Mendocino County, abgeschlossen hat. Mit der Übernahme erhält Halo eine Lizenz für die Produktion von infundierten und essbaren Cannabisprodukten in der Nähe der Anlage von Mendo Distribution and Transportation LLC (MDT) in Ukiah, Kalifornien. Mit einer Lizenz des Typs N können Hersteller die Mehrzahl der Cannabisproduktions- und verwandten Aktivitäten durchführen, einschließlich Verpackung und Kennzeichnung; nicht erlaubt ist jedoch die Extraktion. Für die Extraktion in Kalifornien nutzt Halo seine Anlage mit einer Lizenz des Typs 7 in Cathedral City, Kalifornien. Insgesamt betreibt Halo inzwischen 44.000 Quadratfuß in Ukiah und plant die Angliederung weiterer lizenzierter Flächen in der nahen Zukunft.

Eckpunkte der Transaktion

– Ein Inhaber einer kalifornischen Lizenz des Typs N verfügt über die Genehmigung, infundierte und essbare Produkte zu produzieren sowie alle verwandten produzierten Fertigwaren zu verpacken.

– Halo plant ferner die Einführung seiner essbaren Produkte der Linie Hush® – Fruchtgummis und Sirupe – in THC- und mehreren THC-/CBD-Formulierungen und den Vertrieb der preisgekrönten Schokoladenprodukte der Marke Outer Galactic Chocolate aus der Produktionsanlage mit Lizenz des Typs N in Ukiah.

– Verpflichtung des OGC-Gründers Jeff Stewart als Fachmann und Berater für Esswaren und Gourmet-Schokoladenprodukte und das gesamte geistige Eigentum, das sich aus diesen Projekten ableitet.

– Der Erwerb der Lizenz wird die Kosten senken, da die monatliche Miete für Ausrüstung und Lizenz entfällt; darüber hinaus umfasst die Lizenz die langfristige Anmietung von zugelassenen Flächen sowie begehbaren Tiefkühlanlagen, von Tischen, Regalen und sonstiger Ausrüstung, die für die Produktion von Esswaren erforderlich sind.

BDS Analytics prognostiziert, dass die Ausgaben für Esswaren in den USA und in Kanada bis 2022 auf mehr als $ 4,1 Milliarden steigen werden. In Kalifornien generierten einzunehmende Produkte im Mai 2020 einen Umsatz in Höhe von $ 47 Millionen, was einem Wachstum von 7 % im Vergleich zum Vormonat und von 8 % im Vergleich zum Vorjahr entspricht. In Oregon wurde im Mai 2020 ein Umsatz von $ 14 Millionen erzielt; dies entspricht einem Wachstum von 12 % im Vergleich mit April 2020 und einem bemerkenswerten Wachstum von 59 % im Vergleich mit Mai 2019.

Halo ist davon überzeugt, dass ein vielfältiges Angebot an Esswaren entscheidend für das Interesse und die Treue der Konsumenten ist. Wie bereits erwähnt, ist Halo derzeit damit befasst, bis zum Ende des dritten Quartals 2020 Fruchtgummis in Packungsgrößen von 1, 10 und 20 Stück mit verschiedenen Geschmacksrichtungen auf den Markt zu bringen. Die Fruchtgummis werden sortenspezifisch, mit breitem Spektrum, vegan, glutenfrei, mit Bio-Variante und ohne künstliche Geschmacks- oder Farbstoffe angeboten. Neben einer auf Wertschöpfung ausgerichteten Preisgestaltung plant Halo auch den Einsatz von Nano-Emulgierung für einige Produktkonfigurationen, damit die Wirkstoffe eine rasche Wirkung entfalten können. Das Unternehmen hat die Absicht, sortenspezifische Formulierungen für Sativa, Indica und Hybrid im Rahmen der Produktion mit der neu erworbenen Lizenz einzuführen und im Laufe der nächsten sechs Monate bis zu sechsunddreißig verschiedene SKU (Bestandseinheits)-Konfigurationen in Kalifornien auf den Markt zu bringen. Der aktuelle Markteinführungsplan sieht ein aktualisiertes Branding für Hush mit sechs sortenspezifischen Geschmacksrichtungen vor, unter anderem Marionbeere, Wassermelone, Ananas, Erdbeer, Pfirsich und Himbeer.

Jeff Stewart, der seit 1982 in Mendocino County lebt und dort Cannabis anbaut, übernimmt die Führung und unterstützt die Entwicklung der Formulierungen für die neue Fruchtgummi-Produktlinie Hush. Seit der Einführung im Jahr 2017 ist die vielseitige Produktlinie der Milch-, dunklen und zuckerfreien Schokoladen von OGC vom Magazin Edibles als Beste dunkle Schokolade – Hybrid und Beste Schokolade – Trüffel ausgezeichnet worden. OGC erhielt außerdem beim Emerald Cup 2017 die Auszeichnung Beste Schokolade.

Derzeit beträgt die gesamte Tageskapazität bei OGC 1.125 Tüten bzw. 11.250 Fruchtgummis pro Tag bei einer 10-Stück-Konfiguration mit einem gesamten monatlichen Output von schätzungsweise 213.750 Stück. Der anvisierte durchschnittliche Großhandelsverkaufspreis beträgt $ 7,00 pro Packung; wird dieser erreicht, könnten sich die monatlichen Einnahmen in Kalifornien allein aus dem Verkauf von Fruchtgummis im Jahr 2020 um $ 1,5 Millionen erhöhen.

