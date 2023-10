Hamburger Start-up richtet den Fokus auf lokale Unternehmen

Eine App für Alle. Alle in einer App.

findout – die neue Kommunikationsapp für lokale Unternehmen

aus den Bereichen Einzelhandel, Gastronomie und Events.

Heiligenhafen, Deutschland – Oktober 2023

Mit einem innovativen Angebot, das den lokalen Handel, die Gastronomie und Event-Organisatoren am Herzen liegt, nimmt das Hamburger Start-up findout das ambitionierte Ziel in Angriff, die touristisch attraktiven Ostseeregionen Heiligenhafen, Großenbrode und Fehmarn für seine Dienste zu gewinnen. Der Anstoß für diese Kampagne, die im Oktober ihren Anfang nahm, ist die Anerkennung des Potenzials der lokalen Unternehmen in diesen Regionen und der Wunsch, den über einer Million Touristen, die die Gebiete jedes Jahr besuchen, einen Mehrwert zu bieten. Die innovative und einfach zugängliche Kommunikations-App vereint Neuigkeiten, Angebote und Updates der lokalen Unternehmen und macht sie für Einwohner und Besucher sichtbar und zugänglich.

Die Region braucht die lokalen Unternehmen

Findout ist mehr als nur eine mobile Anwendung; es ist eine Plattform, die sich für die Stärkung der lokalen Unternehmen engagiert und dabei helfen soll, diese zu fördern. Mit geringem Aufwand von nur wenigen Minuten pro Woche können Unternehmen ihre Dienstleistungen bewerben, Neuigkeiten teilen oder auf bevorstehende Events hinweisen. Die App ist intuitiv gestaltet und einfach zu bedienen, wodurch effektive Kommunikation ermöglicht wird. Dies führt zu größerer Aufmerksamkeit und Reichweite für lokale Unternehmen, die auf diese Weise ihren Standort stärken und ihre Region bestmöglich repräsentieren können.

Eine App für Alle. Alle in einer App.

„Findout – Dein lokaler Guide: Eine App, drei Gewinner.“ Dieser Slogan treibt das Unternehmen an und bildet den Kern seiner Mission. Der Expansionsplan in die Ostseeregionen setzt genau diesen Gedanken um. Die Unternehmen profitieren von der größeren Sichtbarkeit, die Touristen und Einwohner können von den Informationen und Angeboten profitieren und findout erweitert seine Nutzerbasis und stärkt seine Marke. Bis Ende des Jahres plant das Unternehmen, so viele lokale Geschäfte und Dienstleister wie möglich in der App zu vereinen. Ab 2024 können Besucher und Bewohner dann von den vielfältigen Informationen und Angeboten in der App profitieren. Interessierte Unternehmen können sich kostenlos auf der Webseite www.findout-app.com registrieren und in nur fünf Minuten ihre Werbung in der App veröffentlichen. Das vereinfachte Prozedere wird Firmen erfreuen, die oftmals wenig Zeit für solche Dinge haben.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

tapicfy GmbH&Co.Kg

Herr Bernd Stender

Serrahnstraße 3

21029 Hamburg

Deutschland

fon ..: 040 328 90 22 55

web ..: https://findout-app.com/

email : bs@tapicfy.com

Findout ist ein Hamburger Startup, das lokale Unternehmen aus Einzelhandel, Gastronomie und Events in den Mittelpunkt stellt. Unsere innovative Kommunikations-App bündelt Informationen, Neuigkeiten und Angebote dieser Unternehmen, um Einwohnern und Besuchern eine einfache Orientierung und frische Inspiration zu bieten. Durch effektive Kommunikation tragen wir dazu bei, mehr Aufmerksamkeit und eine größere Reichweite für die Unternehmen zu erzeugen und ihr Quartier bestmöglich zu repräsentieren.

Pressekontakt:

tapicfy GmbH&Co.Kg

Herr Bernd Stender

Serrahnstraße 3

21029 Hamburg

fon ..: 040 328 90 22 55

email : bs@tapicfy.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

dynaCERT gibt Finanzierungsvereinbarung mit Cipher Neutron bekannt Rock Edge Resources, JV-Partner von Medaro, gibt Ergebnisse der Probenahmen im Rahmen des Feldprogramms 2023 bei Superb Lake bekannt