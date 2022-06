Handmade Shop: Professionell gefertigte Kinderkleidung aus Bayern und Nähkurse

RäuberPrinz bietet individuelle Nähkurse für Anfänger und Fortgeschrittene wie auch professionell gefertigte Unikate für Klein und Groß an.

Individuelle Kinderbekleidung/ Kleidung ist etwas Wunderbares. Mit jedem Handmade Unikat unterstreicht man die Einzigartigkeit seines Kindes oder Babys. Wer seinen Nachwuchs gerne echte handgemachte Unikate tragen lassen will, kann diese in meinem Onlineshop für handgemachte Kinderkleidung kaufen. Oder sich selbst als Näherin versuchen. Wie schön wäre es, wenn du deinem Nachwuchs eigenhändig etwas zaubern könntest, was dieser dann im Alltag trägt? Ich zeige dir, wie du mit der Nähmaschine richtig umgehst, ich bringe dir die Grundlagen in der Vernähung von Jersey bei und setze gemeinsam mit dir dein erstes kleines Nähprojekt um. Auch für Näherinnen und Näher mit etwas oder viel Erfahrung biete ich entsprechende Nähkurse an.

Des Weiteren finden in der Nähwerkstatt regelmäßig Nähtreffs statt. Hier unterstütze ich dich bei deinem Projekt mit profesioneller Begleitung.

In meinem Onlineshop für handmade Kinderbekleidung aus Bayern findest du bereits einige fertige Handmade Unikate. Selbstverständlich ist jedes dieser Stücke mit viel Liebe und Geduld in meiner eigenen Nähwerkstatt durch meine Hände entstanden. Aber du hast nicht nur die Möglichkeit, fertige Kindermode Unikate bei RäuberPrinz zu erwerben. Du kannst auch deine eigenen Vorstellungen Realität werden lassen. Erzähle mir, was für eine Kinderbekleidung du dir vorstellst und welche Farben und Motive dir vorschweben. Ich notiere mir alle deine Vorgaben und sage dir, was sich davon realisieren lässt. Und dann geht es auch schon an die Arbeit. Ich fertige handgemachte Kinderkleidung nach deinen Wünschen.

Oder soll es ein Unikat für Erwachsene werden? Vielleicht sogar im Partnerlook mit deinem Kind? Lass es mich wissen und gemeinsam finden wir die perfekten Unikate für euch.

Ganz neu und besonders im RäuberPrinz-Sortiment ist die „Alpenliebe-Kollektion“

Auf meine wunderschöne Heimat abgestimmt designe ich bestickte Hoodies, Stirnbandl, Mützen und Baby-Kindersets im bayrischen Stil.

In meiner Nähwerkstatt biete ich Nähkurse für Anfänger und Fortgeschrittene an wie auch begleitete Nähtreffs in kleinen Gruppen. Wer nicht selbst näht, kann bei mir Unikate für Klein und Groß in Auftrag geben oder in meinem Onlineshop stöbern.