Neben veganen und nanoemulgierten Fruchtgummis wird Jeff Stewart auch die gesamte Produktentwicklung von Halo in Kalifornien ausbauen; dies umfasst eine komplette Produktlinie mit Sirupen, Schokoladen und auflösbaren Tabletten. Halo wird die gesamten geistigen Eigentumsrechte für die Nutzung in Kalifornien und allen anderen Rechtssystemen behalten. Jeff Stewart freut sich sehr über die Zusammenarbeit mit Halo und begrüßt den steigenden Konsum hochwertiger Esswaren bei Konsumenten, die Cannabis ohne Schädigung ihrer Lunge konsumieren wollen: Es ist großartig, der Öffentlichkeit eine Produktlinie mit sehr gesunden essbaren Optionen anbieten zu können, die handwerklich sorgfältig aus den feinsten Zutaten hergestellt werden. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit Halo, um mehr Konsumenten und Patienten mit hochwertigen, wohlschmeckenden Cannabis-Esswaren zu erreichen.

Kiran Sidhu, der CEO und Mitbegründer von Halo, nahm dazu wie folgt Stellung: Der Erhalt einer Produktionslizenz des Typs N in Kalifornien für die Produktion von infundierten und essbaren Produkten ist ein Schritt auf dem Weg, das Produktangebot von Halo in dieser wachstumsstarken Kategorie auszubauen. Bei der Entwicklung neuer Produktlinien mit dem preisgekrönten Know-how von OGC werden wir den erweiterten Vertrieb der Schokoladen der Marke OGC im Süden von Kalifornien unterstützen. Wir freuen uns auf die Erweiterung unseres Produktangebots in Kalifornien, einem der weltweit größten Märkte für Cannabis. Wie bei unseren Partnerschaften mit DNA Genetics und TerpHogz ist es uns durch diese Übernahme von OGC und die Zusammenarbeit mit seinem Management möglich, den Wert des Produktportfolios von Halo durch weitere hochwertige und preisgekrönte Produkte für unsere Partner bei den Abgabestellen zu steigern.

Nähere Informationen zur Transaktion

Am 31. Juli 2020 erwarb Halo OGC im Tausch gegen 1.981.825 Halo-Stammaktien (die Halo-Aktien), wobei aufgrund des Schlusskurses der Halo-Aktien am 31. Juli 2020 ein Fair-Value-Preis von C $ 237.819 angesetzt wurde. Für die Durchführung der Übernahme fusionierte OGC Merger Sub, Inc., eine indirekte hundertprozentige Tochtergesellschaft von Halo, mit und in OGC. OGC ist die aufnehmende Gesellschaft und steht zu 100 % im Eigentum von PSG Coastal Holdings LLC, einer indirekten hundertprozentigen Tochtergesellschaft von Halo. Bei Transaktionsabschluss emittierte Halo 495.457 Halo-Aktien (25 % der gesamten Gegenleistung) an den Eigentümer von OGC, Jeff Stewart. Die restlichen Halo-Aktien werden in zwölf gleichen Raten von 123.864 Halo-Aktien an Jeff Stewart ausgehändigt, lieferbar am ersten Tag jedes Zeitraums von zwölf Monaten unmittelbar nach Transaktionsabschluss. Die Halo-Aktien unterliegen Übertragungsbeschränkungen insofern, als die Anzahl der Halo-Aktien, die über eine Börse verkauft werden, nicht mehr als 10 % des gesamten täglichen Handelsvolumens sämtlicher Halo-Stammaktien des vorhergehenden Handelstages betragen darf.

Über Halo

Halo ist ein führendes Unternehmen für den Anbau, die Herstellung und den Vertrieb von Cannabis, das qualitativ hochwertige Cannabisblüten, -öle und -konzentrate anbaut, extrahiert und verarbeitet. Halo hat seit seiner Gründung bereits über 5 Millionen Gramm Öle und Konzentrate verkauft hat. Darüber hinaus hat Halo sein Geschäft durch eine erhöhte Wertschöpfung mit seinen Produkten und nun auch durch die Vertikalisierung in Schlüsselmärkte in den USA und Afrika mit der geplanten Expansion auf europäische und kanadische Märkte weiterentwickelt. Mit seinem kundenorientierten Ansatz vermarktet Halo innovative Marken und Private-Label-Produkte in zahlreichen Produktkategorien.

Kürzlich schloss das Unternehmen verbindliche Vereinbarungen über den Erwerb einer Ausgabestelle in Los Angeles, 3 KushBar-Marken-Ausgabestellen, 5 Genehmigungen in Alberta, (Kanada) und Canmart Limited, die über Großhandelsvertrieb und Sonderlizenzen verfügt, die die Einfuhr und den Vertrieb von Produkten auf Cannabisbasis für den medizinischen Gebrauch (CBPMs) im Vereinigten Königreich erlauben. Halo wird von einem starken, multidisziplinären Führungsteam geleitet, das über ein umfangreiches Branchen-Knowhow sowie Erfahrungen mit Blue Chips verfügt. Das Unternehmen ist derzeit in den USA in Kalifornien, Oregon und Nevada tätig, während es in Lesotho innerhalb einer geplanten 200 Hektar großen Anbauzone über Bophelo Bioscience & Wellness (Pty) Ltd. international präsent ist und in Großbritannien über Canmart importiert und vertrieben werden soll.

Weitere Informationen zu Halo finden Sie in den einschlägigen Unterlagen, die von Halo auf der SEDAR-Webseite (www.sedar.com) veröffentlicht wurden.

