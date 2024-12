Hampleton Partners berät PAQATO beim Zusammenschluss mit easybill

Deutsch-deutsche Partnerschaft im Digital-Commerce-Umfeld

Hampleton Partners hat die Gesellschafter von PAQATO, führender deutscher Anbieter von After-Sales-Software im E-Commerce, bei der Transaktion mit easybill, Marktführer für digitales Rechnungsmanagement, einem Portfoliounternehmen des Technologie Investors LEA Partners, beraten. Durch die Kombination aus After-Sales-Kommunikation und führendem E-Invoicing entsteht eine Plattform, die das Einkaufserlebnis nahtlos in die Abrechnung erweitert und gleichzeitig die Kundenbindung stärkt. PAQATO bringt seine SaaS-Lösung für automatisierte, personalisierte After-Sales-Kommunikation ein, um die Customer Journey nach dem Kaufabschluss zu optimieren.

PAQATO revolutioniert mit seiner Softwarelösung den After-Sales-Bereich sowohl für Kunden als auch für Händler im E-Commerce-Bereich. PAQATO ermöglicht es E-Commerce-Teams, After-Sales-Daten zu nutzen, um Wachstum, Effizienz und Loyalität zu fördern und außergewöhnliche Kundenerlebnisse über den Kauf hinaus zu bieten.

easybill bietet eine GoBD-konforme online Rechnungssoftware für Unternehmen in jeder Branche und Größe. Die Kombination von PAQATOs Expertise im E-Commerce-Bereich und easybills Fähigkeiten in allen Backend-Prozessen der Rechnungsstellung wird dem gemeinsamen Unternehmen eine Vielzahl neuer Wachstumsmöglichkeiten eröffnen.

Die Partnerschaft unterstützt vor allem die wachsende Kundenbasis von mehr als 20.000 KMUs und E-Commerce-Unternehmen und ermöglicht diesen unter anderem mehr Umsatzpotenzial durch eine spezialisierte After-Sales-Lösung sowie Zeit- und Kostenersparnis durch Automatisierung wiederkehrender Prozesse. Michael Lüken bleibt auch nach der Transaktion Geschäftsführer der PAQATO und weiterhin reinvestiert.

easybill + PAQATO: Bündelung der Kompetenzen im SaaS E-Commerce

Michael Lüken, Gründer und Geschäftsführer der PAQATO kommentiert den Zusammenschluss: „Hampleton verfügt über echte Expertise im Bereich Digital Commerce und hat die heutigen sowie zukünftigen Use Cases von PAQATO wirklich verstanden. Das war für uns bei der Suche nach dem richtigen Partner entscheidend. Sie haben uns hervorragend beraten und einen hocheffizienten Prozess aufgesetzt, der vielversprechende Handlungsoptionen erzeugt und zu der Transaktion mit easybill/LEA Partners geführt hat.“

Konstantin Kastius, Managing Director bei Hampleton Partners, betont: „Wir freuen uns, dass wir für PAQATO mit easybill/LEA Partners den richtigen Partner für die nächste Wachstumsphase gefunden haben. Für PAQATO gab es starkes Interesse aus ganz Europa und Nordamerika – das Thema After Sales im E-Commerce steht schließlich derzeit hoch im Kurs bei vielen Investoren und Strategen. Die Partnerschaft dieser beiden deutschen Unternehmen bietet eine hervorragende Möglichkeit, ihre bereits starken Positionen gemeinsam weiter auszubauen.“

Jan Eiben, Managing Partner bei Hampleton Partners, erklärt: „Während des Transaktionsprozesses haben wir unsere Expertise und unser umfangreiches Netzwerk im Bereich Digital Commerce und Software genutzt, um das Interesse einer Reihe von Interessenten zu wecken. Das belegt, dass Hampleton in der Lage ist, schnell wettbewerbsfähige Auktionen mit Bietern aus Europa und Nordamerika durchzuführen und optimale Transaktionsergebnisse zu erzielen.“

Hampleton Partners Kompetenz im Digital Commerce

Hampleton Partners hat den Gründer und CEO von PAQATO in jeder Phase des Transaktionsprozesses unterstützt. Das Projekt wurde von Konstantin Kastius als Managing Director und Ralph Hübner als Sector Principal geleitet und von Tim Stemkens als Lead Associate begleitet.

Die Transaktion unterstreicht die M&A-Expertise von Hampleton im Bereich Digital Commerce und ist eine weitere Erfolgsgeschichte nach mehr als 120 von Hampleton erfolgreich abgeschlossenen Beratungsmandaten. Darunter sind viele wegweisende Transaktionen wie zum Beispiel das 100 Mio. USD Investment in Shopware durch Carlyle und PayPal, die Übernahme von Loop54 durch FACT-Finder/GENUI oder das strategische Investment in Queue-it durch GRO Capital.

Der internationale Software- und Tech-Spezialist veröffentlicht außerdem mehrmals im Jahr kostenlose Sektor-Reports. Die aktuellen Hampleton Partners Sektor-Reports, unter anderem der neue Digital-Commerce-Report für das 2. Halbjahr 2024, können kostenlos über den folgenden Link heruntergeladen werden: https://www.hampletonpartners.com/reports/

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Hampleton Partners

Herr Jan Eiben

Bettinastraße 62

60325 Frankfurt

Deutschland

fon ..: +49 69 78901280

web ..: http://www.hampletonpartners.com/de/

email : Jan.Eiben@hampletonpartners.com

Hampleton Partners berät Eigentümer von Technologieunternehmen bei M&A-Transaktionen und Wachstumsfinanzierung mit strategischen Käufern oder Finanzinvestoren. Die erfahrenen Dealmaker von Hampleton haben bislang Hunderte von Anteilseignern aus der Technologiebranche beraten und bieten Unternehmern, die ihr Unternehmen verkaufen, sich teilweise zurückziehen oder ihr Wachstum beschleunigen wollen, praktische Erfahrung und gezielte Beratung.

Mit Büros in London, Frankfurt, Stockholm und San Francisco bietet Hampleton eine globale Perspektive mit Branchenkenntnissen in folgenden Bereichen: Unternehmenssoftware, Digital Commerce, IT & Business Services, Künstliche Intelligenz, Autotech, Cybersecurity, Fintech, Healthtech, HR Tech und Insurtech.

Mehr Informationen finden Sie unter http://www.hampletonpartners.com/de/ oder folgen Sie Hampleton auf LinkedIn.



Pressekontakt:

Digitalk Text und PR

Frau Katharina Scheurer

Rindermarkt 7

80331 München

fon ..: +44 7590 476702

web ..: http://www.digitalk-pr.de

email : hampleton@digitalk-pr.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Bundesweite Schulungen für den Betriebsrat – Seminare im Betrieb – BR 1, BR 2, BR 3, AR 1, AR 2