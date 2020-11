Hamburgs kreativster Holzgestalter Jonas Mundle ist Geheimtipp bei Hollywood VIP’s und Dax Vorständen.

Der durch seine kreativen und aussergewöhnlichen Holzgestaltungen bekannte Hamburger Holzgestalter Jonas Mundle, hat sich als Geheimtipp, bis in Hollywoods A- Liga der Filmbranche verbreitet.

Die Jonas Mundle Holzgestaltung, Eifflerstrasse 1, 22769 Hamburg hat sich einen Namen fü r kreativste und innovativste Holzbearbeitungen, Formen und Gestaltungen, bis nach Hollywood sowie auch bei Dax Konzern Vorständen gemacht.

Nach Insider Informationen, wird eine weltbekannte US- Schauspielerin in Kürze mit Mundle in Kontakt treten.

Der Hamburger Jungunternehmer hat durch ein Internationales Netzwerk vielerlei Verbindungen in die Finanzwelt, Filmbranche sowie Silicon Valley und Medizin.

Ob es nun um BioNtechs mRNA Impfstoff Technologie, wie auch mit dem neuen Corona Impfstoff BNT162b2 oder um Natrium- Ionen Akkus geht, welche die Lithium ionen Akkus ablösen werden, Mundle positioniert sich.

Mundles Leidenschaft ist die Holzgestaltung in allen Formen. zusammen mit seinem Weitblick fr Zukunftstechnologien.

Im Dubai ist Mundle beim kommemdem 3-D Druck Häuser- und Hochhäuser Bauboom ebenfalls im Rennen.

Diese revolutionäre Bautechnologie ist umweltfreundlich, superschnell und spart bis zu 70% Baukosten.

Mundle hofft, dass diese Bau- Technik in den kommenden Jahren auch in Deutschland genehmigt wird.

Dann sind Einfamilien Häuser in 48 Stunden komplett gebaut für unter 5000 Euro.

Mit Jonas Mundle hat man nicht nur einen Holz- und Gestaltungs Experten, sondern auch einen auf Zukunftstechnologien fokussierten und umwelt achtenden Menschen.

Mundle steht Zukunftstechnologien, besonders denen welche umweltfreunlich sind offen gegenüber.

Ob es nun um einen 40 m Massiv Konferenztisch, Holzgestaltung einer Sylter Villa oder ein kleines Sideboard geht.

Mundle macht Kunden glücklich und zufrieden.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Jonas Mundle Holzgestaltung

Herr Jonas Mundle

Eifflerstrasse 1

22769 Hamburg

Deutschland

fon ..: +49 15774522486

web ..: http://www.jmundleholzgestaltung.de

email : jmholzgestaltung@t-online.de

