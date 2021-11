Hamburger Spezialisten für Immobilienvermittlung und Kapitalanlage

25 Jahre Innovation und Tradition bei Peters + Peters

Wer eine Immobilie in Hamburg und dem Umland verkaufen möchte oder zum Wohnen bzw. als Investment sucht, der ist bei den Immobilienmaklern von Peters + Peters in den besten Händen. Das Maklerunternehmen setzt seit 1997 immer wieder neue Maßstäbe, geht innovative Wege und legt dabei stets großen Wert auf die hanseatischen Tugenden Beständigkeit, Treue und Zuverlässigkeit.

„Alles fing 1991 mit einer Erbschaft an. Da in Hamburg zu Zeiten der Wiedervereinigung ein großer Wohnungsbedarf vorherrschte, entschlossen mein Bruder und ich, dass wir mit den von unserer Großmutter geerbten 20.000 DM zwei Wohnungen im Dachgeschoss unseres Elternhauses ausbauen wollten. Das Geld reichte nicht, aber mit einem Darlehen zogen wir unser Projekt durch. Die lukrative Vermietung sicherte unsere Ausbildung bzw. unser Studium und die Leidenschaft für Immobilien war geweckt“, erklärt Christian Peters, Geschäftsführender Gesellschafter der Peters + Peters Wohn- und Anlageimmobilien GmbH.

Am 6. Dezember 1996 gründeten die beiden Brüder Christian und Henning Peters das Immobilienmaklerunternehmen Peters + Peters und starteten mit dem operativen Geschäft im Februar 1997 auf 65 Quadratmetern im Mittelweg in Hamburg-Rotherbaum. Auch heute noch nutzen sie die Räumlichkeiten. Allerdings wurde das Büro vielfach erweitert und bietet aktuell drei Geschäftsführern und 90 Mitarbeitern der gesamten Unternehmensgruppe Platz. Im Jahr 2001 sind eine Hausverwaltung und ein Hausmeisterdienst hinzugekommen und 2017 gab es einen weiteren wichtigen Umbruch. Der ehemalige Auszubildende Philipp Gruf wurde als Partner und Gesellschafter aufgenommen und eine Projektentwicklungsgesellschaft gegründet. Heute zählt Peters + Peters zu den führenden Neubaumaklern in Hamburg.

„Wir haben stets die Vision verfolgt, dass wir für unsere Kunden in Hamburg und Umgebung der beste Makler sein möchten und dafür legen sich unsere 20 Festangestellten im Maklerteam und wir als Leitung tagtäglich ins Zeug“, so Christian Peters. „Wir setzen auf eine gute Ausbildung, stetige Fortbildung und eine Arbeitsweise, die moderne Methoden mit traditionellen Werten verbindet. Die Zusammenarbeit mit unseren Kunden ist von Vertrauen, freundlicher Offenheit und einer Kommunikation auf Augenhöhe geprägt. Mittlerweile ist unser Unternehmen seit 25 Jahren erfolgreich in Hamburg aktiv und die hervorragenden Rückmeldungen unserer Kunden spornen uns weiter an.“

Weitere Informationen zu Themen wie Immobilienmakler Hamburg oder Hausverkauf in Hamburg gibt es auf https://www.ppimmo.de/

