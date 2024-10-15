Handlungsbedarf für Unternehmer: Notwendige Anpassungen aufgrund der E-Rechnung

Unternehmer sind mangelhaft auf die Einführung der E-Rechnung vorbereitet. plietsch! Steuerberatung bietet ein Live-Seminar am 29. April 2026 damit die erforderlichen Schritte umgesetzt werden.

Reppenstedt, 07.04.2026 – plietsch! Steuerberatung kämpft gegen die mangelnde Vorbereitung von Unternehmen auf die E-Rechnung. Die Steuerkanzlei stellt fest, dass viele Unternehmer ihre Betriebsabläufe noch nicht an die neuen gesetzlichen Anforderungen angepasst haben. Eine Anpassung ist jedoch unumgänglich, um nicht erheblichen finanziellen Schäden ausgesetzt zu sein.

Unternehmerische Anpassungen für die E-Rechnung erforderlich

Seit Januar 2025 ist die gesetzliche Regelung zur E-Rechnung in Kraft, in den Jahren 2027 bzw. 2028 kommen weitere Pflichten hinzu. Die Nichtbeachtung dieser Anforderungen kann erhebliche finanzielle Auswirkungen haben, insbesondere in Bezug auf die Geltendmachung von Vorsteuerbeträgen. Die in 2024 verabschiedete Gesetzesänderung fordert, dass alle Unternehmer E-Rechnungen seit 2025 empfangen können. Dennoch beobachtet plietsch! Steuerberatung, dass viele Unternehmen ihre Arbeitsabläufe noch nicht auf den Empfang oder Versand von E-Rechnungen umgestellt haben. Und das trotz der hohen Risiken, denn immerhin besteht bei Nichteinhaltung der Pflichten erhebliche Probleme.

„Steuerrechtliche Daten liegen seit Januar 2025 als XML-Datensatz im PDF ZUGFeRD-Format vor und sind daher nicht ohne Weiteres erkennbar“ sagt Steuerberater Alexander Huber von Plietsch! Steuerberatung. In der Folge könnten Unternehmer durch fehlende Rechnungsangaben den Vorsteuerabzug verlieren. Zudem ist oftmals die Aufbewahrung der elektronischen Unterlagen nicht geregelt, da viele Unternehmer Eingangsrechnungen nach wie vor erst Ausdrucken und dann im Rechnungswesen oder beim Steuerberater weiterverarbeiten. „Oft fehlen so die Original-Daten,“ merkt Huber an und weist darauf hin, dass dadurch erhebliche Probleme beim Vorsteuerabzug entstehen könnten. Denn oftmals weiß das Finanzamt vor dem empfangenden Unternehmer wann der Lieferant oder Dienstleister auf das neue Format umgestellt hat.

plietsch! Steuerberatung startet Fortbildungsformat für Unternehmer

plietsch! Steuerberatung, nimmt die Herausforderung der fehlenden Umsetzung an und startet ein Fortbildungsformat für Unternehmer, das über die Website fokussteuern.de verfügbar ist. Mit regelmäßigen Seminaren zu steuerrelevanten Themen, strebt die Kanzlei an, Freiberuflern, Gewerbetreibenden und Vermietern die Erfüllung der steuerlichen Pflichten zu ermöglichen.

Der erste Termin ist für den 29.04.2026 um 10:30 angesetzt. In dem 90 minütigen Seminar wird sich alles um das Thema eRechnung drehen.

Für unsere Leser gibt es einen Rabattcode, mit dem 50% auf den Seminarpreis gespart werden können: eRechnung50%

Einlösung unter: www.fokussteuern.de

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

plietsch! Steuerberatungsgesellschaft mbH

Herr Alexander Huber

Lüneburger Landstraße 1

21391 Reppenstedt

Deutschland

fon ..: 04131-39331-31

web ..: https://plietsch-steuerberatung.de

email : alexander.huber@plietsch-steuerberatung.de

Plietsch! Steuerberatung ist eine digitale Steuerkanzlei, mit Standorten in Reppenstedt und Bispingen. Sie ist regional in der Lüneburger Heide und überregional digital aktiv. Angeboten werden umfassende Dienstleistungen für Gewerbetreibende, Freiberufler und Vermieter. Die Mission der Kanzlei lautet: „Unsere Beratung, Ihr Erfolg!“

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